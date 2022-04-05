疫情防控常态化 酒店业如何破局自救？

来源：工人日报

近期，受疫情影响，中国的酒店商旅旅客与跨省游旅客的客源均不稳定。为此，有酒店推出了“网课房”“盲盒房”等产品，还有酒店开启了直播间，以求破局自救。业内人士指出，酒店行业应顺势而为、主动求变，推出更符合消费者需求的好产品和好服务。

大地春回时，酒店行业却遭遇了“倒春寒”。

近期，受疫情影响，酒店商旅旅客与跨省游旅客的客源均不稳定。在行业的“蛰伏期”，有酒店推出了“网课房”“盲盒房”等产品，还有酒店开启了直播间，以求破局自救。

业内人士指出，当防疫成为常态，酒店行业也需要适应新变化、新生活。目前，“网课房”等新产品、新举措或许还不是规模化、常态化的市场产品与模式，但显示出行业在主动创新和拥抱新的变化。越是艰难处，越是“修炼”时。酒店行业应继续拓展思路、顺时而为，打造疫情防控常态化下的新产品和新服务。

当生活场景嵌入酒店

当前，疫情防控形势依然严峻复杂。随着多地进入“慢节奏”，商旅客源减少，跨省旅游客源不稳定，酒店行业仍然面临着较大压力。为撬动潜在的客源，不少酒店开始将消费者的日常生活场景嵌入到服务中。

3月16日起，江苏省南京市中小学暂停线下教学，各校组织开展线上教学。“有双职工不便在家照料需要上网课的孩子，针对这个特殊情况，我们推出了‘托娃套餐’。”南京市一家酒店的工作人员介绍说。

据了解，酒店推出了两种套餐，标价为390元/天的套餐包含客房一间、午餐一份，时间为8时至18时；标价为650元/天的套餐包含全天客房和一人份的一日三餐。

“在做好疫情防控的前提下，我们会有管家督促孩子上网课。什么时候需要上课，什么时候可以使用手机、平板电脑等电子产品，我们会提前与家长沟通好。”该酒店工作人员表示。

“托娃房”“网课房”等酒店产品吸引了不少家长的关注。携程相关负责人告诉记者，目前，在携程平台已上线的“网课房”套餐中，价格区间为588元到11664元不等。在相距万元的价格差中，既有覆盖的产品既有连住数晚，每日配餐不重样、休闲娱乐丰富多彩的高性价比套餐，又有服务时长10小时，在吃和住场景外，叠加全程伴读的常规酒店套餐。

除了“托娃”业务，记者了解到，不少酒店还推出了外卖业务、洗衣业务等。以往只有入住酒店才能体验到的产品和服务，正在“飞入”消费者的日常生活场景。

“疫情下，传统的旅居市场受到了冲击，但这并不意味着市场全部归零了。”中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会会长张晓军在接受《工人日报》记者采访时表示。

在张晓军看来，虽然“网课房”还不是规模化、常态化的市场产品，但也显示出酒店行业在积极地拥抱新变化，甚至在创造新需求与新变化。

当盲盒思维遇到酒店

提到盲盒，很多消费者想到的是玩具盒子。作为新的潮流，盲盒思维已经铺向了多个消费领域，美妆盲盒、机票盲盒、图书盲盒——盲盒经济受到了很多年轻“玩家”的追捧。

盲盒思维也被酒店引入。去年，携程、同程等平台推出了酒店类盲盒、包含酒店的度假类盲盒等产品。

“如果是游客询问房间的详情，我们不能说得太细，希望他们在入住酒店时能有惊喜感。”在位于湖北省宜昌市的一家酒店，工作人员介绍，酒店推出了“惊喜盲盒房”，标价为179元/间，不含早餐。

该酒店工作人员提醒：“‘盲盒房’更适合热爱体验不同的年轻人，如果入住人中有老人和儿童，还是建议预订传统房型，提前了解房间的具体情况。”

与盲盒搭配的，往往还有营销。为了让产品“出圈”，很多推出“盲盒房”的酒店会在各大社交平台发文“种草”，或邀请“网红”入住并“晒单”。

“被疫情改变了的市场在倒逼酒店行业做出改变。无论是‘网课房’还是‘盲盒房’，都是创新之举。”中国饭店协会文化主题饭店专业委员会专家组组长易钟在接受《工人日报》记者采访时表示。

“在疫情带来的压力下，新模式、新产品更容易被模仿、被跟风，而营销的关键恰恰不是‘跟风’，而是‘创造不同’。”易钟指出，酒店应该经常思考，有哪些新产品能提供给消费者，能比较成熟地推向市场，“如果只是盲目跟风，没有打造出基于酒店自身特色的差异化产品，很难说会做得很好。”

当直播的流量涌入酒店

直播“风”劲吹，不少酒店也开始“试水”直播和线上销售。

身未动，心已远。暂时不能来一场说走就走的旅行，隔着屏幕就能看到酒店外的海滩与阳光；不知道明天做什么菜，点开直播就能跟着酒店大厨“云”学两手；没想好下一次旅行的旅居地，可以先在直播间“秒杀”套餐，再根据出行计划预约或退订。

“对于直播，我们也着了迷，非常愿意将点点滴滴分享出来。最近，我们分享了为孔雀打造住所的过程。”同时也经营着民宿的张晓军说。

在张晓军看来，直播完全颠覆了以往的传播理念，“我们真实的产品和酒店的全貌可以展现给全网消费者。信息在传递过程中不受损，还能与消费者即时互动，这非常棒。”

易钟对此也表示赞同。“当下线上经济非常火爆，酒店需要打通线上，做好直播。”他认为，疫情下更应打开思维，不再局限于售卖传统的“房餐会”，“新流量、新渠道、新顾客到底在哪儿，这是酒店人必须要思考的。”

从直播到流量，从带货到盈利，知易行难。“不要指望直播有立竿见影的效果，如何将‘观众’变为‘顾客’，将‘观看’变为‘销售’，这需要技巧。”张晓军认为。

“没有学习，何谈成长？越是艰难处，越是‘修炼’时。”易钟指出，如果受疫情影响，生意较为冷淡，可以趁此间隙学习直播的新工具和新技巧。此外，还应思考如何整合社交平台资源、用好朋友圈等私域流量、拓展更多同城消费者等问题。