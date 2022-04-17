年轻人把电子烟当口香糖? 专家警告别碰

来源：扬子晚报

“我家孩子在抽电子烟，还是各种水果味的，他是高中生啊，为什么能买到电子烟？怎样才能让他戒烟啊？”有家长在网上发布了这样的求助。

有医生接诊的最低龄的慢阻肺患者是高中男生，从十二三岁就开始抽电子烟；有医院凌晨接诊9名大学生，因共享一支成分不明的电子烟后不适入院……电子烟市场野蛮生长了多年，有关电子烟的病例也在“累积”中。

近日，市场监管总局、国家标准委公布了GB41700—2022《电子烟》强制性国家标准，该标准将于2022年10月1日起实施，而对调味电子烟的禁令，5月1日执行在即。电子烟有了“国标”，行业收紧“紧箍咒”，关乎烟民、烟商，其实也更隐蔽地关乎所有人。 实习生 陈旭佳

扬子晚报/紫牛新闻记者 许倩倩 杨彦

电子烟“江湖”

有的年轻人，把电子烟当口香糖

“最开始的电子烟，烟杆大烟雾特别大，那个叫‘大烟’，现在我们大部分人抽的是所谓的‘小烟’，想换个口味那就换烟弹就成，有的‘小烟’还能自己注油，玩家能自己调味，更有自由度。”刘先生指着脖子上挂着的一个比优盘大不了多少的“小玩意”介绍。

对不抽烟的外行人来说，刘先生侃侃而谈的“大烟”、“小烟”、雾化器、陶瓷芯、棉芯等等概念，是完全陌生的一片“江湖”。

这一片“江湖”在国内形成于2009年，这一年被称为“电子烟元年”。在资本的热推之下，各类国产品牌崭露头角，电子烟开始“破圈”。

文先生也是在这一时期接触到了电子烟。当时他还在上大学，看到烟杆价格就要两三百元就放弃了购买的想法，后来毕业后文先生第一次尝试电子烟，也是来自身边朋友的分享。他觉得相对于传统香烟，电子烟没有过于刺激的味道，不容易对别人造成太大的影响，整体口感也比较柔和，价格也比传统香烟便宜，综合考虑后，文先生也入手了第一根烟杆。

刘先生还告诉记者，他身边女生抽电子烟的其实也不少，绿豆、芒果、西瓜等水果口味很受女生欢迎。“有一部分人抽电子烟不过肺，就在嘴巴里过一圈就吐出来了，对很多年轻人来讲，都是把电子烟当口香糖的。”刘先生说。

“调味禁令”下，有烟民想囤上百瓶烟油

《2021电子烟产业蓝皮书》数据显示，中国电子烟制造及品牌企业已超1500家，国内电子烟零售门店有近19万家。各类商家野蛮生长，市场急速扩张的同时，行业头顶也始终高悬“达摩克利斯之剑”。国家管控在2021年年末开始收紧，行业一直担忧的“狼”不仅来了，还是奔跑着来了。

2021年11月，国务院印发了新规强调电子烟等新型烟草制品，监管将与传统香烟监管一致。今年3月份，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》《电子烟国家标准（二次征求意见稿）》，提出自5月1日起，全面禁止销售烟草口味以外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。仅仅一个月后，电子烟“国标”出台，对电子烟添加剂、烟碱浓度、各类物质释放量都细化了规定，同时要求电子烟应具有防止儿童启动和意外启动的保护功能。

在层层收紧的紧箍咒中，禁止销售“调味”电子烟和可自行添加雾化物的电子烟，对烟民和卖家来说影响最大。裹上各种口味“糖衣”的调味电子烟销售额占绝对“大头”，禁令相当于剥掉了电子烟的“糖衣”，只能买到烟草口味，会让很多烟民瞬间“下头”。

