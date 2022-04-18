在线“性格测试”，别太当真

来源：广州日报

作者：刘硕

“你是ENTJ，还是ENTP？”在如今的年轻人社交圈里，要想交友“破冰”需先对上“暗号”。据报道，这些由4个英文字母组成的神秘代码，已成为不少年轻人的社交标签，它就是当下在社交网络爆火的MBTI测试。

什么是MBTI测试？英文全称为“Myers-Briggs Type Indicator”（迈尔斯—布里格斯性格分类指标）的MBTI测试，是基于荣格的心理学类型理论发展出来的测评工具，其将个体行为差异用四个维度进行衡量，包括精神能量指向、信息获取方式、决策方式以及生活态度取向。四个维度的不同偏好倾向经过排列组合通过四个字母组合在一起，形成了一类人格特征共计16种人格类型。比如，ENTP代表好奇心旺盛的辩论达人、INTP则是与世无争的理想主义者……

MBTI测试之所以能够迅速火遍全网，细究原因，主要源于几个方面。首先，操作简单，结果直观。这种所见即所得的测试结果，测试者只需对照相应的英文代码即可获得结果，免去了测试者的进一步解读和分析，十分适配测试者快节奏触网的快餐心态。其次，爆款产品的出现，往往同样离不开运营推广的加持。当“腼腆、敏感、自卑”等易造成负面情绪的性格特点被带上“治愈家”“空想家”或“哲学家”等浪漫主义标签，传播效果自然成倍叠加。不过，最关键的原因在于，不少网友认为MBTI测试的结果较为科学权威。很多人表示“测试结果就是自己日常的真实写照”。

鉴于MBTI测试对性格分析、职业发展能够起到一定的指导作用，一些用人单位将以MBTI为例的性格测试结果纳入企业招聘环节。但是，如今网络上流传的MBTI测试版本众多，在缺少专业人士的指导下，测试结果往往会存在较大偏差。因此， MBTI测试结果在招聘中只能起到一定的参考作用，但不可对其样本数据产生盲目信任，企业在选人、用人的过程中还要多方思考。同样的情况也适用于个人。随着大众自我意识的崛起，众多心理测试、性格分析的测量方法开始深度触网。MBTI测试大热之下，一些年轻人在交友、相亲时，也都会在自我介绍中加入MBTI代码。“星座书上说我们不合”也许将会演变成“我们的MBTI并不相配”。不过，“我们的故事写书人怎明了”，每个独一无二的人生，怎能被一个测试限定？