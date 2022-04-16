来源：新浪科技“创事记”

作者：赵晋杰

“可以说，我能活下来全靠我们小区的团长。”

不少上海居民表示，尽管美团买菜、叮咚买菜每天会放出部分物资，但抢购成功率不高，反倒是活跃在小区群里的社区团购，成了他们疫情期间生活物资的主要来源。

社交媒体上随处可见网友讨论上海团长，#团购买菜#、#我的团长我的团#接连登上微博热搜。有上海网友表示自己加了几十个团购群，“品类极度细分，从面包、牛奶到可乐、香蕉应有尽有。”就连叮咚买菜的投资人徐新，也不免在小区群里求助，“请问哪位邻居能把我拉到‘团子面包群’？”

通常，一次小区团购是这么运转起来的：有物资资源的小区成员自愿成为团长，联系供应商协调物资；在小区群里统计参与团购人数和所需物资，发起线上团购；由团长组织志愿者，打包、分拣商品，派送到参与团购的居民家中。

为了抢购物资，24岁的莫然加入了几个微信团购群，团长会在群里不定时地用小程序组织团购，一般是30、50、100人成团，最低1箱起购，“团长直接跟供应商联系，要是成团了，就有司机专门开车过来。”

但组织一次成功的团购，过程异常繁琐。据DT财经报道，一位宝山区的团长一度因统计参团名单而崩溃，“有人会没看清楚，不写自己要套餐几；也有人不会团购，一直@你，问我选套餐几；还有人不写自己在小区几弄。”从发起团购到整理出清单，这位团长花了两天半时间。

正因如此，一批曾经只在小范围活跃的社区团购工具产品，如快团团、群接龙被更多人关注到，腾讯文档、石墨文档、飞书文档，乃至问卷星同样在各个小区群里加速流转。

用户在美团、叮咚上抢不到货，为何小区里的团长却能顺利拿到货？

“上海其实是不缺乏物资的，但现在，零售端口和消费者之间的链条断掉了。”上海财经大学教授、组织了许多此社区团购活动的崔丽丽在接受极昼采访时表示，过去，消费者可以通过线上即时配送，或线上电商用快递方式配送，也可以去线下零售购买。但因为疫情管控，后两种途径就全部断掉了，只剩下即时配送。

“但是，即时配送人力物力也是有限的，上海现在所谓的抢菜，就是抢叮咚买菜和盒马这种线上即时配送资源。”团长+志愿者的组合方式，则重新搭建起了零售与消费者之间的链条。

过去数年，互联网的运作方式是平台化、是向上下游扩张，但当完整的销售链条被疫情切割成独立的个体，平台难以在短时间内组织起足以供应全城的团队，小兵团式的作战方式似乎更能发挥效用。

26岁的短视频策划晓雪住在上海普陀区，这轮上海疫情爆发后，被困在家中的晓雪重新用上了如快团团之类的社区团购小程序，并迅速找到组织。

在现任团长带领下，她花了200多块下单蔬菜大礼包，隔天如愿收到了商品，“成功的关键还是有个靠谱的团长。”

在许多人印象中，社区团购的典型模式是如多多买菜、美团优选、兴盛优选之类的平台模式。但这种模式存在天然劣势，那就是在食品正常供应的非特殊时期，平台很难盈利。

2021年7月，“3年8轮融资”的同程生活正式宣布破产；2022年3月，据界面新闻消息，十荟团全国城市所有业务均已关停，公司进入善后阶段；老三团中唯一存活的兴盛优选，从去年7月，全面停止未开发区域的市场进入和新区域配送站的建设，关停不盈利网店并且实施裁员，今年1月，兴盛优选甚至开始卖起女装。

不止创业公司，互联网大公司的社区团购平台同样遭遇发展瓶颈。

平台模式的社区团购的劣势清晰可见——需求分散、损耗严重，物流成本高，非特殊时期，用户又往往不愿接受溢价，平台自然陷入长期亏损。

在这种情况下，亲自拿着铲子淘金的，倒不如卖水人。陆续有大玩家闯进社区团购市场，不过这一次，他们不是亲自下场，而是只提供团购工具，商业模式是从中抽取交易服务费。

2019年，微信上线了群接龙功能，以方便群成员参与、组织活动，这一免费服务的功能也较为简单；2020年3月，拼多多上线快团团小程序，当时正值新冠爆发初期，拼多多给出的介绍是，商家可以通过快团团上线商品团购页面，并由社区消费者发起团购，达到人数条件后，由商家配送至社区门口。

尽管快团团诞生于疫情初期，但近两年始终在微商、私域行业内部活跃，并未为大众所知。上海疫情爆发之后，涌现出了更多类似的产品。

据Tech星球报道，今年2月，腾讯内测团购工具小程序鹅享团，面向小微商户，针对微信私域交易场景，提高交易效率和私域运营的服务工具。不过正在内测中的鹅享团，在这次上海疫情中的存在感并不强。

