“与素颜和解”火了 年轻人为何总为容貌焦虑

来源：中国青年报

问世间谁最焦虑？爱美的年轻人定在其中。穿越千年，东施效颦被笑话了几千年，可今天想来，她或许只是一个不想“与素颜和解”的小姐姐。

如果说，东施只看见隔壁西施，尚且无比焦虑，现如今，社交平台堪比大型“斗美场”，就算你天生丽质，也总有一款焦虑适合你。根据中青校媒调查显示，近六成大学生存在容貌焦虑，女生对容貌的不满意比例要远远高于男生。

在互联网上，“美丽加持术”时时作弊，在美颜滤镜、P图神技的作用下，美女们争奇斗艳。抬头看他人浓密的发量，低头见被加班累到头秃的自己，谁还能摆脱容貌焦虑，狠下心把真正的素颜照晒到网上去？

心理学上有个定律，当人路过透明的玻璃房子，总抑制不住望进去的冲动，毫无遮拦的空间总有一种魔力，冲动来自于窥私欲和好奇心。互联网给人营造一种错觉，他人看似透明的生活，实则充满了精心装扮，每个人都在尽力展示最好的一面。一旦选择与更精致的“房子”对比，年轻人很容易陷入深度的不自信。

视频平台一面高举不为颜值所累、接纳真实自己的大旗，一面人为制造话题、加剧焦虑。活动伊始，有些女孩子大方展示，皮肤暗沉、痘印痕迹又怎样？留言区都是肯定和鼓励。不过，网红下场的“反向操作”，很快让素颜讨论变成新的容貌比拼，甚至沦为揪出“伪素颜”绿茶女的猎巫游戏。

诚如网友所言，一旦人们纠结于“这是真素颜还是伪素颜”，对着照片区分“这是真参与还是骗流量”的时候，注意力注定失焦。网友的眼睛更雪亮，有人点评一针见血，“与素颜和解”难道不是一个伪命题？我和我的素颜无冤无仇，干吗要和它和解。总拿和解说事，就是变相和稀泥。“我不想和解，我只想上诉”。

爱美之心人皆有之。人们真正反感的，不是对美的追求和努力，而是无休止的拉踩和对立。几年前，话题“不化妆，是韩国女生的一场越狱”引发热议。可批驳“素颜羞耻”，不等于否定化妆的权利。素颜和化妆，更不是针尖对麦芒的关系。

人们只是在敲响警钟，一旦审美倒向“颜值正义”，形成“五官比三观重要”的不良风气，普通人就会被容貌焦虑裹挟，失去挣脱的力气。在女性剧《听她说》的第一集中，主角独白值得聆听，“一定要高白瘦才美吗？什么是美？什么是丑？美的标准谁来定义？我没有质疑高白瘦，我质疑的是‘一定’。”其实，只要遵循内心，素颜化妆两相宜。真正出问题的，是剥夺选择自由的“一定”。戴着偏见的眼镜看人，素颜就是邋遢憔悴、自我放弃，化妆就是粉饰表面、掩饰缺陷。这不仅是审美的偏狭，更是认知的缺陷。

我们需要的不是“与素颜和解”，而是找到真正的“解”，打破对个体的规训和凝视。只有每个人不必活在他人的标准里，才能找回真正想要的自己，不辜负独一无二的魅力。