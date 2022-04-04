迅速蹿红的“求职私教”，真能包你进“大厂”吗？

来源：工人日报

作者：陈曦

正值中国“金三银四”招聘季，互联网“大厂”成为许多求职者眼中的香饽饽。记者调查发现，一批“求职私教”应运而生。他们瞄准求职者的焦虑，在各大短视频平台开班授课，打出诱人广告：“零经验转行秘籍”“带小白逆袭大厂”“一对一面试谈薪辅导”……

然而，在求职者缴纳不菲学费后，不少私教“现出原形”。很多求职者发现，课程内容“不靠谱”“用不上”，内推、实操等约定项目也未能兑现。

“求职私教”，动辄上千元的课程到底教什么？真能帮求职者进“大厂”吗？

“‘大厂’通行证，等你来拿”

晚上10点，一场“求职私教”的抖音直播进入高潮。在分享了几个面试小技巧，并列举出自己辅导过的成功案例后，主播话锋一转，推销起价值1988元（人民币，下同，423新元）的课程包：“求职规划、简历包装、模拟面试一条龙服务，原价2988元，优惠仅此三天，‘大厂’通行证等你来拿！”

这场直播持续到凌晨，课程销量一路走高，粉丝在弹幕里直呼“醍醐灌顶”。评论区的问题不断刷新，提问者有怀揣“大厂梦”的应届生，也有谋求转行的在职者，还有待业中陷入焦虑的求职者，他们面临的境况迥异，却彷佛都在直播间抓住了“救命稻草”。

直播接近尾声，面对几位反复询问课程细节的粉丝，主播有些招架不住，转而开始贩卖焦虑：“这是春招末班车了，再不学真没救了！”

从“求职私教”主页的介绍来看，他们大多曾供职于“大厂”，背景大致分为两类，其一，担任过资深HR（人力资源管理），自称面试过成百上千的候选人，深谙“大厂”的招聘喜好；其二，在产品、运营等非技术部门带过团队，操盘过所谓“千万级大项目”，了解“大厂”的职业曲线。

记者调查发现，这类私教，有的关注量停留在几千，有的已坐拥十几万粉丝。他们的引流路径很相似：定期发布短视频抛出求职难点，简单讲解后引导学员加入抖音群，在每周的固定直播中进一步解答，紧接着将粉丝引流至微信群中，一对一为其“指点迷津”。但是，想要继续学习，就得购买数百元至上万元不等的课程。

“‘求职私教’从传统意义上的职业规划师衍化而来，行业原本的定位是帮助年轻人确立职业意向、提高择业能力。如今，借着短视频的东风，不少从业者转战线上。”中国政法大学商学院人力资源开发与管理研究中心主任王霆认为，近年来，越来越多的求职者青睐互联网“大厂”，但“大厂”的人才需求却在减少，劳动力市场的供需矛盾引发激烈竞争，也给“求职私教”市场添了一把火。

“学费交了，录用通知没到手”

“教的东西很粗浅，应聘压根用不上。”去年秋招接连受挫后，应届生陈脉花6800元购买了私教服务。虽然对方自称曾帮近百人圆梦“大厂”，但陈脉觉得自己被套路了。

“私教先是发来录播课让我自学，都是对面试话术的拆解，例如老套的‘star（情境、任务、行动、结果）’法则，网上一搜到处都是，并没有案例分析、项目策划等实操方面的干货。”陈脉说。

随后是“大厂导师”一对一辅导，但私教分配的导师不仅时间难约，回答问题时也含糊其词。后来陈脉偶然得知，对方从事的是行政工作，跟自己所应聘的产品岗相差甚远。

同样求助过私教的一位学员告诉记者，教练承诺结课后进行内推，自己等了一个月也没有音讯，反复追问后被其拉黑。“更让我气愤的是，我是跨界求职，私教执意帮我优化简历，添加一些相关工作经历，我当时就觉得不妥，果然在面试时当场被戳穿。”他说。

“‘大厂’背调很严格，履历造假一旦被发现，就会进入黑名单。”服务于某头部互联网公司的HR姜平认为，私教传授的话术千篇一律，有经验的面试官能轻松识破，如果简历经不起推敲，便会在细节推演环节露馅。就算最后侥幸拿到录用通知，试用期也很难通过。

姜平还透露，自己身边也有同事瞅准商机，或是兼职做私教，或是和私教合作赚钱。在包装别人之前，很多人会自我包装，例如，刚入职的吹嘘“有三年工作经验”，有的还营造诸如“双非也能进大厂”的“逆袭”人设，“大部分求职者也不会深究，他们把工牌亮出来，就能唬倒一片新人。”

王霆分析称，很多“求职私教”缺乏对行业和岗位的系统研究，难以提供有针对性的、与学费相匹配的服务，只是利用求职者急于求成的心态从中牟利，存在商业欺诈的嫌疑。编造话术、简历注水等行为，不仅会给求职者留下诚信污点，提高了企业的人才甄选成本，也败坏了职业规划师的口碑。

求职无捷径，报课需谨慎

业内人士表示，“求职私教”行业鱼龙混杂，存在门槛模糊、收费混乱、服务质量参差不齐等诸多问题。

据了解，要想成为一名专业的职业规划师，通常需取得生涯规划师、盖洛普优势教练等相应认证，辅以大量实践。学习和考证一般耗时三至四年，要投入大约10万元。同时，在线培训这种形式，属于“通过互联网生产、传播和流通文化产品”，按规定需申请《网络文化经营许可证》《信息网络传播视听节目许可证》等资质。

人力资源专家乔宁表示，目前，市面上很少有私教“持证授课”，基本是“包装一番就上阵捞钱”。她建议，政府部门和行业协会要及时出手纠偏，尽快出台服务和收费标准，并对相关机构进行审批或备案制管理，引领行业健康发展。

乔宁表示，从业者若想走稳走远，还需坚守底线，因材施教，帮助求职者“人尽其才”。引导求职者了解自身优劣势、树立正确的职业价值观，并为之制订有效的提升计划，而不是在职业生涯的开端就将其引入歧途。

“求职没有捷径，无论跳槽还是转型，都不能把希望完全寄托在求职私教身上。”姜平认为，个人素质和能力需要长期积淀，不是填鸭式培训所能塑造的。在面试中，个性化的经历和思考更能打动面试官，运用过多技巧反而是减分项。求职者要做的是修炼内功，理性对待职业选择，从正规渠道去了解心仪企业，而不是盲目轻信所谓求职私教。

“这种扰乱劳动力市场的中介行为，应引起用人单位的警觉。”王霆表示，一方面，进一步加大背调力度，提高人才辨识的准确度，探索建立行业共享的失信黑名单制度，压缩私教的生存空间；另一方面，选人用人不能标签化、单一化，不仅要从技能方面考虑人岗匹配度，还要注重考察责任心、抗压能力等非认知技能，综合研判评估求职者的发展潜力。