来源：人民日报海外版

近期，不少消费者反映，本想好好挑辆新能源车，还没选定就发现涨价了。比亚迪新能源车2个月内2次涨价，理想汽车涨价1.18万元，小鹏汽车售价上调1万至2万元不等……今年以来，新能源汽车价格“涨”声迭起。

新能源汽车为何纷纷涨价？这一势头会延续吗？对新能源汽车产业有什么影响？

多款车型接连涨价

——消费者对新能源汽车接受度不断提高，热门车型虽然涨价但仍“一车难求”

清明节假期，记者来到位于北京市朝阳区的一家比亚迪4S店，店里人潮涌动，每台车前都围着三四波消费者。

“听说前段时间刚刚涨了价，趁着假期赶紧来订车，谁知道之后会不会继续涨呢。”北京市民陈先生表示，自己想买一辆纯电车用来上下班代步，之前已看上了比亚迪元Pro，付款稍一拖延就发现车价涨了，“续航401公里的尊贵型比之前差不多涨了6000元。”

3月15日，比亚迪汽车官方发布说明称，受原材料价格持续大幅上涨影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000至6000元不等。

这是比亚迪汽车进入2022年后第二次宣布涨价。1月21日，比亚迪官方宣布从2月1日起对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000至7000元不等。

比亚迪2个月内2次涨价，在新能源汽车市场上并不少见。特斯拉Model Y标准续航版本在去年12月31日涨价约2.1万元之后，今年3月再次涨价约1.5万元。理想汽车从4月1日起上调“理想ONE”售价1.18万元。小鹏、哪吒、上汽荣威等车企也接连宣布涨价。

据不完全统计，今年以来，已有20多家车企的近50款新能源车型宣布涨价，囊括了市场大部分主流车型。新能源电池厂商也动态调整了部分电池产品的价格。

近年来，中国新能源汽车产业发展迅速，消费者接受度不断提高。2021年中国新能源汽车产销分别达到354.5万和352.1万辆，同比均增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

尽管近期价格上涨，新能源汽车的市场需求依然旺盛，热门车型“一车难求”。比亚迪销售人员告诉记者：“元Plus是店内的热门车型，在宣布涨价当天晚上，全北京这款车收了1000多单。”理想汽车销售人员表示，“理想ONE”宣布涨价后，销售依然紧俏，现在购车需要预订。

工业和信息化部副部长辛国斌此前表示：“中国新能源汽车产业发展已经进入了规模化快速发展的新阶段，虽然发展还面临一些困难挑战，但预计今年仍将保持高速增长的态势。”中汽协数据显示，3月份，新能源汽车产销同比继续保持迅猛增长。产销分别达到46.5万辆和48.4万辆，同比均增长1.1倍。

原材料涨价推高整车价格

——电池级碳酸锂价格从去年初的6.8万元/吨涨到目前约50万元/吨，新能源车市场火爆让车企敢于涨价

在汽车市场，历年来降价是主流，为何此番新能源汽车纷纷涨价？

补贴政策连年退坡是一方面因素。

据了解，中国自2013年开始实施新能源汽车购置补贴，随着新能源汽车市场日益成熟，补贴政策逐步退坡。去年底，国家发展改革委等部门联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。补贴政策退坡在一定程度上导致新能源汽车的价格上涨。

在多位专家看来，虽然补贴政策退坡对整车价格有影响，但并非主因。中国汽车工业协会副总工程师许海东对本报记者表示：“一方面，补贴退坡的政策早已公布，汽车企业已有所准备。另一方面，2022年新能源车平均可享受的补贴金额减少了5000元左右，这个金额对新能源汽车价格的影响其实并不大。”

原材料价格上涨传导至整车，是各大车企在调价时强调的主要原因。

据介绍，新能源汽车各部件成本对原材料依赖性较高。动力电池是新能源汽车的核心部件，而动力电池的关键原材料碳酸锂去年以来价格一路高涨。市场公开数据显示，电池级碳酸锂价格从去年初的6.8万元/吨持续上涨到如今的约50万元/吨，翻了近8倍。尽管由于厂商提前备货等原因，碳酸锂实际成交价格多数没有达到最高市价，但成本溢价依然可观。

原材料扩产周期较长，促使车企上涨的成本短期内难以降下来，继而形成普遍涨价的市场局面。“动力电池扩产的周期通常需要6至8个月，原材料扩产要1年半，锂矿等矿业需要2年半到3年的时间。原材料的产能不是一下子能提上来的，目前仍然相对滞后。”许海东说，原材料的上涨导致电池价格上涨，汽车企业最终只能通过涨价来消化成本增加。

在这种情况下，供需不平衡进一步推动车价上涨。先看需求端，国内新能源汽车销量从2020年的136.7万辆迅速增长到2021年的352.1万辆，翻了近两番。而在供给端，原材料和动力电池供应相对不足。“销量的突然增加，会导致芯片供应紧张和新能源电池供应更加紧张，继而拉高了价格。”火爆的市场让车企在成本上升时敢于涨价。

此外，近年来的智能网联大潮也在增加新能源汽车生产成本。“汽车产业正处在百年变革时期，需要大量的研发投入，不断推出新产品，这在一定程度上推高了整体汽车产业的成本，最终也会影响汽车产品价格。”许海东表示。

扩产能，稳价格

——适度加快国内锂资源的开发进度，健全动力电池回收利用体系，打击囤积居奇

新能源汽车原材料价格上涨已引起多方关注。3月26日，辛国斌在中国电动汽车百人会论坛上表示，目前动力电池原材料大幅涨价问题要认真研究解决。

如何控制原材料大幅涨价，继而稳定新能源汽车成本和价格？

适度加快国内锂资源的开发进度。比亚迪有关负责人对本报记者表示：“原材料价格上涨是整个行业需要克服的挑战。我们建议全面梳理碳酸锂资源布局和产能，增加国内开采量和国外进口量，维护市场供需，稳定价格预期，促进行业健康安全发展。”

加快健全动力电池回收利用体系。工信部数据显示，截至去年底，173家有关企业已在全国设立动力电池回收服务网点10127个，与此同时，动力电池回收处理、形成正极材料的技术不断提升。专家指出，随着中国对动力电池全生命周期溯源管理的加强和回收体系不断健全规范，资源循环高效利用水平将不断提升，有助于释放更多碳酸锂产能，改善供给，推动价格回归正常。

打击囤积居奇等不正当竞争行为。涨价前后的价格差异，令不少“黄牛”打起了囤积居奇的算盘。在某二手车平台上，新能源汽车订车指标被卖到了3000元甚至1万元的高价。倒卖订车指标在一定程度上扰乱了市场秩序。对此，不少车企已实行订单实名制，不支持私下转让。

辛国斌表示，工信部将抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，推动电动化与智能网联技术融合发展，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，加快推进充换电基础设施建设，并适度加快国内锂资源的开发进度。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。业内人士普遍认为，经过一段时间的调整，供求将实现新的平衡，车价也将趋稳。