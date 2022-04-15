别让商家“调包”坏了丹东草莓的名声

来源：新京报

作者：马小龙

外形美观、酸甜适口的“丹东99草莓”近两年走红网络，被称为“草莓界的爱马仕”。每年11月到来年5月是丹东草莓的主要产出季，在电商平台上可以看到不少店铺销售“正宗丹东99草莓”。但近日，“宣称是丹东草莓，实则为江苏发货”的消息引发关注。

据《新京报》报道，日前，有博主发布视频，揭开了福瑞达、果味颂等部分电商水果卖家的草莓“调包术”。商家虽然宣称售卖的是“丹东草莓”，实则以“分仓发货”的名义由江苏草莓代销商组织货源代发。江苏草莓成本只有丹东草莓的一半，售价却与“正品”持平，形成巨大的利差。目前，当地政府已对此事介入调查。

都知道，一个地方在市场上塑造一个知名的产业品牌并不容易，尤其对一些经济不是特别发达的地区而言。不仅需要种植商、行业协会一起打通市场和销售渠道，通常地方政府也会为其提供帮扶措施，由此，品牌才能在市场上脱颖而出。

公开的数据显示，辽宁省东港市作为丹东草莓主产区，已成为全国最大的草莓生产和出口基地，2021年鲜果产值达60亿元（人民币，下同，12亿新元），品牌价值突破77.5亿元，带动近10万人就业。因此，销售假冒产品，除了对当地造成实实在在的利益损失外，更是破坏了丹东草莓品牌形象。

另外，据《新京报》报道，此前，为涉事商家提供代发草莓服务的蓝天购销社，可以将印有“丹东草莓”的面单贴到打包好的江苏草莓包裹上，甚至可以提供“证明”帮助造假。这也要引起注意，这种跨省提供“假证明”的行为能够堂而皇之地存在，证明各个环节中存在更大的漏洞。

而这，则需要两地监管部门与行业协会通力合作，及时补上漏洞，搭建和完善事前预防、事中监管以及事后追责机制，别让授权函沦为商家售假的“障眼法”，砸了丹东草莓的招牌。目前，蓝天草莓购销中心正在接受当地市场监管部门调查，并已暂停草莓代发业务。这是当地依法、及时维护地方产业品牌的有效举措之一。

不同产地、品牌的草莓，巨大的利润差异，让一些黑心商家走上了欺骗消费者的歧路。现在，事情已经引发关注，当地也已经开始了行动，相信这都会让通过不正当途径牟利的商家付出应有的代价。

而消费者也期待，当地能够尽早理顺产业发展机制，清理以“分仓发货”“多仓发货”为名欺骗消费者的恶劣行径，做好丹东草莓在销售环节的监督工作，给消费者提供真正的丹东草莓。这对维护丹东草莓的品牌价值至关重要。

这也警示，电商发达的当下，有关机构不仅要把好线下的关卡，对线上的监督也要更为严格。有关部门和电商平台要加强合作力度、各司其职，坚决打击假冒产品，才能维护品牌的长期价值和公平的市场环境。别让一些不良商家坏了丹东草莓好不容易培养起来的名声。