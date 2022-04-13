来源：法治日报

作者：林楠特

知名企业的实习、短期产出高水平论文的“学术急训”、业界专家的推荐信……有媒体记者近期调查发现，当前，部分留学中介推出一系列“背景提升”服务，学生和家长只要肯花钱，便可买到留学申请“加分项”。

近年来，伴随着经济水平的提高和升学竞争的日益激烈，越来越多的家长和学生将目光投向出国留学。由于国外院校普遍看重申请者社会实践、科研能力、个人特长等综合素质表现，因此，不少家长和学生把参与公益活动、做科研，去实习等作为关注重点，一些留学中介机构更是将“背景提升”服务纳入主要业务内容，甚至将其打造成新的产业链。

从媒体记者调查来看，这些“背景提升”服务存在过度包装甚至虚构材料现象：有的中介机构采用材料造假、学术欺诈等手段包装学生经历背景，有的收了钱却无法兑现一些高价项目承诺……可以说，“花钱买背景”的弄虚作假行为，突破了诚信底线，甚至还触碰了法律红线，既给学生的留学生涯带来风险，也损害学生的合法权益；既破坏留学公平，更影响中国留学生整体形象和国家形象。

留学“背景提升”不容作假。治理留学“背景提升”乱象，事关留学服务行业规范健康发展，也事关社会诚信建设。这就需要相关职能部门加大监管力度，进一步提高留学服务机构的认证门槛，对违法违规行为予以严厉打击。学生和家长则要摆脱功利留学观，提高判断力，从实际出发，材料准备既要体现自身能力，更要确保真实可靠，不盲目迷信“背景提升”。留学中介机构也应该强化自身管理，提高行业自律，增强社会责任意识，依法诚信经营。如此，才能让留学服务真正服务留学，助力学生更好发展。

