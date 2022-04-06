在大城市，年轻人为什么天天琢磨好好吃饭

来源：中国青年报

作者：安纳

在大城市打拼的朋友们，最近越来越热衷讨论“好好吃饭”这件事。

好好吃饭，不是手机App里琳琅满目的外卖，不是打卡网红店后朋友圈精心拼出的九宫格，而是严肃思考一件事：怎样才能过上从前在家时“正常吃饭”的日子？

大学毕业后，我们涌向如洪流一般的大城市，安置好自己的生存角落，心情无比欢快——终于摆脱大学食堂和狭窄美食圈啦！手头有了可以支配的闲钱，厨房置办了齐全的装备，开始正经八百研究食谱。

然而，要真正过上好好吃饭的生活，还有很长的路要走。

通勤和上班成为“好好吃饭”最大的绊脚石。工作一忙，累得手脚恍若瘫痪，根本无心无力认真做饭。每天和周围人谈论最频繁的“灵魂三连问”即是——“中午吃什么”“晚上吃什么”“周末吃什么”。如此循环往复，甚至可以总结出一些基本规律，比如“皮蛋瘦肉粥和黄焖鸡米饭YYDS”，没主意就选麻辣烫，更没主意那就一杯星巴克撑半天……

但外卖的确乏善可陈，持续吃上一年，消费金额与你的体重一起飞升，年度体检报告的各项指标发出警示。

我们终于含泪立下要在大城市好好吃饭的flag。我和朋友们绞尽脑汁，各出奇招。

寻找匹配“饮食舒适区”的空间，安营扎寨，一劳永逸，是一个相对省心的懒人做法。有朋友果断搬家到大学附近，重新“潜回”大学生“觅食生态系统”，以此获取价格便宜、品质稳定的一日三餐和水果、点心。

也有人充分借助原生家庭的力量。若和父母或其他亲戚同在一城，朋友便争取每天晚上“蹭吃”一顿，并打包好次日的午餐，实现“亲人健康餐循环”。

不过，以上这两种“空间战术”毕竟有一定门槛和条件，“北漂”“沪漂”青年更多时候难以选择“根据地”，而是尽力调整自己的生活习惯、发动好友的力量，抑或是开掘脑洞，想出一些能吃上好饭又不太费劲的聪明点子。

我的一位闺蜜，和老公结婚3年，每天披星戴月工作辛劳，实在无暇亲自下厨。早期两人100%依靠公司附近餐厅和外卖过活，眼瞅着外头重油重盐的饭菜使自己体重一路飙升，烦恼不已。某日，闺蜜听见办公室同事们讨论找保洁阿姨的事，忽然灵机一动：为什么不找一位只用做一顿饭的阿姨？精准需求，成本不高。

按照闺蜜原定的缜密计划，她前一晚网购预订第二天的食材，做饭阿姨一大早来家里快速烹饪好午餐和晚餐，小夫妻打包午餐去上班，晚上回家吃冰箱里储存的晚餐。

“掐点式请人做饭”的操作模式，实践起来困难颇多——毕竟这相当于要求做饭阿姨一早也得“上班打卡”，准时进入赶工模式，一旦超时会影响到闺蜜与丈夫正常上班。事实证明，这种“双向奔赴”模式太匆忙了，阿姨实际做饭与打包工序都比闺蜜计划的漫长很多。不到两周，计划泡汤。

另一个哥们儿因为与三个朋友租房距离较近，一个朋友擅长烹饪家常菜，一个朋友精通制作糕点，于是几个人一合计，共同出钱成立“好好吃饭基金会”。每周至少三个晚上，买好食材，去厨房和餐厅最大的那位朋友家，一起搭伙吃大餐。

这种“众筹吃饭”，既照顾了口腹，又升华了友情，堪称完美。然而，日子久了，难免会冒出一些小问题，例如，多人共食，多多少少抬高了一顿饭的品质门槛。那两位“主厨担当”总感觉必须要照顾好每个用餐者的感受和体验，无法“简单做做”“随便吃吃”，内心无形中产生压力。

我是一个“随性主义者”，对生活品质的追求欲望较低。可是当我发现，唯有“好好吃饭”才能承载得了奋斗事业的强度时，我下决心有规律有计划地改变饮食状态。

在一位前辈的建议下，我尽量用“数字”改掉原先坏习惯。例如，打开“积灰”的记账App记录吃饭消费情况；用一个Excel表格写清楚家中食材、零食和日用品消耗量及剩余情况，避免“囤货焦虑”引发浪费；在好友聊天群里彼此监督“晚饭不得晚于7点钟”“一周至少下厨3次，外卖至多两次”。

在都市快节奏里奔波的我们，也许当下的确需要很努力、很自律，才能做到“好好吃饭”，但我们都明白，这件事有多么值得坚持，终极目的必然是过上一种简单、开心、健康的生活，让忙忙碌碌的每一天愈发有掌控感。