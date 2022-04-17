受青少年追捧的微短剧不能成为“数字咸菜”

来源：钱江晚报

作者：项向荣

微短剧是一种单集时长不超过10分钟的网络剧，充斥着爱情甜宠、奇幻悬疑等题材，这几年迅猛发展。据北京日报报道，过去三年中，微短剧的年产量从几百部激增至几万部。

从需求端来说，这种迷你网剧因单集时间短、节奏快、剧情反转多，比较吊胃口，也比较适合学习工作快节奏、没时间欣赏较长篇幅的年轻人。同时由于微短剧投资少、制作周期短、播出平台多、商业变现方式多，更是受到了资本和网络平台的追捧。

然而这些所谓的“一箭多雕”的文化作品，到底有多少文化意义？

这些微短剧，剧本只求速成，拍摄不谈美感，剧情则是靠编剧“洗”出来，充斥着“虐心”“反转”“复仇”，呈现的往往是现实世界中几乎不可能发生的极端故事，因此号称是“数字咸菜”。

但是不谈美感的拍摄，或充满俗套浮夸怪诞不着边际的内容，能有文化作品该有的艺术性吗？“数字咸菜”，可能有些味道，却不会有文化营养价值。它只是迎合着网络快餐文化消费。

从统计数据反映来看，微短剧的用户中，6岁到17岁的未成年人占到60%以上，对这些艺术观、世界观尚在养成之中的青少年来说，经常看这种浮夸低俗的微短剧，会拉低欣赏水平，缺乏了艺术对他们精神世界的震撼，那他们的精神世界也很难得到升华。

2020年，中国国家广电总局在重点网络影视剧备案后台新增“网络微短剧”类目，并出台内容审核文件，把微短剧纳入监管范围。网络短剧虽然有不同于以往大片的传播规律，但任何文化艺术作品，提高人们的审美艺术情趣，丰富与发展人们的心灵是第一要务，这也是任何一个文化从业者该有的社会责任与良知，不能抛弃。如今这些浮夸低俗的微短剧，看似符合着现代人的生活节奏，也因此能赚到大钱，但一味低俗下去，肯定行之不远，存在的不一定是合理的，提升自己的艺术水准是长远之道。