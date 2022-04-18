“的姐”50岁被退休 年龄不该是从业“天花板”

来源：新京报

作者：王钟的

出租车女驾驶员年满50岁必须退休？日前，媒体报道四川资阳一些出租车女驾驶员因年满50岁被注销从业资格证的情况，不少接受采访的“的姐”表示，希望多开几年出租车，挣钱养家，“不说干到60岁，干到55岁也行嘛”。

面对“的姐”的这一诉求，当地道路运输发展中心负责人也表达了理解，表示目前仍然存在“两个法规‘打架’的情况”。根据交通运输部道路运输从业资格证相关管理规定，60岁以下都可以报考从业资格证；中国《出租汽车驾驶员从业资格证管理规定》却规定，出租车驾驶员达到法定退休年龄（男性60周岁、女性50周岁）后，需注销从业资格证。

但不少年满50岁的女性仍年富力强、健康状况良好，对安全驾驶有充分信心。接受采访的“的姐”就表示，完全能胜任开出租车这份工作，此前也未出现过较大的交通事故。因此，年满50岁的“的姐”必须退休，并非完全出于运输安全考虑，更多是囿于从业规定。

在国家即将实行渐进式延迟退休的大背景下，为部分行业从业者延长工作年限创造条件，既顺应了人口老龄化的时代趋势，也有利于满足社会实际需求。确立出租车驾驶员的退休年龄，主要取决于其能否提供安全、周到的运输服务，在此前提条件下，不妨适当放宽其从业年龄限制。

事实上，目前国内一些城市已率先放宽了这种限制，部分地方延长到55岁，并允许以往因年龄因素注销从业资格证的女驾驶员申请换发新证。深圳、青岛等地更是规定不分男女，年龄不超过65周岁，符合条件即可从事出租汽车驾驶。这说明，在现有条件下，延迟“的姐”的退休年龄是可行的。

大龄劳动者失业后再就业难问题始终备受社会关注。有数据显示，网约车行业已经成为“4050”人员的重要就业方式。相比传统巡游出租车，各地对网约车司机的年龄要求相对宽松，女驾驶员可工作到55岁，或者和男驾驶员一样到60岁。

女干部55岁、女工人50岁退休，是中国现行法律规定。但随着机器替代程度提高，传统意义上的工人越来越多地从体力劳动中解放。就拿出租车、网约车行业来说，卫星导航、辅助驾驶技术的普遍应用，也已经很大程度减轻了驾驶员的工作压力，其从业年龄限制也宜“与时俱进”。

当然，调整出租车驾驶员退休年龄，也要遵从从业者自身意愿。现实中，一些“的姐”希望延长从业年限，但也可能存在部分“的姐”出于家庭、个人身体状况的需要，希望较早退休。有关部门不妨结合社保缴纳、养老金发放等政策，综合考量退休政策，灵活确定退休年龄。而这也不应局限于出租车一个行业，涉及企业女性退休政策不妨通盘考虑，赋予弹性。