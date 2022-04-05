专家：需引导宠物殡葬行业规范发展

来源：中国新闻网

“宠物是人类的朋友，它们用一生陪伴着自己的主人，而离世后，越来越多的宠物主人也开始选择用更有纪念意义的方式进行殡葬和怀念。”西安达达宠物生命纪念馆负责人王龙近日向记者表示。

据了解，王龙于2016年创办了西安达达宠物生命纪念馆(以下简称：纪念馆)，记者在该纪念馆内看到，墙壁上展示着众多离世宠物的生前照片，橱窗中摆放着精美小巧的特制宠物骨灰罐，以及用宠物骨灰经特殊工艺加工制造的吊坠、戒指和工艺品等。

近年来，越来越多的人选择养宠物来增添生活情趣、缓解压力、疏解孤独等，而宠物也时常能够带给人们心灵的治愈和精神的陪伴，许多宠物主将其视为“家庭成员”，并投入大量的时间和金钱。据艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，2020年市场规模已接近3000亿元，预计未来三年宠物行业将持续增长，到2023年行业规模将达到4456亿元。

随着宠物市场的扩大，如何料理宠物“身后事”，体面的送走“家庭成员”，成为了许多宠物主的“困扰”，由此催生了宠物殡葬行业的兴起。据王龙介绍，他在创办纪念馆的6年中，已为离世的宠物举行“告别仪式”数千场，其中包括猫、狗、仓鼠等。在服务内容上提供遗体清洁、火化、寄存骨灰、纪念工艺品制作等，同时也为城市中的流浪动物提供具有公益性质的服务。

宠物殡葬行业的出现让宠物的“身后事”变的更加多元化，并得到了市场的认可。“对宠物殡葬行业进行过了解，主要是为了给‘布丁’提前考察‘下一站’。因为十多年的朝夕相伴，它已如同‘亲人’一般，希望它的‘身后事’能够体面些。”西安市民李蒋说，将来狗狗“布丁”离开后，会将其毛发制成工艺品，永久相伴。

但也有部分宠物主对该行业持观望态度。“90后”杨帆是一名宠物爱好者，她与“胖墩”已相伴11年之久。杨帆表示，目前对宠物殡葬的形式还不能接受，希望自己的狗狗将来能够“完整”的离开世界，但会对于宠物殡葬行业持续关注。

清明将至，记者在王龙的纪念馆看到，一些将宠物骨灰寄存在纪念馆的宠物主人们陆续前来追思“爱宠”，王龙的纪念馆也为他们提供了“心灵庇护所”。“在这里可以放声的哭泣，也可以静静的思考，感悟生命的真谛。”正在现场追思故宠的田凡说，每年清明节前后都会来此“看望”已故宠物，静静的陪伴它，与它分享现在的生活。

据悉，虽然宠物殡葬行业正在逐渐兴起，却也面临着诸多发展“窘境”。据业内人士表示，目前，行业并无相关法律法规，市场监管处于“灰色地带”，导致行业无标准、经营不透明等现象层出不穷。

陕西省社科院专家王晓勇表示，市场应防范利用宠物主人们“爱宠”之心而过度宣传导致的错误引导式消费。社会应关注并助力宠物殡葬市场良好而健康氛围的营造，同时注意人与动物之间的伦理“分寸”。建议相关市场监管部门也应关注此消费需求的快速增长态势，进行正确引导。