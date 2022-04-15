上海市政协委员当骑手，应出尽出护民生

来源：澎湃新闻

作者：李攀

“绝大多数骑手是在默默为市民服务，城市少不了这些流动的风景。据我观察，骑手在配送过程中是很艰辛的，找不到路、被人骂等等，会受很多委屈，我自己也遇到过类似的情况。”说这话的是一名非典型骑手——上海市政协委员邵楠。

3月31日，邵楠注册成为某平台的众包骑手，只接药品单。昨天，由他讲述的骑手经历，在网上传开了。不少网友表示，看完后流泪了。

从邵楠讲述的艰难、意外和感动中，我们能感受到疫情之下，在上海这座城市，有很多普通人挺身而出。不论是邵楠本人，还是他提到的肉铺老板、医院护士长，都尽己所能，默默地坚守、奉献。他们都是可敬可爱的人，守望相助、风雨同舟，没有惊天动地的举动，也没有豪言壮语，有的是一份发自内心的炽热和善良。

不过，从他的讲述中，我们也看到几个值得关注的问题。

其一，打好疫情防控阻击战、攻坚战，物资保供是重要的基础性工作。可是，群众买药仍然不是很方便。就像邵楠所说，吃药这事没有替代方案，特别是一些治疗慢性病或基础疾病的药不能缺，而且现在很多医护人员在一线，说实话去医院配药也很难，更多药还得靠自己、靠骑手去买。

其二，社会对骑手缺乏足够理解。在上海这样的国际化大城市当中，尽管来自五湖四海的骑手历来是一个庞大群体，往往却是沉默的，受了委屈也无处可说，也不会去说。从邵楠的讲述中，我们得以知道，为了配送药品，骑手们实际上承受了很多不为人知的艰辛和想象不到的困难，为保障城市生活物资供应作出了巨大贡献。

令人欣慰的是，今天，记者从上海市商务委、市药监局获悉，随着上海开始实施分区分类差异化防控，街头的零售药店正快速恢复。截至4月13日，全市已开零售药店1105家，另有1033家正逐步恢复营业。与此同时，上海正加快建立药品配送绿色通道，尽快将药品送至居民手中。

民之所忧，政之所向。针对物资保供，上海市委书记李强在14日下午作了专门检查指导。在了解到还有部分骑手小哥在社区闭环管理之中，他要求相关区和商务部门进一步摸清城市保供等流动岗位人员底数，在确保防控安全的前提下做到应出尽出，细化落实人员集中居住、每日核酸抗原检测等措施。

当前，关键就在于细化落实，说一件、做一件、成一件，把实事好事办到群众心坎上。药店陆续开了，但是购药、送药渠道要畅通，运力要及时跟上。摸清底数、应出尽出，需要相关部门迅速行动，拿出实招，干出成果。如此才能真正确保药品供得上、送得到。

也希望，相关部门能对骑手等一线工作人员提供更多关心关爱，比如提供更多防护、加强规范管理、减少后顾之忧等。保护好骑手，就是在保障城市的供给线。对普通群众来说，对骑手等一线工作人员，不妨多一些感同身受。

每一个人释放出来的爱与善意能够传递，不仅温暖自己和他人，也能汇聚成这座城市战胜疫情的强大力量。