“虽然网络禁售，但从很多微商手上是可以买到烟弹的。”文先生告诉扬子晚报记者，新政策出来前，他通过微商买各种口味烟弹价格是70元/3个，“禁令”出来后立马涨到了85元/3个，稀缺口味的就是95元/3个。“一个烟弹的话可以抽2-3天，其实价位和传统香烟相差无几了。”文先生说，实体店的情况也差不多，以前会有“友情价”，差不多正价能打七折，现在就是99元三颗的标准价。“没有想过囤货，如果以后自己实在接受不了原味的电子烟，就会考虑戒烟。”

微商“路路”从电子烟“破圈”之前就开始卖货，已经有八年之久。“这阵子还有玩家找我想囤货，他是玩自己注油那种的，列了各种口味的清单一下想囤150瓶烟油，反而被我劝住了。囤那么多，保质期过了也用不完啊！”“路路”说，这名客人最后还是囤了60瓶，而他自己已经打算“退行”了，“调味的不让卖，意味着生意少了八九成。我在3月11日之后就不再进货了，以后可能会开个烧烤店或者小超市。”

医生提醒

各种“口味”的电子烟，并非想象的那样温和

传统香烟的烟味冲，很多抽烟的还会有喉咙痛、咳嗽、反胃等不适症状，而电子烟抽起来柔和许多，还有各种口味可以选择，这也是很多人逐渐开始对电子烟上瘾的原因。但是，“软萌”的电子烟，真的温和吗？

电子烟中含有的有害物质比普通卷烟要少，但电子烟中总归是含有尼古丁的，尼古丁会使吸烟者产生欣快感，从而使人对吸烟产生依赖和上瘾，这一点仍然是不变的。而新的吸入方式，其实还带来了多重风险。

江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）呼吸与危重症医学科孔辉教授表示，电子烟烟油加热后会产生甲醛、乙醛、乙烯醇、丙烯醛等几十种有毒物质，对呼吸系统、心血管循环系统、口腔粘膜和皮肤都会产生影响。电子烟的构造中有芯片、金属管道等，而这些产品构件里的镍、铬等重金属物质在其工作时的高温环境下也会挥发出来。对于长期使用电子烟的人来说，吸入这些重金属蒸汽对人体的损害是另一重要危害。

南京医科大学附属逸夫医院急诊医学科邵旦兵主任医师告诉扬子晚报记者，各种“口味”来源于食源性或非食源性的香精等添加剂，甚至添加成分不明确，香精等添加剂通过口服的代谢途径和吸入的代谢途径完全是两码事，有些添加剂加到食物中没有问题，但并不代表吸入途径同样没有问题，可能出现肺完全承受不住的情况。吸食电子烟对身体更久远的负面影响，还需要时间来观察。

电子烟还有“入门”效应，这一口碰都别碰

很长一段时间，电子烟都是以“戒烟产品”或烟草替代品的形象出现在公众视野中，各种调味电子烟还有“味甜”“安全”“时尚”等标签，吸引了更多青少年“入坑”尝试。“而事实证明，青少年即使只吸食1-2次电子烟，其一年后染上卷烟烟瘾的可能性是从不吸食者的3倍。”孔辉说，这就是电子烟到卷烟的“入门效应”。

有些人觉得把烟雾吸到嘴里过一下就吐出来，不进入肺部就不会对身体产生伤害，这种认识也是错误的。孔辉教授解释，烟雾不仅仅是通过口腔进入肺部，当烟雾从嘴里吐出来弥漫在空气中，它们还是会以二手烟的“身份”通过鼻腔被自己吸入体内，特别是在相对密闭的环境里，这种情况更为严重。

至于有些人将电子烟当做戒烟的过渡方式，也达不到戒烟的目的。“真正想戒烟，应该尽量创造无烟环境，家人、朋友适当进行劝诫，但最重要的是吸烟人群要有强烈的戒烟意识。”孔辉教授告诉记者，大多数三级医院呼吸科有专门的戒烟门诊，对于重度吸烟或者认为自己难戒烟的人群来说，可以在医生的指导下借助代替尼古丁的贴剂、鼻喷剂、咀嚼剂等药物辅助过渡。“临床上，还有些戒烟困难的患者在精神上和躯体上对尼古丁有依赖，对于这一类人群，除了药物替代治疗外，可能还需要适当的心理干预。”