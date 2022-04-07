年轻人需要积极的网红生活

来源：环球时报

作者：张颐武

在当下，“网红”似乎已经成为一种新兴职业。越来越多年轻人通过做“网红”改变了人生轨迹，获得某种成功，同时，“网红”还具有相当的社会影响力和辐射力，因此“网红”作为一种职业已经开始引起年轻人的兴趣。当然，“网红”作为一种职业选择，也引发了不少社会争议。

事实上，“网红”不是从今天开始有的，从互联网普及之时起，就一直有“网红”现象，过去的“网红”往往是制造出网络上轰动一时的新闻事件的主角，或者是出于宣传目的在网上营业的演艺明星。而“网红”成为一种现实的职业选择，是在直播和短视频等新的社交方式出现之后，这些新的方式给年轻人提供了更多的表现平台，也提供了更广阔的空间。这些空间互动性更强，传播力更强，黏着力更强，给了想成为“网红”的年轻人更多的机会。在其中尤其引人注目的是，由于网络效应，往往中国三四线城市和乡镇的年轻人获得了在网络上更多的展现机会，有了更多的可能性。他们引起关注的方式也相当多样，有才艺表演、知识普及和直播“带货”等。这些都是网络生活发展带来的新变化。

从总体上看，现在的“网红”群体中有相当一部分在传播积极内容，包括非遗传承的展现，传统戏曲的传播，还有各方面知识的科普，这些都受到了社会的肯定和好评，也是年轻人积极面对生活的表现。比如因疫情失业的越剧演员陈誉通过抖音直播唱戏，靠网友打赏支持开启了新事业；河南民间剧团“麦田乡音”依靠直播间收入，养活了整个戏班；黄梅戏演员程程本为湖北某民间剧团的当家花旦，现在则是拥有72万粉丝的抖音戏曲主播，把直播间当做新舞台。至于唱、跳、喜剧等表演和直播带货的主播，只要其内容不消极，表现相对健康，对于观众来说也是减压放松的一种方式。这些都促进了社会生活的活跃。

然而另一方面，一部分“网红”的网络活动中确实存在低级无聊庸俗的表现，传播了消极内容。做“网红”门槛较低，而收益颇丰，因此许多年轻人跃跃欲试，形成激烈竞争。一些人在这样的竞争中难以把握自己，为了流量丧失积极正面的追求，为吸引眼球失去对内容基本的把控力，而且他们获取的部分收益也没有依法合理纳税，最后导致了负面影响。

因此对于新兴的“网红”职业，社会层面的职业监管和“网红”自觉承担社会责任都不可缺少。一方面社会要加强监管和教育，让进入这一行业的人认识到坚守底线的必要性，对于违法乱纪和违反公序良俗的行为，相关部门应给予严厉处罚。平台和相关的利益方也应承担起相应责任。另一方面，进入这个行业的“网红”也需加强自律。他们要有底线意识，要守住社会公序良俗的底线，守住法律法规的底线。同时他们也要对内容有更高的追求，多发布积极、有益于社会的内容。这些都是“网红”需要注意的。

“网红”成为一种新兴职业是社会新的发展，我们需要正视其中的复杂性。