经常“怼人”的林黛玉，其实活得最通透

来源：中国新闻网

“(这花)是单给我一个人的，还是别的姑娘都有？”

作为《红楼梦》里斗嘴的名场面之一，林黛玉的这句话相当出圈，许多人一看就能脑补出后面的台词：“我就知道，别人不挑剩下来的，也不会给我。”只剩周瑞家的在一旁尬笑。

因为这一幕，有人给林黛玉贴上了“小气”的标签，嘲笑她不通人情世故；也有人调侃她是“林怼怼”，言语犀利。更有人模仿她的口吻，创造了一系列“林黛玉发疯文学”。

书中的林黛玉，是怎样的？

性格敏感？

刚来到荣国府的黛玉，无论做什么事都小心翼翼，“不肯轻易多说一句话，多行一步路，惟恐被人耻笑了他去。”

与人交往时，从王熙凤到李嬷嬷，再到薛宝钗等人，林黛玉几乎挨个“怼”了个遍。比如，她去找宝钗玩儿，恰好贾宝玉也在，便轻飘飘来了一句，“早知他来，我就不来了。”

有一回，王熙凤调侃黛玉，“你既吃了我家的茶，怎么还不给我家作媳妇？”别人说这是“诙谐”，黛玉立刻回怼“不过是贫嘴贱舌讨人厌恶罢了”。

后来，大家去清虚观打醮，听戏时，贾母看见贺物里有个赤金点翠的麒麟，觉得眼熟，宝钗回答说史湘云有一个，“比这个小些”。

别人夸宝钗有心；黛玉心里不高兴，又冷笑道：“他在别的上还有限，惟有这些人带的东西上越发留心。”宝钗只得回头装作没听见。

这么看起来，林妹妹有时候似乎确实不够大度。有人说，或许是因为幼年丧母，加上有着诸多心结，她对别人的言谈举止总显得分外在意。

逐渐成长

实际上，林黛玉并不算个特别小心眼的人。随着年纪增长，她待人越来越温和，逐渐成长，也不会因为一件小事揪住不放。

有一次，林黛玉去怡红院，晴雯不愿来开门，惹出一场误会。但等宝玉一解释，她马上就想到：“是了，想必是你的丫头们懒待动，丧声歪气也是有的。”

她也不是个记仇的人。林黛玉曾恼怒史湘云无意中将自己比作“戏子”，一度闹得不可开交。然而，她很快处理好自己的情绪。中秋夜，黛玉和湘云联诗，已经心无芥蒂。

当她觉得自己误会了宝钗，就会诚恳道歉，“往日竟是我错了，实在误到如今……怨不得云丫头说你好，我往日见她赞你，我还不受用，昨儿我亲自经过，才知道了。”

当面认错，并坦率承认自己的嫉妒心，这足以说明，林黛玉是一个很真实的人，不会为了所谓的面子或利益去套路别人。

能够通透地看待自己、看待他人，处理人际关系时才会懂得进退。

保持真性情

不过，或许是“世外仙姝”的标签太突出，人们提起林黛玉，总觉得她清高、不食人间烟火，更不可能像凤姐那样管好一个大家庭。

可实际上，黛玉的情商并不低，对家里的很多事情都是“看破不说破”。

对贾府的收支情况，她从不热衷，但心里有数，“我虽不管事，心里每常闲了，替你们一算计，出的多进的少，如今若不省俭，必致后手不接。”

对待仆人，她很大方。有一次，宝钗挂念着黛玉身体不好，便叫婆子送燕窝。

黛玉知道婆子晚上可能有赌局，便说“难为你。误了你发财，冒雨送来”，同时命人给了几百钱的赏钱。婆子心里自然高兴，最后皆大欢喜。

在她居住的潇湘馆，丫头婆子们各司其职，说话、做事井然有序，几乎没闹出过什么问题。黛玉和紫鹃的关系，也亲如姐妹，胜过一般的主仆。

人人心里都有一部《红楼梦》，角度不同，看见的故事也不同。所以，很多人认为，林黛玉言语犀利是身世和性格使然，也是一种 “知世故而不世故”的真性情。

现实中，有人会在历经沧桑后选择磨平棱角，也有人在看透生活的真相后选择保留一丝锋芒，林黛玉，大概就是后者吧。