隐形压力、同辈焦虑 年龄大了读研是越努力越焦虑？

来源：半月谈微信公众号

中国教育部统计数据显示，2022年全国硕士研究生招考报名人数达457万，比去年增长21%，是5年前的2.27倍。考研热持续，队伍中的大龄研究生也走进公众视野。他们期待通过升学改变现状，但又因“大龄”陷入新的学业压力和就业危机。“逆行”求学的大龄研究生们，正吸引着更多人的关注。

期待改变的一群人

今年35岁的张敏是一名宝妈，也是一所师范大学的心理学硕士研究生。在做全职妈妈时，张敏就自学考取了国家二级心理咨询师证。但考取证书并不代表能顺利就业，为了成为一名真正的心理咨询师，张敏选择了报考心理学研究生。“我之前是大专毕业，学历不高一直是我的心结。”两次考研失败后，张敏终于在第三次成功“上岸”，同时成为班上年龄较大的研究生。

自2014年起，教育部门取消了考研的年龄限制。随着考研热不断升温，大龄研究生的数量也逐渐增多，日益成为一个可见的群体。清华大学、北京大学近年的统计数据显示，两校30岁以上的研究生新生占到了20%左右。

大龄研究生通常有一定的工作经验和事业基础，他们希望借助研究生学历，追求更高的发展平台。在他们当中，有的希望转换行业，不惜辞去工作脱产考研读研；有的希望推迟几年就业，重温校园生活；还有的怀抱科研兴趣，想把专业和自己从事的职业结合起来……

“读研有太多收获，可以说改变了我的人生轨迹。”刚满30岁的谭钧，去年从西南政法大学取得法学硕士学位。“毕业后我找到了本科毕业时不可能找到的工作，走着跟当年完全不一样的人生路。”他告诉半月谈记者，读研期间，他发展了自己的兴趣爱好，认识了许多良师益友，现在对未来的规划也日渐清晰。

“摇摆”着的“社会时钟”

“在什么年龄阶段就做什么事情”，有心理学家认为，这种社会的“时钟”正影响着许多人的选择。对于大龄研究生而言，他们似乎勇敢地跳出了“社会时钟”，但又时常面对着“时钟”不停“摇摆”带来的压力和焦虑。

——“硬性门槛”困扰就业。半月谈记者在采访中发现，“年龄歧视”是大龄研究生口中的高频词。“研究生报考年龄限制放宽了，但在就业时，用人单位却又将年龄设置为一个硬门槛。”作为一名“85后”文科研究生，每当陶鑫看到各类招聘信息上“不超过30岁”“35岁以下”的限制条件时，总是倍感无奈。

重庆大学学生职业发展与就业指导中心主任张红春表示，年龄门槛直接限制了大龄研究生的就业选择。企业校招时普遍设置了不超过28岁的年龄门槛；如果选择考公，一些大龄研究生在完成5年的基层服务期后，也超过了35岁的遴选门槛，从而与更多的发展机会失之交臂。

——“隐形压力”影响学业。有高校教师反映，由于已毕业多年，部分大龄研究生的专业基础稍显薄弱，“有的学生知识已经忘得差不多了，带起来总有些吃力”。近年来，许多高校执行严格的研究生清退制度，长年未能毕业的大龄在职研究生成为重点考察对象。“年纪大了读研，有很多后顾之忧。”他们有的面临着职场和生活双重压力无暇学习，或是后期读研意志不坚定逐渐放弃了学业。

——“同辈焦虑”扰乱心态。大龄研究生表示，自己难以与应届入学的“年轻研究生”打成一片，又与同龄的“社会人”有着身份上的区别，“室友比自己小四五岁，还比自己优秀。要是再晚几年入学，我快和老师一个年纪了……”

历经“四战”考上研究生的宋同学告诉半月谈记者，无论是面对年龄更小的研究生同学，还是同龄的本科同学，她都感到人生节奏慢了好几拍：“同龄人这个年纪已经是家里的顶梁柱了，我却还在找家里要生活费。30岁出头时我还是职场‘小白’，许多同学已经走入了管理层……”她说，为了避免尴尬，读研后很少再参加老同学聚会，联系也越来越少。

大龄研究生，未来同样可期

“随着经济社会发展和教育水平的提高，大龄研究生的逐渐增多是正常现象。”西南大学教育学部教授范涌峰认为，教育与学习不是年轻人的“专利”，对于所有人来说都是必须的。在不断革新的社会中，保持学习的热情无疑是值得提倡的积极生活态度。

受访人士表示，大龄研究生群体也给研究生教育带来一些新变化。与20岁出头的年轻人比起来，大龄研究生往往有着更丰富的人生阅历和工作经历，心智相对更加成熟，研究方向和人生目标更加笃定清晰。同时，各个领域行业的起伏变化也挑战着人们的适应能力，一些工作多年的职场人想要“回炉充电”，对某个领域进行更深入的研究。带着目标重返校园的大龄研究生，往往还会把求学的成果带回职场，帮助社会行业实现良性发展。

专家建议，社会各方应放下关于年龄的固有成见，营造对大龄研究生更友好的环境。重庆市政协委员程德安认为，各类招考年龄限制不仅可能构成就业“年龄歧视”，更是对人才资源的浪费。

程德安呼吁，在人口红利逐渐消退的背景下，有必要立法对就业年龄歧视做出禁止性规定，同时出台和完善促进就业工作的配套制度和措施，营造更加公平的就业环境，以促进“人尽其才”“人尽其用”。同时，他希望大龄研究生积极调整心态，不断提升自我，在人生赛场上取得更大的主动权。(文中谭钧、陶鑫为化名；实习生孙林悦、陈少林参与采写)