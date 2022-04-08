来源：新浪科技

作者：杨雪梅

拼多多创始人黄峥，在2016年接受采访时曾说过这样一句话：“时代是一浪推一浪，很难相信30年后中国电商还是现在这些大佬”。

很明显，30年太久。仅仅过了七年，中国第一代电商大佬们就走到了换届的关口。继阿里巴巴、拼多多之后，京东也迎来新任CEO。昨日，京东发布公告，宣布京东集团总裁徐雷出任京东集团CEO，将负责日常运营管理，向京东集团董事局主席刘强东汇报……

一把手刘强东退居幕后，二号位徐雷正式接棒，并以执行董事的身份加入京东集团董事会。自此，阿里、京东、拼多多电商三巨头在短短两年内皆已完成权力交割。

电商行业的辉煌10年已过，未来10年竞争加剧、危机四伏，对于今天的电商江湖来说，头部企业一号位的更迭，将意味着什么？

昔日唇枪舌战不再

2014年，马云、刘强东罕见同台，与雷军、李彦宏等互联网大佬齐聚谈论互联网行业发展和做企业的梦想。

马云直言，阿里巴巴要培养更多的京东。刘强东则当众调侃，马云在这我不该穿鞋子，应该光脚。

黄峥与刘强东，也曾多次隔空言语交锋。2018年在拼多多纳斯达克上市之前，两人还曾陷入“三次购物言论”风波。

早前，作为竞争对手，马云、刘强东、黄峥经常评价对方。然而近两年来，随着大佬们低调隐于幕后，这样的精彩时刻，也随之消失在互联网的洪流中。

电商巨头中，最先退隐的是马云。2019年9月10日，55岁的马云卸任阿里巴巴董事局主席，继续担任阿里巴巴集团董事会成员，把大权交与张勇。在此之前，2013年马云就已辞任阿里巴巴集团CEO。

卸任阿里巴巴董事局主席当天，马云表示，“今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始。咱们换个江湖见。”

如果说马云的传承早有信号，黄峥的隐退则是让所有人都始料未及。2020年7月1日，黄峥在宣布卸任CEO一职，当时，拼多多成立也才五年。之后不到一年时间，2021年3月，时任拼多多董事长黄峥通过股东信宣布辞任董事长，并由拼多多联合创始人、CEO陈磊接棒。黄峥不再担任拼多多管理职位，他的超级投票权也将失效。

而刘强东，自2018年出事之后就不再公开露面。当时的京东处在阵痛期，刘强东签发《京东商城组织架构调整的公告》，多个事业群负责人直接向时任京东集团CMO、京东商城轮值CEO徐雷汇报。

徐雷作为轮值CEO，可以说是临危受命，主导了京东零售的组织架构调整，完成了京东商城前台、中台、后台的组织架构的划分。2019年，刘强东近期在内部会上表示，“谁不服徐雷，就是不服我”，进一步在内部稳固了徐雷的地位。

2021年9月，徐雷升任京东集团总裁，负责各业务板块的日常运营和协同发展，成为真正的二把手。

到今天，中国电商的舞台上已不再是老一代电商人的主场，而换成了张勇、陈磊、徐雷的新晋CEO们的Show Time。

隐退方式各不同，但都放权不放股

纵观今天的互联网江湖，曾在一线打拼下江山的创始人们，这两年陆续退出公众视野，开启“隐退”模式。有人过起了闲云野鹤般的退休生活；有人是为梦想探索新领域；有人名为隐退实则坐镇幕后掌控全局……

显然，刘强东的隐退并不是退休，根据公告，刘强东仍将继续担任京东董事局主席一职。

近三年来，虽然刘强东陆续辞去在京东系公司的职务，不再抛头露面，但还是真正意义上的重要掌控人和最大决策者，会参与京东每月的战略执行委员会、每个季度的经营分析会等，并不会远离公司业务。与马云和黄峥已基本淡出公司管理层的“放手”不同，刘强东更像是放权。

不过，刘强东与黄峥的目标又有类似，他们卸任的共通之处都是跳出现有发展，着眼企业长远方向。

黄峥在2021年的致股东信中提到，未来要通过对农产品种植过程的控制及对食品科学和生命科学领域的研究，确保拼多多10年后的高速高质量发展。刘强东的“隐退”何尝不是为应对未来十年的竞争？

过去10年，移动互联网浪潮汹涌，电商企业吃到时代的红利脱颖而出。未来新十年，大环境变化，竞争核心转移，外部危机四伏，电商三巨头需要在下一阶段的发展中保持创新和活力，守住江山。

同时，电商三巨头的创始人们虽然都走到了幕后，但从手握的股权来看，仍有强大的话语权。

根据去年京东二次上市时在港交所提交的文件，刘强东持股4.345亿股普通股，占股13.9%，占总投票权的76.9%，投票权依然占主导地位。包括徐雷在内的其他其京东高管持股低于普通流通股的1%。同时，刘强东还是京东物流实控人。并在前不久刚刚完成对京东物流的增持，最新持股比例升至69.35%。

而拼多多去年向美国SEC递交的文件显示，截至2021年3月31日，拼多多创始人黄峥持股为28.1%，为第一大股东。

而马云虽早已退居二线，在阿里巴巴的身份只是董事会成员，不再干涉公司日常事务，但作为阿里巴巴的创始人，马云依然是持股最多的个人股东。公开数据截至2020年7月2日，马云持股比例为4.8%，在这之前马云的持股比例为6.1%。目前，由于马云已不在阿里巴巴担任职务，阿里财报中不再披露关于他持股的情况。此外，马云还间接持有蚂蚁集团一定比例的股份。

虽然放权或完全放手，但这些曾叱咤风云的电商创始人们，仍然保留着他们的“江湖”威望。

接班人的难题：如何守江山？

从2018年，徐雷就担任着京东业务层面最重要的管理角色。到今天担任CEO，似乎是水到渠成的事。

对于为什么让徐雷接任CEO，京东在公告中列举了几点：徐雷担任京东零售CEO以来，在业务上做出了重大贡献；担任京东集团总裁以来，无论是带动业绩增长还是内部管理上都表现出色，获得了公司内部和外部的一致认可。

此外，经过三年多的运转，由各业务板块、职能体系负责人组成的战略执行委员会（SEC）和集团几十位一线业务部门负责人组成的战略决策委员会（SDC）已经形成了良好的集体决策和快速响应机制。

更重要的是，传统电商行业面对的竞争加剧，企业需要年富力强的管理者，目前，京东集团80后管理者占比已达到91%，正在成为京东集团的中坚力量。

此外，创始人需要跳出公司具体业务和管理，聚焦在更长远的战略部署。这也是今天众多互联网公司创始人悉数退居幕后的类似的考虑。

不过，虽然二号位们经过了时间和实践的检验，但挑战仍然不小。于内，集团业务多点开花，业务繁杂、新业务投入过长，且面临亏损困境，如何做好聚焦和拓展是接下来的课题。比如徐雷的肩上的担子已由京东零售扩展至京东物流、京东健康、京东科技等子集团，以及下沉市场、海外业务等新任务。

于外，电商三巨头仍处在承压状态，行业竞争环境越来越复杂多变，短视频玩家紧追不舍、进一步蚕食传统电商的市场，下沉市场危机四伏。电商三巨头需要作出调整来应对日益紧张的局势，在守住基本盘的同时，也要多点开拓新业务。

在基本竞争之外，电商巨头们将围绕战略之争，重点寻求可持续发展，保持创新和活力，增强抗风险能力。