不谈股市改卖“鸡汤”？任泽平自称已转型“情感博主”

来源：每日经济新闻

“任泽平”三个字一直和流量连在一起，尤其在2022年更是如此。

4月15日晚间，任泽平在微博发文：“各位媒体朋友，不用问了，统一回复：已转型情感博主，鸡汤作家。拿走，随喜。”

对此，有网友评论称“是人才就只能煲鸡汤”；还有网友调侃称，“中国著名经济学家任先生转行鸡汤豆腐串了”。

《每日经济新闻》记者注意到，此前刚刚有媒体报道，任泽平已卸任东吴证券特邀经济学家。而自2月27日微博、微信禁言结束后，不少媒体留意到任泽平开始大谈感情观、人生观，因此被质疑是否转型“情感博主”。本次任泽平通过微博亲口承认转型，让人意外之余还有些感慨。

网红经济学家争议不断

公开资料显示，任泽平是清华大学经济管理学院博士后、中国人民大学经济学博士，早年曾任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任；2014年5月加盟国泰君安宏观团队；2016年6月入职方正证券；一年之后加盟恒大集团担任首席经济学家（副总裁级）兼恒大经济研究院院长；2021年3月出任东吴证券首席经济学家。

从国泰君安时代开始，任泽平一直争议不断。在国泰君安时代后期，任泽平任职首席宏观分析师，因公开怼当时的首席经济学家林采宜，而引发行业轰动。2017年，又因网传1500万（人民币，下同）年薪加盟恒大引发舆论关注。

今年1月12日晚间，任泽平微博显示“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。

一波未平一波又起。之后，又有消息爆出，任泽平和东吴证券实为编外合作。这个消息发酵后，最终以中证协向券商下发《关于加强行业机构首席经济学家自律管理的通知》告终。中证协要求，首席经济学家应当为公司正式员工，对外发布的研究观点、言论须符合《发布证券研究报告执业规范》的规定，同时，首席经济学家践行行业文化核心价值观情况将纳入证券公司文化建设实践评估。

中证协明文规定后，任泽平最终选择了离开证券行业。据媒体报道，任泽平3月已不再担任东吴证券特邀首席经济学家，未来东吴证券和任泽平将在投资者教育、区域经济研究等方面继续加强合作。此时，距离任泽平2021年3月22日官宣加盟东吴证券尚不足1年。

又是情感鸡汤又是直播卖课 忙得不亦乐乎

2月27日微博、微信禁言解除后，任泽平开启各类“花式营销”——又是情感鸡汤，又是直播卖课，忙得不亦乐乎。

如在“泽平宏观”公众号上，任泽平多次发文关于“幸福”“婚姻”“人生”的感悟。4月10日，他发布了《和谁在一起，的确很重要》一文，讲述的是“余生不长，和不一样的人在一起，就会有不一样的人生。和优秀的人同行，能帮助你遇见更好的自己。”该文有10万+的阅读。

4月3日发文《幸福就是找一个温暖的人过一辈子》，文中感叹“宇宙之大，生命何其的渺小呀。我们来过，爱过，恨过，然后像风一样逝去。无所从来，亦无所去。”该文也有9.5万阅读。

此外，在直播中、微博中，任泽平也屡次“端上鸡汤”，其核心内容无一不是围绕感情与人生。

不过，在获得流量的同时，任泽平也不忘知识付费、流量变现。在公众号中，他开设了企业店，卖书也卖课，并在4月13日进行了一场直播卖课。

目前的企业店中，最贵的是《泽平宏观年度VIP会员》，定价2980元，有276人买过；最便宜的是9块钱的尝鲜版课程，有2248人买过。

一位擅长写作、深谙传播之道的经济学家

“宇宙的尽头是直播带货，经济学家的尽头是直播卖课”，任泽平似乎正在印证这个道理。但是他说的“转型情感博主，鸡汤作家”，是真的吗？

从过去的表现来看，任泽平本人非常擅长写作——应该说，能有经济学基础的人，大多数都善于写作和表达。在职业生涯中，当离开旧东家另谋高就时，他就多次发表散文叙述感想。

2021年3月在加入东吴证券前，任泽平发文《感恩时代，贡献社会》，开篇就讲“人生是一趟心灵的伟大旅程：嗷嗷待哺的婴儿，满面红光的学童，哀歌的恋人，长胡子的士兵，身经百战的将军，戴眼镜的政治家，返璞归真的贤者。发上等愿，享下等福，择高处立，向宽处行。”

从他近期言论看，做“鸡汤作家”“情感博主”似乎又是句玩笑话。因为在这条微博之前，他还发了一条海报：2022年4月16日（周六）上午，由华夏新供给经济学研究院、中国新供给经济学50人论坛主办的2022年第一季度宏观形势分析会将在北京举行。本次论坛主题为：“着力经济提质增效，应对冲击保持合理运行区间”，将总结分析2022年一季度经济形势，并聚焦于年度经济发展目标、经济高质量发展等热点话题展开深入交流讨论。

再之前一条，他发的是头条文章：《改良的投资时钟：周期轮动和大类资产配置》。

因此，这条微博既可以说是任泽平官宣确认要转型“鸡汤作家”“情感博主”；还有个言下之意：也没说就不当经济学家了。与枯燥的经济学相比，情感文章显然受众更广，也容易带来更多流量。

而任泽平选择在周五晚间官宣转型，也是个极其聪明的举动——周末即将到来，人们辛苦一周想要放松，此时官宣，自然会带去流量和谈资。

可以说，任泽平在经济学上的观点是否正确先不必太过较真，但他确实深谙传播之道。

其实记者撰写这篇文章时也在思考：经济学家到底在资本市场、在我们的经济发展中，应扮演怎样的角色？

在任泽平那篇《感恩时代，贡献社会》的文章中，他提到：“我经常反思我们这一代学者的使命是什么。一个人的价值不是用名利来衡量的，而是取决于对社会的贡献，一个人拥有名气或财富是社会赋予了你更多的信任和责任，以推动社会进步，人文关怀。”

客观地说，近期任泽平除了贡献八卦与谈资外，也在涉及民生的关键问题上发表看法。4月15日早间，他表示“以学者身份建议，兼顾抗疫和复产复工”，并致敬一线抗疫同志。

也是在那篇《感恩时代，贡献社会》的文章中，任泽平提到“慎独则心泰，主敬则身强，求仁则人悦，思诚则神钦。当下不负，未来不惧。致良知，勉其一生为改革鼓呼，为民生请命。厚德载物，海纳百川，以其无私故能成其大。”

这些话，但愿在任泽平这位拥有众多粉丝和流量的经济学家心中，不仅是“情感博客”“心灵鸡汤”，而是“知行合一”。