小学生编舞抵制校园霸凌，为何会“走红”？

来源：新京报

作者：熊丙奇

据媒体报道，4月9日，一段反对校园霸凌的舞蹈视频在网络上广为流传，整个视频长1分24秒。视频中，几个学生身穿校服用舞蹈演绎被霸凌过程，传递抵制校园霸凌理念，引发众多网友热议，纷纷表示：“这个主题选得太好了”“拍得太好了”……

这则舞蹈视频能上“热榜”，可能连编舞老师也没有想到。编舞的是郑州市金沙小学体育老师马超群，他告诉记者，“拍摄反校园霸凌舞蹈视频，是想让大家关注校园霸凌，让孩子远离校园霸凌”。而他本人小时候也曾遭遇霸凌。

其实，2016年中国教育部等九部门发布的《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》，就明确要求，各地要开展预防学生欺凌和暴力专题教育。这名小学教师组织学生拍摄反校园霸凌舞蹈视频，不失为一种开展预防欺凌和暴力教育的有效方式，有利于在学生群体间形成抵制校园霸凌的共识。

更要看到，这则视频引发关注的背后，折射出公众对加强反校园霸凌教育的期待。教育部门、学校开展这方面的教育，首先要正视校园欺凌对学生身心健康产生的负面影响，而非“回避”。

多年来，中国高度重视对校园欺凌的治理工作。2021年6月1日实施的新修订的《未成年人保护法》，还首次对学生欺凌进行了定义，进一步明确了学校以及监护人的职责。该法还指出，学校应当建立学生欺凌防控工作制度，开展防治学生欺凌的教育和培训。

然而，现实并不尽如人意。校园欺凌事件发生后，因担心影响学校声誉与办学业绩，常见的处理方式仍然是，学校希望家长间“私了”，把本属于公共问题的校园欺凌，认为是学校的“家丑”。

以这种态度对待校园欺凌治理，就很难主动对学生进行深入的预防校园欺凌教育，也不会把发生在校园中、同学身边的校园欺凌事件，作为典型案例对学生进行教育。

要扭转这一局面，关键在于要建立真正发挥作用的学生欺凌治理委员会。去年实施的《未成年人学校保护规定》也明确，学校应当成立由相关人员广泛参与的学生欺凌治理组织，负责学生欺凌行为的预防和宣传教育、组织认定、实施矫治、提供援助等。

建立学生欺凌治理委员会，专门对欺凌事件进行调查、处理，将改变以学校为主导的学生欺凌认定方式，其认定结论也更具有中立性，更容易令学生家长信服。

对学生欺凌治理委员会而言，不仅要制定本校的校园欺凌治理方案，更要监督校方把预防工作落实到日常管理的各个环节，不断健全相关体制和规章制度，最终形成防治校园欺凌的长效机制，共同把校园建设成最安全、最阳光的地方。

