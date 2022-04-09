电竞酒店到底什么身份？谁来监管未成年人的消费

来源：钱江晚报

今年的杭州亚运会，电子竞技首次成为正式比赛项目，梦三国2、英雄联盟、和平精英(亚运版)等8个小项入选。电竞很“热”，随着电竞产业的蓬勃发展，电竞酒店迅速进入视野。有数据显示，目前中国全国电竞酒店数量已超过了一万家。在杭州，在某酒店预订平台上搜索“电竞酒店”，页面上就出现了超过60条结果。

电竞酒店与其他酒店相比，有什么不同？作为酒店领域的新物种，又该如何引导、规范？对此，钱江晚报·小时新闻评论员们有话要说。

有需求就有市场 卖的就是体验

钱江晚报评论员陈江：电竞酒店最近有点火，说到底，这是自然而然的过程。拿《英雄联盟》举例，中国电竞俱乐部IG拿的第8届的冠军，FPX拿的是第9届的冠军，去年11月份EDG拿了第11届冠军。电竞行业的发展可见一斑。行业的影响力都到了这种地步，电竞酒店不就是应运而生吗？

在我看来，电竞酒店基本上可以归类为主题酒店。在需求多样化的驱动下，住宿产业的业态也日益多元化，从最核心的过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等各个领域，电竞酒店无非是众多主题酒店中的一类。

以电竞为主题的酒店，除了文化主题鲜明之外，具有独特的功能和个性化服务是关键。不可否认的是，既然选择了电竞酒店，那肯定是冲着电竞而来，睡觉是排在其后的。每个房间都配备有电脑和电竞桌椅，而且房型必须适合团队入住。有需求就有市场，不管是哪一类主题酒店，卖的都是体验。只要电竞酒店在消费体验上有自己的优势，它自然就会有自己的生存空间。

当消费者是未成年人时 该如何管理

钱江晚报评论员项向荣：电竞酒店这类包含电竞游戏与酒店两种服务的叠加式服务场所，是目前市场上很有潜力的新业态。

但当消费者是未成年人时，该如何管理呢？

电竞酒店如果定义为住宿场所，经营者在履行查验、报告等义务后，可以接纳未成年人进入。但如果将其定义为互联网上网服务营业场所，除了取得网络文化经营许可证外，还要严禁未成年人进入。

那么，杭州的电竞酒店到底能不能让未成年人入住呢？

有的电竞酒店虽然在预订平台上表示“不接受18岁以下客人在无监护人陪同的情况下入住”，但在实际操作层面，个别电竞酒店称未成年人在登记备案监护人身份证、现场拨打电话给家长的前提下，可以单独办理入住。这样的规定与操作，是否违反相关规定，且谁来监管未成年消费者的行为？

经营方为利益计，当然希望广纳客源。因此监管必须提前考量，打上这个补丁。

用规范透明、绿色健康 给社会喂一颗定心丸

钱江晚报评论员高路：电竞酒店引来的争议其实跟整个电竞行业面临的争议是一致的。用希望满满、顾虑重重来形容大家矛盾的心态，可谓恰如其分。

电竞毕竟只适合少数人，多数人不具备这样的实力，那么如何来界定电竞与游戏的界线？如何来选拔人才？游戏行业如何来防止和解决网瘾问题？这都是无法回避的现实问题。

解决得好，网游产业就会走上快车道，解决得不好，必然引来批评和质疑。特别是未成年人，他们的意志力相对薄弱，很难抵抗游戏的诱惑，一旦沉迷很难自拔。对成年人来说也不是毫无问题了，他们同样存在沉迷的可能，当他们投入大量资金、花大量精力玩网游时，同样也会构成社会问题。

包括电竞在内的整个游戏行业需要用明确的答案告诉社会：我有一个可靠的防沉迷系统，有一套行之有效的未成年人保护机制，用规范透明、用绿色健康给社会喂一颗定心丸。