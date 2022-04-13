两部剧才能追完一个完整故事？剧集“瘦身”是趋势

来源：齐鲁晚报

在“提倡不超过40集、鼓励30集”的政策要求下，这两年已很难见到动辄70集、80集的古装偶像剧了。那么，大投资、大制作、大IP改编的古装偶像剧还做不做呢？怎么顺利播出呢？从最近前后脚播出的《与君初相识》《恰似故人归》可以看出，古装大长剧开始流行一个IP拆分成接档播出的前后两部独立的剧，同时另一些大制作古装剧选择分季制作播出，将每一季控制在40集以内。

一个IP拆成两部剧

近日，由朱锐斌任总导演，迪丽热巴、任嘉伦领衔主演的古装偶像剧《与君初相识》和《恰似故人归》接连播出。这两部剧由同一班人马拍摄，主演、导演、编剧是同一群人，由同一个网络文学IP《驭鲛记》改编而来，但确实是有两个上线备案号的两部剧，前者收官几日后，后一部剧再播出，延续前一部的故事。两部剧才能追完一个故事，对当下的观众来说，还是比较新鲜的事情。

不只是《与君初相识》和《恰似故人归》，最近不少古装偶像剧纷纷开始上下部制作、播出模式。近日，由网络小说改编、吴磊和赵露思主演的《星汉灿烂》，由电视剧备案改至网络剧上、下部备案，上部《星汉灿烂》30集，下部《月升沧海》26集。由杨紫、张晚意等主演的《长相思》分上下两部播出，还登上了热搜。《长相思》目前透露的集数是70集，如果平均分成两部播出，可保持在35集一部。杨紫主演的另一部古装大剧《沉香如屑》，据说也将分为上部《沉香如屑》、下部《沉香重华》播出。

古装大长剧纷纷拆分上下两部播出，被认为是严格落实2020年2月国家广播电视总局印发的《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》。该《通知》指出，为推动电视剧创作生产从规模数量扩大向整体质量提升转变，电视剧拍摄制作提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作，如确需超过40集，制作机构需提交书面说明，详细阐释剧集超过40集的必要性并承诺无“注水”情况。《通知》下发后，相关负责人解释称，执行中不会简单“一刀切”，电视剧具体集数需要根据剧情丰富与否具体分析，提倡40集、鼓励30集将为业内提供一个发展方向，是解决注水问题的措施之一。政策没有硬性规定不得超过40集，但古偶剧短剧化这两年成为趋势。

《与君初相识》和《恰似故人归》正式播出一共42集，与此前流传的每一部三十多集有出入。从拆分控制每一部在40集以内来看，古装长剧在想办法应对或落实以上政策。古装偶像大长剧做出反应，也不是这一波“拆分”风潮才开始的。去年最典型的剧是任嘉伦、白鹿主演的《周生如故》与《一生一世》。这部剧将穿越小说《一生一世美人骨》的古代戏、现代戏分开拍，前者虐恋，后者撒糖，将原本接近60集的剧成功拆分到每一部30集以下。也可能是《周生如故》与《一生一世》的创作思路给了后来者启发，才有了“一书两拍”“一个IP拍两部”的潮流。

一个大IP拆分成接档播出的两部剧，最大的好处是一定程度上保持了原来古装大剧的播出效果。不压缩剧情，而是拆分作品，这是因为古偶剧想保持长剧的投资回报率，保持长跨度的播出时长，形成宣发效应、营销热度，保持观众的观剧热情。《与君初相识》和《恰似故人归》就能说明问题，《与君初相识》中，女主角纪云禾与男主角长意上演神仙与鲛人的甜蜜爱情；而在《恰似故人归》中，男主角含恨投身北渊，化身霸气北渊王回归，专门“虐”女主。仙侠剧逃不掉“三生三世”式的甜恋杂糅虐恋的套路，但讲“三生三世”的爱情故事起码得有50集的容量。分两部播出，故事线延续，热度也能延续。

剧集“瘦身”是趋势

与一个故事拆分成上下两部剧的做法略有不同，另有一些古装大剧、大IP类型剧选择按季制作和播出。比如六十多集盗墓冒险大剧《重启之极海听雷》就分上下两季接连播出，而《赘婿》《雪中悍刀行》《庆余年》等几部古装大剧则选择按季播出，每一季可控制在40集以内。

之前动辄70集、80集的古装大长剧，经常被诟病为“注水剧”，而现在，除了很小一部分剧选择拆分两部，或者按季制作，绝大多数古装剧都实现了“瘦身”，降到40集以内，比如最近的新剧《尚食》《嫣语赋》《风起洛阳》《当家主母》等。很多古装剧开始走“小而精”的创作路线，实现创作多元转型。电视剧市场现在已很少有疯狂注水的冗长大剧，观众再也不用倍速看剧且还要忍受无聊的注水剧情了。

目前整体来看，古装网播大剧基本控制在40集以内，卫视播出的各类题材剧很多正好以40集结尾，比如《完美伴侣》《输赢》《民警老林的幸福生活》等。卫视播出的剧中，超过40集的也有，但大多控制在50集以内。目前，四十多集的剧在国产剧中就算是长剧了。剧集越来越短，也有数据证明，2021年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目194部6722集，平均每部34.6集，而2020年平均37集。“注水剧”这个词可能将走入历史。

剧集“瘦身”最终受益的还是观众。在“提倡不超过40集、鼓励30集”政策指导下，这两年优质电视剧频出，而且在各类题材上全面开花，优质悬疑、谍战、都市、青春以及现实题材大剧层出不穷。在好剧不断的情况下，古装偶像大剧即便是分上下部或分季播出，其实仍要注意作品品质和坚决“防注水”，要不然观众根本不买账。面对优质大剧，观众可能会希望多拍几集、多拍几季。在有的电视剧市场能分十数季播出的剧，反而是观众认可、平台持续多年续订的好剧。归根结底，集数的多少背后应该是内容的升级、市场的真正需求。