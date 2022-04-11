警惕学区房炒作卷土重来

来源：中国《经济日报》

作者：郭存举

中国教育部日前发布的做好普通中小学招生入学工作的通知明确，教育资源相对均衡的地方，鼓励逐步实行单校划片；教育资源不够均衡的地方，积极稳妥推进多校划片。一些市场人士据此认为，学区房价格将迎来新一轮上涨。这种看法值得警惕。遏制学区房乱象，并不是权宜之计，需久久为功，防止炒作学区房之风卷土重来。

去年以来，中国多座城市重拳出击学区房乱象，整治恶意哄抬房价行为。在精准打击之下，重点城市学区房出现明显降温，房子的教育属性逐步剥离，进一步回归居住功能。从这个角度看，来之不易的调控成果需进一步巩固。

学区房历来是炒房者眼中的“香饽饽”，也是房价暴涨的导火索之一。学区房属于房地产市场的非正常衍生品，被投机者轮番炒作，价格一度疯狂上涨，产生极其恶劣的影响。

从楼市调控的初衷来看，抑制投机性购房一直是各地发力的重点，而学区房正是各地调控的重点。如果放任学区房价格持续飙升，那么不仅违背了房住不炒的初衷，不利于楼市实现良性健康发展，也容易引发社会不公，侵害人民群众切身利益。可以毫不夸张地说，只要稳住了学区房，就抓住了抑制楼市投机炒房的“牛鼻子”。

中央经济工作会议和《政府工作报告》均提出，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。从各地具体情况看，教育资源、区位差异、人口流动等要素不尽相同，不再要求“一刀切”实行单校划片或多校划片，是为了让各地根据实际情况“因城施策”，而不是机械教条执行。

不过，一些市场人士的预言也在提醒各地政府和相关部门，在制定具体划片政策时，要做到公平公正，依法依规开展工作，主动接受社会监督。绝不允许以权谋私，以教育名义绑架房地产。

学区房对房地产市场和教育公平具有双重影响。整治学区房的楼市调控政策，只是降低了市场虚火。高价学区房的背后，是教育资源不均衡等顽疾。对此，有关部门一方面应继续加大教育投入，让更多人有机会分享社会发展的成果；另一方面也要让优质教育资源流动起来，让均衡教育的理念得到真正落实。