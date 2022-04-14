既要尊重市场行为，也要打击哄抬价格

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

自上海进入全域静态管理以来，社区团购已经成为封控期间市民生活物资保供的主要方式。“我的团长我的团”为保障民生，缓解“买菜难”问题，发挥了重要作用。

但在这几天团购的过程中，大家也遇到了一些问题和烦恼。首先是物价的不稳定。有时候，团长辛辛苦苦为大家联系到了团购，开出了清单，居民们也都付了款。可突然，对方通知涨价，且态度“硬气”得很：想买就买，不买可去别处。

其次是短斤缺两和质量问题。时下不少团购，尤其是蔬菜包都采取了“盲盒采购”的形式。送到家之前，居民们也不知道自己到底买到了什么。有时候打开一看，清单上的急需物资没有，取而代之的都是自己不需要的东西。

更有甚者，开箱一瞧，里头的蔬菜、水果等食品要么少了好几样，要么已经变质腐烂。

最后是快递费、跑腿费飞涨。现在要请人代买商品，要花费的代价着实不菲。

对上述问题，不妨一分为二地客观看待。眼下大多数市民仍在封控之中，不能出门，在购物过程中没有什么选择权，也没有和商家议价的能力。部分“黑心”商家因此瞅准机会，恶意扰乱市场价格，严重损害消费者的合法权益。

当然还有另一种情况。在这个特殊时期，物流状况难免受到影响，物品分发的工作又非常繁重，所以一些商品的质量不佳或者错发、漏发，未必是发货者的刻意为之，他们也已经尽力了。对此，相信居民朋友也能理解、体谅。

至于部分跑腿小哥比平时多收取一些费用，其实也是自然而然的市场行为，毕竟目前，要出门为居民买点东西不仅有难度，也有一定风险。只要定价在合理的区间内，行动依法依规，我们更应该给这些挺身而出的小哥一点尊重和支持。

总之，对正常的市场行为，广大市民不会太过计较；而对明目张胆的违法行为，有关部门则必须严厉打击。据昨天上午的发布会介绍，截至4月11日，全市共出动价格执法人员累计3万0419人次，向各市场主体发放提醒告诫函3万8903份。

此前，高岛屋百货将普通蔬菜作为供应香港蔬菜误导消费案已经被严肃查处。近期上海市市场监管部门又快查快办了一批价格违法案件。其中，两家世纪华联门店通过大幅调高配送费变相哄抬价格案、金大碗餐饮公司大幅调高配送费变相哄抬价格案中相关经营者均被顶格处以罚款。

为了解决上述问题，接下来监管部门理应加大对重点领域的价格监管力度，多渠道挖掘价格案件线索，对违法行为，发现一起，从严从快查处一起。另一方面，也希望广大居民朋友积极提供线索，遇到问题能够及时投诉举报，拨打12315或者12345，不必“忍气吞声”。

在上海疫情防控最吃劲的阶段，各市场经营者理应增强社会责任感和价格自律管理，绝不该有投机取巧，发“疫情财”的念头，否则，必然逃不过法律的严惩。相关部门也应继续加大市场货源的调配，为广大居民提供更多选择，为保供、平抑物价提供更坚强的后盾。