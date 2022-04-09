淘宝“改名自由”后，上百万人连夜告别了前任……

来源：新浪科技

“终于可以和非主流的自己说再见了。”

在淘宝宣布支持修改账号名时，不少用户发出如此感慨。

根据淘宝公布的数据，仅一天时间，就有超300万名用户修改了账号名。修改后的淘宝账号名中含“爱”量降低了57%，前任们正在从账号名中被去掉。

不过值得注意的是，该功能目前还处于灰度测试阶段，要到4月下旬才向用户全面开放，并且一年只可修改一次。对于更多想改名的用户来说，可能还得等一等。

社死的账号名，为什么这么难改？

实际上，改名一直是淘宝用户多年来的强烈诉求。

淘宝成立于2003年，当时正值中国互联网的起步阶段，因此很多年轻用户在注册时的账号名也带有明显的时代烙印。最具代表性的就是学生时代将男友/女友的名字放在账号名中，而随着毕业工作进入社会，“XX的老婆，XX我爱你”这类账号名十分让人社死。

2019年，淘宝曾在官微上对不支持修改会员名一事作出解释，称淘宝会员名（即淘宝ID）是用户在淘宝网的唯一身份识别依据，如果修改会导致相关订单信息、会员资格、优惠等各项权益不能得到保障，所以暂时无法支持修改。

但2020年，腾讯微信宣布支持更改微信号的消息，再度让淘宝站在了风尖浪口，不少用户涌入淘宝官微，要求向微信看齐。当时，淘宝以一句“不改”作为回应，也显得十分傲娇。

有业内人士表示，淘宝此前不支持修改会员名，可能是平台将其作为了在数据库标识用户的关键要素，如果要修改就要对数据库动大手术。同时淘宝会员名在支付宝、闲鱼等阿里生态产品中也有应用，涉及的数据可谓十分复杂，不支持修改也是省下了很多工作量。

不过在微信等平台宣布支持更改账号名之后，淘宝显然也面临压力，开始重新审视这一策略。

据电商在线报道，淘宝相关人士透露，账号修改项目自2021年3月正式立项，并被赋予了很高的优先级。最初预估可能需要好几年才能完成，但这两年在重视用户体验这一顶层设计下，实现了内部快速推进，一年时间就落地了。

背后的工作量确实不小。该人士解释，淘宝19年沉淀了海量的历史订单信息和用户权益。涉及用户交易的全链路，从售前售后的咨询，到具体交易履约中的物流、评价。中间还关系到技术系统、营销系统、客户体验中心等多个板块，上百个系统，需要多个部门协作。

“几百年前我们就分手了”

在宣布支持改名后，#淘宝可以改账号名了#迅速冲上了微博热搜，不少用户也是奔走相告。具体的路径为：打开淘宝App-我的-设置-账号与安全-淘宝账号。

@带心的耳朵：还是很有用的，当初写的我爱xxx，几百年前就分手了。

@我是宋小鱼儿：我青春期弄的非主流账号名终于可以改了，谁懂我每次在闲鱼和淘宝上跟商家聊天的那种尴尬。

@季橙学长：好家伙，取了个高中暗恋对象相关的名字，一直被对象吐槽。

根据淘宝在官微公布的数据，仅一天时间，就有超300万名淘宝用户修改了账号名。改名前最热的账号名是XXX我爱你，loveXXX1314，XXX的老婆等等，而改名后，账号名中的含“爱”量下降了57%，不过“XXX大冤种”却成了最热的账号名。

淘宝也在微博上提示称：改名需谨慎，不要让它成为第二滴时代的眼泪。

不过值得注意的是，仍旧有不少用户表示自己无法更改。

据淘宝客服透露，该功能目前还处于灰度测试阶段，4月下旬将向用户全面开放，但一年仅可修改一次。要改名的网友们在起新账号名时仍然需要慎重考虑。

而继淘宝之后，不少网友也纷纷@百度、京东、拼多多等平台，要求支持更改账号名功能。

对于这些互联网平台来说，早已过了早期可以低成本大量获客的阶段。在人口红利消失和用户增长见顶之下，对于此类关乎用户体验和留存的功能，同样需要重视和投入。