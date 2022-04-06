老年大学“一课难求”怎么破？

来源：成都商报

随着老人生活条件和观念意识的提升，有意愿进学校、受教育的老年人越来越多，在线“抢学位”也成了老人报名求学的必备技能。老年大学“一课难求”已是老生常谈的话题。

成都发布“城市留言板”专栏启动《我为公园城市示范区建言献策》活动以来，网友、市民纷纷参与其中，为公园城市示范区建设建言献策。

《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》中提出，要增强养老托育服务能力。“如何缓解老年教育‘一课难求’”的话题也被许多市民所聚焦。就此，市民、企业、专家们纷纷提出了自己的想法和建议。

市民提议

每个街道甚至社区

都应开设老年学校

71岁的汤保民在退休前曾经做过国企职工，也当过一所职高的老师。她一直是单位的文艺骨干，所以退休后，总希望有平台让自己好好学习舞蹈，学习更高难度的动作。如今的她，居住在成都市武侯区的红牌楼片区。“比很多老人都幸运的是，我成功报名抢课，抢到了在武侯区老年大学学舞蹈的名额。”汤保民告诉记者，但也有遗憾，由于每个学员限报两门课，自己打算报名舞蹈和走秀，然而“千辛万苦抢到了舞蹈课，等再抢走秀课的时候，已经被抢光、彻底没戏了”。

“能不能在每个街道，或是社区都开设老年大学呢？或者规模小一些的老年教育培训也是可以的”，汤保民提出建议，现如今老年人口越来越多，思想观念新潮、想参与学习和社会活动的老人更是越来越多，“建议重视老年教育，希望在各街道、社区普及开设老年教育机构，让有意愿上课的老人，都能有课上！”

其实，汤保民之所以提出这一建议，是有着自身经历和感触在的。老年大学的课并不好抢，经历了许多次的失败之后，汤保民和闺蜜朋友总结了一套“攻略”，包括要使用什么型号的手机、要在什么样的网络信号环境里、要定闹钟、要提前打开页面然后不停刷新……

即便如此，最好的情况也只能是抢到一门课。因为等到抢完第一门课再去点击第二门课程报名时，第二门课早已“满额”了。“我们这些玩得来手机的老人尚且如此，何况不太会用智能机的老人呢？”

人多学位少，伴随而来的另一个问题，就是路远上课不便。汤保民说，学校就那么几所，所以大量老龄学员跨区求学，有的赶车都要个把小时，“毕竟都是老人，若能在家附近的社区上课，那就再好不过！”

专家建议

引入社会资源办学 但需政策引导和扶持

就成都目前老年教育的整体办学情况而言，省级层面有四川省老年大学，市级层面有成都市老年大学，区县一级则有各区县的老年大学，例如锦江区老年大学、武侯区老年大学等。此外，各区县内，街道一级也在发展街道老年大学。“但目前并不是全市每一个街道都开设了老年大学”，肖家河老年大学校长程伟表示，有条件的社区也在开班老年教育培训，但大多是不定期培训的模式，还没有规模化，属于区县或街道老年教育的延伸和补充。

而与此同时，有意愿受教育的老人数量却与日俱增，所以老年教育供不应求现象普遍。以肖家河老年大学为例，2019年秋季开学，办学两年多时间里，成都高新区肖家河老年大学开设了64个班，全校可容纳两千多人，但大多数课程都有“一课难求”的情况。

“我们大部分课程都是爆满的，经常会报不进来。”程伟告诉记者，还存在老生占了学位后，新生一直报不进来的情况。并且，由于整体供不应求的形势，学校虽然面向肖家河片区，但许多跨片区甚至跨区的学员也会报名。

在程伟看来，让老年人学有所教、学有所乐，除了加快推进发展各级公办老年教育之外，鼓励社会力量办学，发展民办老年教育，也是重要举措。但在当前，鼓励社会力量办学还需要相关部门给予一定的政策引导和扶持。

公办老年教育是政府出资，不考虑营收，老人受教育的成本低，但社会力量投资办学，就要考虑场地、师资等成本以及课程收费等问题，要自负盈亏。这就会使得民办老年教育缺乏竞争优势，社会资本不敢贸然投入。另一方面，老人习惯了纯免费或费用极低的公办教育，是否能够接受市场化定价的民办教育收费，也是个问题。

对此，程伟认为，要让社会力量来弥补办学缺口，那么一方面，政策可以给予适当扶持，利用税收减免、补贴等方式降低企业成本。另一方面，也可以在场地空间等方面提供便利，“尤其是充分利用社区闲置空间场地”，可以鼓励企业与社区充分合作，资源互补。

而针对企业，程伟则建议充分发挥市场化的优势，在课程上、教学上多进行突破和创新，契合老年人的真正需求，开创老年办学新模式。

企业献策

老年教育 应像儿童教育一样被重视

“我们常说要聚焦‘一老一小’，其实老年教育也应像儿童教育一样被社会重视。”上官子芮是一名“85后”，作为一名金融专业的海归硕士，她在去年5月投身老年教育行业，在武侯区栖霞路上开办了一所民办老年学校。

出乎意料的是，学校开设至今不到一年，每门课程都“满员”。很快，学校在金牛区开设了第二家分校，现如今，第三家分校也已在筹备。

“这就很大程度说明了老年教育学位的紧缺，也说明了社会力量办学是有市场的。”上官子芮认为，老年教育的最大受众群体是“新银发族”，他们大多是“50后”、“60后”，比起人们传统认知里的老年群体，新银发族普遍更有自我意识，而不是只围绕家庭子女做奉献。

“中国老年教育相关的公服建设在上世纪80年代就有，比如四川省老年大学的建校时间是1985年，成都市老年大学是1986年创办，但是‘一座难求’是近些年才有的现象。”上官子芮表示，这就是因为，当代老人“娱己”的自我消费意识越来越高。

在她看来，增加供给才能满足需求。以现在大成都范围内各大公办老年大学的物理点位和数量而言，肯定无法满足现状。只有做到“Anytime(随时)、Anywhere(随地)”才行，因此在居民步行可达的范围设立社区教育点，同时持续性输出高品质、有意义、多样化、专业化的内容，才能真正服务大众。

要增加供给，尤其增加社区老年教育培训，上官子芮认为，可以引导社会力量多参与。尤其在当下，成都提出在每个街道及有条件的社区建设社区养老服务综合体，可以引入社会办学力量，让老年教育在养老服务综合体中成为“标配”。

据“七普”数据显示，成都60岁至65岁之间的低龄老人数量就有约91万人。“这是很大的市场，但是老年教育不是短期‘暴利’行业，更不能用‘暴利’的思维去办学。”在上官子芮看来，老年教育行业是个慢行业，长远来看，这一市场拥有巨大的机会空间，很期待有更多的人才沉下心参与进来，但只有坚守长期主义的人才能吃到红利。这就要求社会力量在参与进来时，除了对行业发展抱有坚定的决心，同时对服务的老年人群也要有绝对的耐心和爱心，提供高品质的服务。另一方面，监管部门也应加快建立行业标准，避免鱼龙混杂。