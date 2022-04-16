崔健首场线上演唱会 在线观看人次达4468.1万

来源：界面新闻

崔健昨天（4月15日）举办首场微信视频号线上演唱会“继续撒点野”。演出于晚上八点开始，以《留守者》打头阵，《快让我在这雪地上撒点野》结束。截至晚上22时46分演唱环节结束，直播间数据显示共有3842.1万人“看过”，热度达到472万。观众们纷纷在直播间留言中刷出自己所在的城市地区，遍布大江南北。

随后，崔健与主持人窦文涛进行对谈。两人的对话接近结束时，直播间点赞量早已超过1亿，达到返场要求。当窦文涛表示，现在“在线人数”已经达到4300万，崔健立刻执着地强调：“是4300万‘人次’，不是在线人数。”返场后崔健又演唱了三首歌曲，演唱会正式结束时已接近午夜，观看人次达4468.1万。

谈及线上演出的感受，崔健直言，因为没有观众在现场，只能看到工作人员，缺少与观众的互动，这场线上演唱会更加“理性”。

另一个转变来自崔健对弹幕的态度。本场演唱会之前，崔健是不喜欢弹幕的。演唱经典曲目《花房姑娘》之前，崔健表示，“希望观众尽情地发弹幕与我们交流……虽然以前曾经说过不喜欢弹幕，但是我想还是尊重一下网络文化吧。”

不难看出，崔健十分看重音乐现场以及与观众的交流。接受窦文涛采访时，他将现场比作媒体，音乐家在现场讲故事。“把现场演出的故事讲出来，但不丢掉现场表演，有特别大的难度。长期不做现场音乐的人是不会有这种创造力的。”

乐迷对“中国摇滚之父”崔健再熟悉不过，其代表作《花房姑娘》《假行僧》《不是我不明白》等在三十年间被广泛传唱。1986年，崔健在工人体育馆首唱《一无所有》，将摇滚乐带向主流。除了音乐，他还尝试过电影，参与编剧并执导《蓝色骨头》。

有趣的是，崔健曾在《蓝色骨头》中设想过某种形式的线上演出：一个城市一个乐手组成一个乐队网上演出。窦文涛问到此处，他也诚恳地回答，目前的技术还不能完成这个设想，大部分的技术只能实现点对点，而非点对多、点对面到实时录音。

崔健并非首位将演出挪至线上的音乐人。疫情爆发以来，线下演出市场遭受巨大打击，线上演出市场则迎来发展机遇。TME、网易云、摩登天空、抖音等平台均线上现场音乐演出方面有所布局。

艾瑞咨询《2021年中国线上现场音乐演出产业研究报告》援引Cnnic数据指出，2020年3月网络直播用户中，观看演唱会直播的用户快速攀升至1.5亿，相比半年前环比增长近30%。用户付费行为中，购买线上音乐演出门票的比例达到50%。

上述报告也指出，伴随疫情得到控制，线下演出得到复苏，2021年抖音、网易云等平台举办线上演唱会频次逐渐减少，但腾讯音乐集团TME Live现场演唱会的数量不减反增。微信也在线上音乐会上有所发力，本次崔健线上演唱会的直播在微信直播间进行，此前微信视频号已经多次举办过线上演唱会。

例如，2021年12月17日，西城男孩在微信视频号“所爱越山海”演唱会，观看人次达到2700万。2021年12月31日，五月天跨年演唱会，收获了1400万观看人次。此外，五条人、水木年华等音乐人都曾在微信视频号上开展过音乐直播。

与“元宇宙”结合、打造虚拟演出，或是在线音乐演出发展的方向。2021年12月31日，TME在旗下虚拟空间TMELAND举办首个虚拟音乐嘉年华，用户可生成虚拟形象。2022年3月底，腾讯音乐集团CEO梁柱在财报电话会上表示，未来TMELAND将会建造不同场景，成为不同虚拟音乐会的举办地。