“反向背调”应成为毕业生择业基本操作

来源：北京青年报

作者：蒋理

又一个毕业季临近，浙江某高校的硕士应届生周旭已陆续收到了来自多个“大厂”的入职offer。在同一众用人单位斗智斗勇的过程中，他并没有感受到什么特别的压力。相反，凭借着前期对各个企业所做的“背调”，在这5家企业的面试过程中，“基本上所有的问题都在掌控之内”。据媒体报道，大批以00后为主体的毕业生即将带着新的言行和思维方式步入职场，他们不仅不迷恋大厂的光环、敢于对加班“说不”，甚至在面试前“反向背景调查”雇主。（4月18日 《中国青年报》）

所谓“反向背调”，就是求职者主动对用人单位的工作环境、工作内容、薪酬情况、企业文化等，通过查询公开资料，询问师兄师姐或曾经实习过的同学，对用人单位进行“摸底调查”，以更为全面地了解用人单位的情况，为求职做准备。

“00后”高校毕业生对雇主进行“反向背调”表明，他们的择业规划意识在增强。这既可避免求职者盲目择业，提高大学毕业生求职效率，也有利于遏制虚假招聘、求职诈骗等就业市场乱象，促进用人单位尊重求职者权利。

这种调查理应成为毕业生基本操作。不了解用人单位的情况，只要看到招聘信息就盲投简历、参加用人单位的招聘活动，不但会增加求职者成本，还容易出现各种求职问题。

近年来，高校毕业生“刚出校门，就进牢门”的并非个案。据报道，某地检察院3年办理了58件涉及大学生就业的案件，涉案158人。这些涉案大学生均毕业未满3年，其中涉嫌诈骗犯罪的大学生多达76人，占48%。诈骗犯罪、侵犯公民个人信息犯罪、非法拘禁犯罪、组织领导传销活动犯罪，成为大学毕业生就业中违法犯罪的高危领域。而之所以发生这些令人心痛的问题，就与一些毕业生在择业时，根本没有了解这些“职业”是否合法，在“一夜暴富”的诱惑下入错行有关。

因此，在求职时主动对用人单位的工作环境、工作性质等全面了解，这是求职必须做的基本工作。然而，不少大学生却没有做这些基本工作，完成基本程序，就盲目开始择业，有的甚至掉入就业陷阱。这才使“反向背调”的重要性被突显出来。

这与部分高校没有对学生进行择业规划指导有关。从1993年实行高校毕业生市场化就业时起，教育部门就要求高校要重视对学生的择业、就业指导，《国务院办公厅关于切实做好2007年普通高等学校毕业生就业工作的通知》更明确要求，“将就业指导课程纳入教学计划”。如果开展了就业指导，大学毕业生就会知道怎么分析就业环境、收集就业信息、分析自我、确定就业目标、制定择业计划、有序落实择业计划。这有利于促进大学毕业生合法就业、多元就业、个性就业。

本科教育的升学导向，与“先就业，后择业”的短视思维，是造成对大学生就业指导不到位的重要原因。一些院校为了提高就业率，指导学生要“先就业、再择业”，哪怕“将就”也行，不要考虑工作合不合适。这样做貌似提高了就业率，避免学生毕业后没有找到工作，实际上使得一些毕业生就业体验很糟糕，甚至频繁换工作。

“反向背调”的兴起，是大学毕业生进行理性择业规划的标志，这也是人才市场更成熟的表现。这启示高校要真正重视对大学生的就业指导，以此提升大学毕业生的就业质量。