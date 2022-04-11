助老保供：请关注“手机外边”的老人

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

当上海的年轻人们忙着在手机上拼手速、抢菜、接龙团购时，那些不太会用手机的老人生活得还好吗？

近日，一篇《帮帮老人小区》在网上热传，在作者生活的某市中心的老旧小区里，一些老人因为互联网生存能力较弱，家里没什么存货，生活挺难的。作者看到一对85岁的老夫妇在做白水煮面，就硬塞给他们一些绿叶菜，但他们却坚持不肯收下，“还说我小孩子长身体要多吃（我已经24岁了）”。

其实，绝大多数的上海老人在困难环境下，都是很隐忍的，不愿张口的，不想给社会找麻烦，默默扛下了所有。这些网络上的“沉默者”更应得到社会的主动关怀和精准专供保障。

让“帮帮老人”更主动，更贴心，更及时。千万别等老人“张口提要求”，那可能已经晚了。

上海是一座老龄化程度很高的超级都市，当下全域静态管理对上海适老服务提出了严峻的考验。4月7日，上海市副市长陈通表示，上海已建立应急特需保供机制，深入细致摸排属地老人、妇婴、残疾人等特殊困难群体。

在4月10日的新闻发布会上，京东集团副总裁王文博、饿了么资深副总裁肖水贤等电商负责人介绍了疫情下的保供工作，特别是介绍了应急特需保供机制：京东健康上线“药品求助登记平台”，通过京东大药房等自有渠道及合作门店实施配送。饿了么紧急开发上线“应急特需”频道并放至APP首页，组织动员200多名服务专班，开展电话联络与服务回访工作。截至9日24点，饿了么已经对接了4万1230个应急服务。

虽然，电商的运力在逐渐恢复，APP上有了“应急特需”的频道，但是，一些老年人却被隔绝在不同次元中。很多老年人不太会用手机，甚至根本就没有智能手机。此外，老年人聚居的老旧小区，一般规模比较小，而社区团购所需要的数量门槛却比较高，让老年人接龙团购困难不小。

对于“手机外边”的老年人，特需保供就成了他们的生命线、最后的兜底保障，需要政府部门、社区以及电商等共同发力，发现他们、服务他们、保障他们。4月8日，菜鸟物流加开“助老专车”配合民政部门，将3000多斤蔬菜运抵虹口区五家养老院，以及闵行高华小区200多位独居老人手中。这一次精准保障，一下子缓解了700多位高龄老人的吃饭问题。

老人的食材消耗不大，要求也不高，一把绿叶菜，一块肉，几只苹果，就够他们吃上几天，难的是主动发现老年人们的诉求，特别是精准找出独居老人，为他们匹配物资供应，保质保量，满足他们的消费习惯。

可能，难的不是物流配送，不是组织货源，而是：我们能不能想起这些不会出现手机屏幕里，不会在网上求助的老人？

4月9日，“核酸码”功能首次上线使用，那些没有智能手机，直接用身份证做的核酸检测的老人，该怎么查询结果？对此，上海发布回应称，可以借助他人手机登录随申办“老幼核酸助查”页面查询。其实，在高速的信息化、互联网化过程中，需要给老年人留下“线下通道”，这是数字文明的应用之义。

上海是一座数字智慧城市，也是一座老龄化严重的城市。帮助老人“跨越数字鸿沟”，在特殊环境下有着重大意义。让老年人能方便地测上核酸、吃上绿叶菜，是对上海智慧城市管理、适老化服务提出的终极考验。

老年人老了，他们年轻时是对城市建设有着赫赫的贡献，有的还是相关领域的专家权威，但是，他们的互联网生存能力比较差，真的学不会使用智能手机，这需要城市的主动排摸、问询、关怀、服务。当下关键的关键，是必须守住老年人特需保供那根细细的红线，多一些“助老专车”，多一些“线下服务”。