来源：人民日报海外版

作者：司聃

清明是二十四节气之一，也是重要的传统节日。古人认为，万物在此时生长，清洁而明净。古诗词中留下了大量与清明有关的佳篇名句，带领人们走进时光深处，感受千百年前清明时节的自然景观与世俗民情。

依旧俗，清明前几日需禁火，至清明才换新火，是为寒食。在历史发展中，寒食与清明逐渐融合，尤其是中晚唐之后，清明与寒食常同时在诗中出现，如唐代白居易的《寒食野望吟》，有“乌啼鹊噪昏乔木，清明寒食谁家哭”之句，将清明与寒食并列。

清明时节，梨花风起，草长莺飞，许多诗人都不吝笔墨地描绘这个美好时节，如“花落草齐声，莺飞蝶双戏”(孟浩然《清明即事》)，如“二月和风到碧城，万条千缕绿相迎”(晏几道《浣溪沙》)。柳永曾作《木兰花慢》记述北宋汴京(今开封)清明游春的盛景，“拆桐花烂漫，乍疏雨、洗清明。正艳杏烧林，缃桃绣野，芳景如屏。倾城。尽寻胜去，骤雕鞍绀幰出郊坰。风暖繁弦脆管，万家竞奏新声。”踏青的人们在绚烂桐花间流连，经过微雨清洗的桃杏芬芳娇艳，游人们尽情感受大自然的美好，春风送来悠扬的弦乐声。

清明正值万物生发之际，象征着自然界的循环更替。中国人选择在这个草木逐渐繁茂的时节祭奠先人、慎终追远，体现了对生命的思考与追寻、对家族与历史的重视。曼妙春光孕育着新生，弥合了思念亲人的愁绪，王安石回乡祭扫父亲墓时，见杨柳千万条，忍不住思绪起伏，写下了“更倾寒食泪，欲涨冶城潮”(《壬辰寒食》)的诗句。诗中用比喻与夸张的修辞表达了强烈的哀思，令人动容。

清明诗词中最著名的当属杜牧的《清明》：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”凌乱细雨纷纷而下，清明的雨是“做冷欺花，将烟困柳”，诗人受此情景所感，不免心生惆怅。清明时节最宜饮酒，若是“无花无酒过清明”，则“兴味萧然似野僧”，诗人欲借酒消愁，向牧童问路，牧童指向杏花深处。诗至此处戛然而止，而余韵袅袅，耐人寻味。这个在清明雨中寻酒家的身影，与无数向郊野踏青的游人一样，缓缓走入诗词，成为中华民族共同的文化记忆。

“日落狐狸眠冢上，夜归儿女笑灯前。”(高翥《清明日对酒》)踏青知四时流转，扫墓知人生不永，在与自然的亲近、与先祖的对话中，人们更感悟到生命之可贵。

及至今日，踏青与祭扫仍是主要的清明节俗。中华民族重传承，始终记得自己来自何处，有着怎样的血脉。在流转千年的清明仪式中，人们懂得珍惜生命，珍惜时光，满怀希望走向未来。