水分挤干，中国男足能否触底反弹？

来源：扬子晚报

4月15日晚，在2022赛季亚冠联赛小组赛第一轮比赛中，以“青年军”出战的山东泰山队和广州队，分别以0:7和0:5的比分输给了韩国大邱队和马来西亚柔佛队。两场惨败再次引发了舆论的关注。

主力无法参赛，何必让青年军去受虐？

亚冠第一个比赛日，中超两支参赛球队的结果，对于长期关注中国足球的球迷而言，并不意外。山东泰山输了个0:7，广州队输了个0:5，鉴于两队派出的阵容都是青年队阵容，几乎没有现役的主力球员，所以在亚冠赛场的惨败，自然是情理之中的事。

但从普通旁观者角度来看，两支中超球队，在亚冠输的如此之惨，实在有些“耸人听闻”，“丢人丢到了家”。旁人不会管你派的是二队还是青年军，茶余饭后的谈资只会是“某某队输给韩国球队7个”。

实际上，上赛季几支亚冠参赛队派出的青年军就被“虐惨”，比赛因为实力差距太大，可以说并没有太多的锻炼价值。相反，这样的连续惨败更会给年轻球员蒙上一层阴影。殷鉴并不远，但在本赛季因为种种原因依然无法派出主力参赛的情况下，山东和广州还是硬着头皮进入了亚冠赛场。

于是，在亚洲顶级职业赛事的舞台上，连续两年出现了中超的“青年军”。试问这样的比赛，能有多大的意义？

更令人感到难过的是，尽管早已做好输大比分的心理准备，尽管年轻球员们踢得也很努力，但表现实在还是太“乏善可陈”，尤其是两支球队的门将各出现一次重大失误，说白了还是跟青训水平不高、基本功不扎实有关。以这样的水平，去亚冠赛场“受虐”，倒真不如像海港、亚泰那样退赛好，某种程度上来说反而是对亚冠的尊重。

小组赛才踢了1轮，一想到还有5轮比赛等着山东、广州青年军，不禁倒抽一口凉气……

让初中生去高考？他们不是梅西

0:5、0:7，两场大败是中超青年军亚冠首轮的表现。其实从最初就没有对他们抱有任何幻想，而俱乐部更称之为锻炼球员，但是可能更多是不得已而为之。

亚冠是亚洲的顶级俱乐部赛事，水平高于中超，至少高于目前的中超，如果真的想锻炼球员，为什么不从中超开始，至少知根知底，不会出现大比分落败的“惨案”。对于这些00后的球员而言，还在上“初中”，但是一出场就是“高考”，全是不会做的题目，你觉得这能是锻炼，无非就是认识下“高考”的难度。回国后，该打不上比赛的还是打不上比赛，指望在亚冠出现类似国安梁少文这样的灵光乍现，无异于是一种等待奇迹的感觉，即使出现了，恐怕也只是转瞬即逝的烟火，至少现在网搜梁少文仍旧是停留在去年亚冠的那个任意球。

再者，目前中国足球可谓“内忧”不断，国家队兵败，俱乐部惨淡经营，这对于年轻的足球运动员来说，心理上已经是重大打击了，相信肯定有无坚不摧的，但是大部分人能不在这样的“惨败”面前留下阴影吗？当我们夸奖国奥门将韩佳奇高接抵挡的时候，那是人家早就在中超历练过了，而昨晚两队的两个门将出现的低级失误已经成为大家谈笑的话柄，这样的经历真的对他们成长有用吗？

说白了，亚冠对于目前的中超俱乐部而言是“鸡肋”的存在，食之无味，弃之可惜，但是硬要说锻炼队伍不是不行，但是意义有几分大家心里应该有个数！

中国足球实力的水分挤干了！

山东泰山0：7惨败给韩国大邱，这个比分也追平了北京国安在去年创造的中超球队亚冠最大比分输球纪录。而这场比赛对于中国足球来说，不但是个比分的尴尬纪录，更意味着中国足球的实力水分已经被彻底挤干了……

和泰山一样，随后出场的广州队也好不到哪里去，输给马来西亚的柔佛5球，更惨的是控球率还不到19%。值得一提的是，两场比赛中两队的中超小门将都上演了超级低级的失误，也算为中国足球送上了一双“黑色幽默”。

本次亚冠赛事，因为与中超赛程可能的重叠，亚泰、海港先后弃权，山东和广州算是硬着头皮上了赛场，但他们派出的也都是青年军。众所周知，鲁能和恒大青训在国内名列前茅，所以大家在赛前还抱有幻想。结果是当比赛开打之后，被动的场面就让我们看清了如今中国球队与亚洲的差距。

其实，前几年中超还算火的时候，中国的队伍曾经也看起来很强，但那是真的强吗？以苏宁为例，在韩国拉练时，几乎是全主力，也才打了韩国大学生队4:2，并且场面并无压倒性优势；在日本拉练时，打一支九州半岛第十名的球队，上半时4:0后换下外援，全华班的苏宁下半时竟然只靠戈伟头球顶进去一个，场面还是被对手全控。所以，也不是国内球员当时有多强，而是配置了世界级的外援，就靠四五个外援在场上打天下。

如今，外援走了，归化走了，剩下一帮国内球员，实力就原形毕露！从积极的角度来看，中国足球实力的水分已经挤干，那么跌入谷底能否触底反弹呢，就要看未来方向的制定了，而这恰恰是中国足球多年来一直的问题。至于这个“死穴”能否解开，还得看足球有多重要了。