历史剧怎么越来越不好看了？

来源：工人日报

《山河月明》4月6日上线，被认为是今年以来的第一步历史剧。

虽然有陈宝国、张丰毅两大“老戏骨”坐镇，并且多次登上热搜，但是随着播出进度，定位为“大型古装历史剧”的《山河月明》还是引发了越来越多的吐槽。

稀缺和低质

在历史剧断档的背景下，《山河月明》是填补市场空白之作，在电视台和网络平台同步上线首日便拿下全网收视第一，但是随着电视剧持续播出，很多抱有期待的观众逐渐发现了该剧“不是那个味”。

近年来，历史剧是稀缺品种。中国国家广播电视总局公布的第三批“2018-2022年重点电视剧规划选题”中历史剧只有6部。同样是国家广电总局官发布的“2021年全国电视剧拍摄制作备案名单”显示，2021年全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目中，古代题材剧只有15部，这15部剧又大都为“古代传奇题材”。

据悉，《山河月明》之后，还有《大汉赋》《阳明传》《天下长河》《天下长安》等多部历史剧待播或者正在筹备中。

少量的备案，加上创作过程中的“自然流产”，最终能够顺利与观众见面的作品就更少了。

实际上，《山河月明》早在2018年就已经杀青，过去三年半屡次删改。这也是历史剧普遍面临的一种状态：拍摄完成之后需经历漫长而又复杂的审核、修改过程，以及审核结果未知的情况。

一方面是数量的稀缺，另一方面是质量的低下。近几年来，高口碑历史剧正变得越来越少。从2017年至2021年，在豆瓣评分中8分以上的古装剧，只有《大秦帝国之崛起》和《大军师司马懿之军师联盟》两部。

热闹和翻车

在近年来历史剧稀缺、优质历史剧更是凤毛麟角的大背景下，又是市场空档之下开播，且拥有优质主创阵容的《山河月明》开始时备受期待。

这是一部讲述明成祖朱棣人生历程的作品。制作方颇具雄心：该剧年代跨度大，从洪武到永乐，横跨明初三帝，覆盖近60年历史。作品主要集中在战事、朝堂、家事三个层面进行故事铺陈，试图塑造时代群像，铺陈一幅立体鲜活的明代历史画卷。

那么，这些努力收获观众的认可了吗？从目前的反馈来看，似乎并不如人意。在网上，一些历史细节的硬伤成为观众的“槽点”，比如电视剧给朱棣加了个蒙古族姑娘当心上人、开国将军蓝玉被一个姑娘用藏在靴子里的火铳崩伤等剧情，甚至让有的观众认为这部电视剧就是“历史正剧和古代偶像剧生出个娃”。

另外，经过删减的剧情，也让不少观众看得云里雾里。知名影评人李星文认为，“改了又改，宫斗权谋弱化了，人物集体柔化了。所以，跟好用的戏剧套路保持了距离，跟历史的本来面目也不重合。”

其实，这些年来热闹开场后来落寞收场的例子并不少见。比如，前年底开播的《大秦赋》，一度被寄予厚望，但在开播之后迅速翻车，乃至于成了网友们嘲讽的对象。去年3月，由知名导演李少红执导，号称“还原历史”的《大宋宫词》在三大视频网站上线，引发观众毫不留情的吐槽，豆瓣评分最终定格在了3.8分。

素养和情怀

出于中国人对于历史的特殊情结，历史剧一直都是国剧中备受关注的门类，诞生过许多经典之作。《雍正王朝》《康熙王朝》《天下粮仓》《大明宫词》《大明王朝1566》……这些早年间的作品至今为人称道。

那为什么这几年的历史剧“不行”了呢？

《大明风华》开播后因诸多情节不符合史实，被网友在微博上建起了一个叫“大明疯话”的超级话题。《大秦赋》则因为“一本正经”地将野史当作正史来讲述，收获了5.6分的豆瓣评分。这些“历史剧”与史实的出入是观众吐槽的一个火力集中点。

业界认为，1999年《雍正王朝》播出，严谨的剧情与历史形成互文。自此，“大事不虚、小事不拘”成了历史剧创作的共识。但这也恰恰是历史剧的最大难点——在真实历史和合理虚构之间找到一个平衡点，既不脱离主流史学家对历史人物的基本评价，又要兼顾故事性和现实意义。而近几年不少历史剧，就在探索改编边界时翻了车。

另一方面，随着披着“历史外衣”的宫斗剧、穿越剧、仙侠剧、偶像剧的热度越来越高，也让许多优秀演职人员被娱乐与资本裹挟，作品逐渐脱离的“历史”的内核。伪历史剧的底线也一再降低，已从“戏说”堕落到了“胡说”。这成为2019年“限古令”出台以及“历史剧”过审难的重要原因。

“融媒体时代电视剧往往以碎片化、游戏化的方式书写历史，注重历史的消费娱乐价值，而忽略剧作逻辑的合理性。”北京师范大学“仲英青年学者”陈亦水认为，中国电视剧的历史书写方式，重要的是历史文本在电视剧审美流变中，是以何种逻辑进行改写并消费的，这取决于我们面对历史文本的文化身份位置。“从个人视角打开历史的书写逻辑，创作者个人的历史素养与人文情怀至关重要，这不仅十分考验创作者剧作能力，更在于其文化视野与人生境界。”她表示。

“服装道具这些‘细节’越来越精致，场面越来越大，但思想内涵与现实关照性却越来越缺失。”今年56岁的王卫东是大学教师，也是资深“剧迷”，他说，“那些经典的历史剧，在故事之外，会让人对王朝、改革、命运这些主题产生感慨和思考。‘历史剧’制作者们应该明白，观众真正想看的绝不是没有艺术感染力和思想内核的空洞外壳，而是具有素养和情怀的作品。”