如腾讯文档、飞书文档、乃至问卷星，同样加入了这场社区团购的工具大战。

近日，网络上就曾流传，小区里几十个字节跳动员工，每天推着居委会干活，要求每天至少两团，并汇总了需要的各类商品。他们使用的正是字节旗下的飞书文档。

被称为“上海团长”的团长崔丽丽就曾使用过许多团购工具。接受极昼采访时，崔丽丽总结，最开始单不多时，他们用的是腾讯文档，由小区团长填好信息，由对接人共享给供应商。“随着团长人数增加，我们就觉得这样效率很低，每次有新团长进来，要花大量精力解释。”

中间，崔丽丽团队一度用快团团这个小程序，但快团团会产生1%手续费，每天能转出来的资金也有限额；4月8号开始，他们开始用问卷星，问卷星随时可以预订，拉清单更清晰，对团长信息也是一种保护。

由团长发起的社区团购优势在于开团门槛低，借助社群发起活动，也易于快速成团。3月份上海疫情爆发以来，社区团购工具微信指数急速飙升。

快团团业务负责人曾介绍，其团购模式分两类，一是镇政府成为大团长，提供粮油米面、生鲜果蔬、乳品药品等保障物资；另一种是团长自助模式，即保供企业、商家直接当团长，通过社区微信群迅速收集前端居民物资需求，同时通过小区志愿者团队，实现物资集中配送，实现“最后100米”闭环。

实际上，在上海疫情出现前，这些分销工具实际上是微商的变种。不少网友就被亲朋好友拉进了团购群、拼团群，只不过区别于社区团购的同地域配送，这类团购群的配送方式是传统电商的物流配送，商品也并不限于于瓜果蔬菜。

如今疫情之下又出现了第三种模式，即个人成为大团长，再借助微信群和朋友圈、微博等渠道发布团购信息，由团长在社区内部发起团购，通常团长为附近小区居民。

在社区团购中，团长是承担一切责任的核心人物。已有几次带团经历的团长程敏认为，“做团长最好是小区的管理层，有丰富的管理统筹经验最好。”

程敏还专门做了一个详尽的团购思维导图，从小区需求分析到货物签收，盘点团购经验。微博上类似的专业团长很多，以至于微博还出现了一个话题#上海团长的天花板#，饭圈女孩、大厂员工、广告人都纷纷成为团长，做出各自社区里的团购操作指南。

第一次当团长的陆圆圆则有些手忙脚乱，她为了能买牛奶自告奋勇做团长，然而当团长并没有那么简单：先是遇到的供应商很忙，电话一整天打不通；后面安排志愿者送货之后，还要应对买家声称漏单申请退款等问题，最后不仅一分钱不赚，每天却比工作还要忙，加上一天内要跟无数人对接，人很容易随时陷入暴躁状态。

社区团购工具的崛起，本质上是特殊时期，散兵作战式的物资运转模式比平台模式更灵活、也更有效率。

在平台模式下，平台需要同时调动跨省物流、市内仓库、市内通行、物流人员配备等多个环节，且为了规模化运营，每个环节需要的资源配备都相当高，在特殊时期的难度可想而知。

据36氪报道，要想保证货物在市内流转畅通，当务之急是搞定通行证。“盒马、拼多多、叮咚等互联网零售公司都获得了宝贵的通行证——但它们其他环节上人力不足，导致配送能力大幅下滑。而严格的通行证条件，又把很多没那么大的物流企业拒之门外。”

而有供应商资源的团长们则可在各个环节便宜行事。据DT财经报道，一位住在上海静安区的团长是活动策划出身，认识有资源的朋友，就自告奋勇地当上团长。

但随着疫情期间订单量暴增，这种靠着社区团购软件的民间团购模式，逐步开始暴露出问题。

有居民在微博上吐槽自己就遇到了不靠谱的团长，选货交完钱后却将其踢出群聊。

由于团购工具并非平台，涉及到其他的如供应商对接、志愿者派发等方面，还需要团长自己想办法，过程中难免会出现各种纰漏，比如部分居民就会吐槽，商品缺斤少两、收不到货等。

当然，团长们也满腹牢骚。团长春晓在200人的团购群里，就遇到了一堆糟心事儿：即使提前说好到货日期，每天还是有人在群里发出夺命连环催；经常遇到业主声称缺货要退款；还有一次没有及时在群里回复消息，有个女生居然称要报警……受种种琐事困扰，她开完一次团后便不想再继续。

在疫情中化整为零支撑了上海市民物资供应的社区团购工具，其历史使命也很可能会随着疫情的结束而终结。

（文中莫然、晓雪、程敏、陆圆圆、春晓均为化名）