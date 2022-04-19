在线演唱会等待下一个“崔健”

来源：广州日报

作者：杨博

4月15日晚，崔健线上演唱会刷屏。这位知名摇滚音乐人在手机屏里仍是一顶帽子、一把吉他、一支立麦，与他当年发起“真唱运动”、捍卫现场演出时仿佛别无二致。看过这场直播，有人说，崔健根本没变，但演唱会行业真的变了。

有人说，线上演唱会又不是当下的新事物。回望2014年，汪峰的鸟巢音乐会就曾尝试网络直播，不也吸引了7万多名网友付费观看？再说2016年，王菲的“幻乐一场”音乐会一票难求，不是同步开启了线上直播，同时在线人数高达2150万人？不，那个时候线下演唱会仍然火爆，线上演唱会还只是依托于线下的锦上添花。如今则不同，疫情之下，线上演唱会需要探索独立运营模式。从B站与摩登天空合作的“宅草莓”、大麦“平行麦现场”超级演唱会，到传统演唱会的代表五月天，依托移动网络技术的发展，音乐人们找到了复工新方式。

然而，做线上演唱会要有开好“顶风船”的准备。媒体援引中演协数据指出，截至2021年中，国内累计延期和取消的线下音乐演出超2万场，直接损失近20亿元。从观众的反应来看，看线上演唱会显然还没成为主流消费习惯。《新京报》曾发起一项调查，结果显示仅5.56%的观众愿意为线上演唱会花费50元以上，44.44%的用户选择了10元以下。尽管评论区可以代替现场呐喊，弹幕点赞也可以代替荧光棒，但就像崔健所感慨的，线上演唱会跟线下还是不一样。互动依然是线上演唱会的短板。这种互动不仅来自演出者和观众之间，而且来自观众之间。演出者在表演时看不到观众，非常考验临场发挥能力。观众没有一同尖叫、大合唱的感受，氛围感和仪式感不足。

所以，围绕线上演唱会的变迁，业界必须回答一个问题：既然从线下转到线上，不只是渠道转变，那么线上演唱会凭什么吸引粉丝？一切其实都要回归“创新”二字。随着5G时代的到来，新技术的应用将为线上演唱会补齐短板创造更好的条件。利用好提供交互感和沉浸感的优势，线上演唱会将有机会找到突破自身瓶颈的路径。而且，线上演唱会的核心是艺人的音乐魅力。只要有优秀的音乐人和优质的粉丝基础，线上演唱会便能打破时空的限制，源源不断为消费市场提供创意产品。

崔健曾对记者说，自己做音乐本来就慢，“不用着急，就这么观察思考”。实际上，对演唱会行业的从业者来说，也需要这么一股韧劲和耐性。正是从这个角度来说，线上演唱会需要下一个“崔健”。