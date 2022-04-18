谷爱凌：自信是可以学来的

来源：人民日报

​美是什么？自信从何而来？最近，在北京首都体育馆举行的中国冰雪之夜活动中，谷爱凌和大家聊了聊她对于这些问题的答案：

​今天晚上我不想以最年轻的双板自由式滑雪运动金牌夺得者为大家演讲，我想作为大家的朋友，谷爱凌，和大家聊会儿天。

我先介绍下自己，我今年18岁，特别喜欢滑雪、我的猫和美食。我会挑选不同的领域去绽放我的完美主义，其他时候我就是一个很正常的青年。我今天最想和大家聊的就是这个。

作为年轻人，我们会有很多来自外界的影响。有时候，我们会听到我们家长的声音，有时候，会听到社交网络的声音，还会听到我们朋友的声音。但今天我想问大家的就是，你的声音是什么？作为个人，你是谁？

举个例子，我们说说美的定义，希望大家现在能想一下，用三个词来形容美，形容漂亮。为什么我们会希望其他人认为我们是美的，是不是因为我们觉得我们越美，其他人会越爱我们？然后再想想，你最爱的人，有可能是你的家人、你的朋友，用三个词来说你为什么爱他们？这三个词是不是和美的三个词有点不同？其实在不同的地方、不同的时间，美的定义永远在改变，但是内在的美永远不变。任何人都可以学会去当慷慨、善良和自信的人。对，你没听错，自信是可以学来的。

再举一个例子，对我来说，滑雪是我最大的自信来源。我8岁时刚开始滑雪，我是我们队上唯一一个女孩。而且我当时上的学校是全女学校，所以我见到这些男孩们觉得：哇，像外星人一样，我怎么和他们去交流？太可怕了，我不敢跟他们说话。

但是当我学一个新动作的时候，他们会问我：“爱凌，你怎么学会的？你是怎么做到的？”当他们学会的时候，我也同样会问“你在空中会看到什么？你落地的时候感觉是什么样子的？”所以通过滑雪，我找到了友谊；通过滑雪，我找到了自信。不是通过长相，是通过滑雪，通过运动。

我准备做1620这个动作的时候，我妈和我已经说好了，前一天晚上说不要做这个动作，太危险了，后面还有两个项目呢。我就说好，但是我第二跳跳完了以后，我已经知道我要挑战了。因为我从九岁开始，我的目标一直不变：我想让更多的中国青少年们，尤其是女孩，去接触并爱上冰雪运动，通过运动找到自信，打破自己的界限，并变成最好的自己。

我知道我在奥运会的时候，是在最大的舞台上，在中国有特别多朋友在关注我，在国外也有很多人。所以我觉得我一直这么去说，现在轮到我，我不怕失误，因为我爱的是过程，我爱的是滑雪本身。所以我跟我妈打电话，然后说：“妈妈，我要做这个动作”，她说：“你别做，我们已经说好，你别做了，你干嘛还要做这个，太危险了”。然后我说：“妈妈，我不在问你，我在告诉你”。

因为从小我妈妈特别尊重我的自由，她会让我有自己的选择，不想控制我的生活，而是想陪伴我一起成长。她想引导我，但是她最大的目标是让我享受自己的生活。因为我们有这个尊重和联系，她就说：“好，我尊重你的选择，你想做这个动作，你就去做，保持安全”。

当时我特别感动，因为其实一般我和我妈都特别一致。但这是我第一次真的说，无论你说什么，我就要做这个，结果她支持了我，所以非常感谢我伟大的妈妈。当我做这个1620动作的时候，我感觉是我人生最美、最自信的一刻。

通过滑雪，我变成了最好的自己，我找到了我的平台，找到了方法去让更多人了解这个运动，这是我的目标。其他人也能通过运动，通过自己的热爱打破自己的界限，并让世界变得更美好。