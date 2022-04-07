延迟还房贷，银行为啥没有获得掌声？

来源：中新经纬快评

疫情进入到第三年，不少人的生活和工作仍然受到疫情影响，部分贷款人因疫情影响暂时失去还款来源，这时金融机构信贷政策的支持显得更为重要。

应该看到，中国有不少银行主动作为，对“涉疫”地区的贷款人提供延期还款服务，暂时缓解了贷款人的还款压力，这些举措应该被点赞。

但我们也希望看到，金融机构在推出相关服务时，能更精准、灵活，在细节上更为完善。

据了解，有的银行延期还款服务覆盖的地区并不明确，部分涉疫地区并未包括在内；有的银行在落实相关服务时，仍有一定延迟性，很多地区出现疫情很长时间后，银行才有所反应；有的贷款人身在封控区无法来银行办理手续，在解封后办理可能已错过还款日；甚至很多贷款人都不知道银行已经推出过相关举措。

而事实上，在疫情暴发之初，金融监管机构已经发布了相关通知，指导金融机构做好对防控疫情的金融服务，为个人和企业等市场主体纾困解难。

当然，银行的经营情况不同，可以让利的空间也不能一概而论。有些大型银行调整的空间较大，但一些中小行经营状况相对较差，可调整的空间可能相对较小。在落实纾困政策时，不同银行也要注意自身情况，保持银行持续健康的经营状态。

个人住房贷款对银行来说无疑是一项重要的业务，对每一贷款人而言，更是关系着一个人的信用、一个家庭的稳定。

面对疫情这场大考，银行等金融机构一直被称为“及时雨”，这场“及时雨”如何更精准、更有力，也考验着金融人的智慧。及时回应公众关切，切实提高服务的灵活性、便捷性、可操作性、可执行性，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，让更多人有实实在在的获得感，帮助个人和企业渡过难关。