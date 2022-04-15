“美女”“帅哥”哪儿去了？

来源：中国市场监管报

作者：北居

4月12日，椰树集团在其官方微博上发布招聘广告，该广告文案称“入学就有车、有房、有高薪、有前途、能致富。”

这轮招聘广告，引发网友热议。广告语称：“椰树集团培养正副总经理学校再招生”“毕业后包工作，升任集团副总后年薪108万（人民币，下同，23万新元），有贡献奖励600万海景房、奖励1000万别墅、奖励分红股权”。比起一年前被罚的广告，删掉了“肯定有美女帅哥追”。

去年，该相似广告文案“入学就有车、有房、有高薪、肯定有美女帅哥追”因属于违背社会良好风尚内容的广告被海南省市场监督管理局罚款40万元。

在国家企业信用信息公示系统中，中国市场监管报记者查询到2021年4月30日由海南省市场监管局对该企业作出的行政处罚决定书。当事人利用互联网发布“入学就有车、有房、有高薪、肯定有美女帅哥追”内容的广告，传递的是一种拜金的低俗婚恋观，误导社会价值导向，违背社会良好风尚。其行为违反《中华人民共和国广告法》第三条“广告应当真实、合法，以健康的表现形式表达广告内容，符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求”的规定，构成了第九条第（七）项“妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”所指的违法行为。