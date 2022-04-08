小区对面建“白馆”引发业主不满 当地回应：将调整“白馆”建筑规划用途

来源：中央广电总台中国之声

位于浙江杭州的钱江世纪城片区，是杭州市重点打造的城市新中心。该片区万科世纪名城小区的业主们近日发现，小区对面正在建设中的拆迁安置小区丰东家园内，建起了一座用于办理丧事的“白馆” ，“白馆”的建筑面积约有1000多平米，地上两层，地下一层，内设悼念间，隔壁就是学校。

业主们认为，此处“白馆”的规划审批涉嫌违法违规。而记者调查发现，当地“白馆”的规划审批和民政法规存在“打架”的现象。钱江世纪城正在建起的多处安置小区，均配套建设有“白馆”，规模大小不一。

总台央广中国之声的报道播出后引起社会关注。7日，中共萧山区委宣传部相关负责人对记者表示，萧山区已决定调整涉事的丰东家园白馆的建筑规划用途。

“丰东家园白馆马上就会调整规划的，公示以后，调整为邻里活动中心。关键还不是这一个点的问题，我们以文明办的名义跟规划、建设部门也沟通了，接下来新建的安置小区原则上都不建‘白馆’了。”

浙江省民政厅相关人员也告诉记者，省厅高度重视萧山“白馆”引发争议一事，近日一直在跟进协调指导问题的处理。

“如果是从事经营性的，肯定要民政部门审批。对于丰东家园白馆，区民政局没有收到要求建殡仪服务站的申请，当时叫活动用房，没有到民政部门来审批。民政部有一个解释，不直接冠以殡葬设施名称，但是从事殡葬服务项目的，也要经过民政部门审批。”

记者从萧山区委宣传部获悉，涉事“白馆”的建筑规划用途拟进行调整，相关程序性工作正在进行中。当地认为，“白馆”引发的争议，本质上是城市化快速推进、城乡融合过程中出现的文化冲突，需要加大力度倡导移风易俗，文明治丧。

萧山区委宣传部相关负责人表示，接下来，当地有关部门将进一步深化移风易俗工作，倡导文明治丧，严格控制新建村社治丧点，倡导市民到区殡仪服务中心等场所集中治丧；加强村社自治，全面推行红白理事会，修订村规民约，规范丧葬操作细则，实现乡风文明。

当地210万常住人口只有一个殡仪馆 专家：应探索殡葬改革新路子

记者注意到，近两年，萧山区政府多次发布“进一步加强‘移风易俗、文明殡葬’ ”的通告，并提出严禁治丧、祭祀期间吹拉弹唱、噪音扰民，严禁在禁放区域燃放烟花爆竹等。

但记者调查发现，当地推进移风易俗的效果，还有待进一步提高。此外，当地相关街道和民政部门的干部也坦言，萧山区210万常住人口，但只有一个殡仪馆，本地人重白事，移风易俗不可一蹴而就。在城市发展过程中，如何满足部分群众的合理治丧需求，也暴露出当地殡葬服务设施以往欠账较多，此前相关规划和布局推进难度大。

长期关注殡葬改革的中国社会治理研究会秘书长何立军认为，殡葬场所的有效供给不足，在中国多地城镇化过程中具有一定普遍性。他认为，杭州萧山应以此事件为契机，探索出一条殡葬改革的新路子。

“在快速城镇化的过程中，其他城市也会面临同样的问题。殡葬场所应该纳入城市建设规划，从增加公共服务供给的角度予以考虑，但问题的核心是要按照法定程序，有科学的规划，把它建好用好，兼顾各方面的矛盾和冲突，能够让它真正发挥作用。”何立军说。