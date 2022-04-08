请给予女骑手一束温柔的光

来源：工人日报

作者：陈俊宇

在近日一则《当越来越多的女性，决定去送外卖》的报道中，讲述了一位女性外卖骑手的现状与忧虑。故事的主人公名叫张林，去年12月，40岁出头的她做起了外卖骑手，每天至少工作八小时。

根据大型外卖平台的骑手报告数据，2020年及以前，全中国范围内，一般会有比例低于10%的外卖骑手为女性。有研究课题组在对北京市外卖员进行问卷调查后发现，2020年，北京的外卖骑手里，女性占9.04%，与各外卖平台的过往数据相当，但2021年这一比例增长到16.21%。

一方面，我们可以理解为这是职场性别多元化，是平台经济在重塑现有的性别关系和劳动关系。另一方面，值得琢磨的是她们为什么会选择这个高密度、强控制、重体力的劳动种类？

当一名女性，“高龄”，选择加入外卖行业时，毫无疑问是出于最基本的诉求——谋生。以张林来说，到北京闯荡，是在她事业和家庭都跌入谷底之后。而进入外卖行业是因为她了解到，做骑手最高时一个月工资有机会过万元（人民币），并且不会拖欠工资。

面对经济困难、抚育孩子、赡养老人等等这些现实难题时，进工厂还是送外卖就不再是一道多选题。张林是专送骑手，订单通常都是平台分配，而非抢单，但工资是按送单量计算的。因此她总是想着，更拼一点，更快一点，送更多的单，多挣点钱。

她们的工作境况值得政策制定者去关注。在骑手里，存在男女“同工不同酬”的现象。有报道称，对于不同种类的骑手类型，平台都会根据骑手的表现，设置不同的单价，女性的相对偏低；她们有显性的体力劣势，以及不可避免的生理期；她们还会遭遇异样目光与传统观念，这会让很多女骑手刚开始工作时拘谨、别扭……

2021年12月24日，全总相关部门联合外卖平台启动了“关爱女骑手 明天‘会’更‘美’”活动。目前，该项目已在全国5000家外卖合作配送站点及党群服务中心、户外劳动者驿站落地，覆盖全国185个城市，为全行业外卖女骑手提供暖心服务。

对于保障女骑手权益，给予来自政府的关爱，这是实实在在的举措。我们期待有更多的实在举措，并且制度化、常态化以及越发人性化。

外卖骑手的来源五花八门，这里面有破产的老板，曾经开路虎的土豪，也有家庭破产的富二代。“这个群体很丰富，像一个三棱镜，照进一束光，它会出来一道彩虹一样。”

这也是一个流动性很大的行业。一段时间之后，女骑手可能会转去送快递，或回归家庭照顾老人孩子，或回老家与丈夫一起做小买卖。送外卖，只是过渡之举。

即使在每天中午的最高峰时段，张林也会留出至少10分钟，跟远在老家、14岁的小女儿通个电话——这是她坚持的习惯。那10分钟，她回归到一名母亲的角色，温柔且满脸爱意地面对自己孩子。车水马龙熙熙攘攘，冰冷算法疲于奔波，为的就是对美好生活的盼头。

那么，请给予女骑手一束温柔的光吧。