谷雨：雨生百谷牡丹花开 或与仓颉造字有关？

来源：人民日报海外版

作者：萧放

谷雨，意为谷之喜雨，古语云：“雨生百谷”“清明要晴，谷雨要淋”。稻作农业对雨水的期待，犹如古时候读书人期盼功名，所以有“谷雨前后一场雨，胜似秀才中了举”之说。播种秧苗的时节，雨水被称为甘霖、时雨，谷雨节气由此得名。

谷雨是二十四节气的第六个节气，也是春季的最后一个节气，更是农时农事与物候结合最紧密的节气之一。交节气的时间在公历4月19日至21日之间，今年谷雨节气是4月20日。谷雨是暮春的节气，此时气温逐渐升高且稳定，所以有“清明断雪，谷雨断霜”的俗谚。谷雨之后，寒潮天气基本结束，大地温润。古代将谷雨分为三候：“一候萍始生，二候鸣鸠拂其羽，三候戴胜将于桑。”意思是谷雨时节，浮萍开始生长，鸠鸟鸣叫，戴胜鸟落在桑树枝头，一片生机盎然的景象。

谷雨是春种的大忙时节。在长江流域稻作区，人们在布谷鸟“家家撒谷”的鸣叫提示下，将清明浸好的谷种均匀地撒到平整如镜的育秧田里。传说布谷鸟是古蜀国望帝的化身。望帝是一位贤明的帝王，他关心农人和农事，死后依然如此。每年春天，他都化身子规鸟(布谷鸟)提醒劝导百姓务农。在华北平原，人们进行冬小麦田间管理的同时，开始种瓜点豆。

江南此时正值蚕月。“谷雨亲蚕近”。从谷雨开始，家家采桑育蚕忙。蚕农人家有专门的蚕室，还有蚕娘负责春蚕饲养。她们对春蚕的看护十分用心。旧时养蚕没有相应的监测设备和技术，给蚕宝宝喂叶、取暖，都要以蚕娘的身体感受为标准：蚕娘饿了，便给蚕宝宝喂叶；蚕娘觉得天凉，蚕室内就生火取暖。江南蚕乡还有“关蚕门”的习俗，谷雨一到，家家户户大门紧闭，官员不下乡，亲友不往来，连做生意的也歇业。正如茅盾在《春蚕》中所说：“一个‘戒严令’也在无形中颁布了。”所有这一切都是为了娇嫩的蚕宝宝的安全。蚕农精心卫护着春蚕，形成江南蚕乡特有的谷雨习俗。

谷雨不仅是稻作农业的重要节气，也是从事海上捕捞业的渔民的“开洋节”。沿海渔民在谷雨到来时要举行祭海仪式，集体祭祀海神，唱戏助兴，宴饮欢呼。谷雨祭海之后，下海捕鱼的生产活动就启动了。

谷雨还是花事繁盛的时节。“谷雨三朝看牡丹”，谷雨节气有三番花信，即牡丹、荼靡与楝花。这三番花信后，从小寒开始的二十四番花信风告终。谷雨时节，牡丹盛开，牡丹因其国色天香，得到中国人的特别喜爱，被称为“谷雨花”。牡丹原本生长在中国黄河、长江流域等地，人工栽培牡丹大约在汉代已经开始。隋唐时期，牡丹作为园艺花卉进入城市生活并获得显著地位。隋唐帝王都酷爱花卉，隋炀帝在洛阳开辟西苑种花，其中就有易州进贡的多种花色的牡丹。唐代初年，虽有武则天贬斥牡丹的传说，但随着唐代国运昌盛，大气华贵的牡丹越来越受到喜爱。唐人刘禹锡诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”可见唐人对牡丹的深挚情感。宋代时，牡丹走出皇家宫苑，进入寻常百姓家，在中国大面积种植。明清时期，谷雨看牡丹是城镇居民的风尚。《清嘉录》记载，当时无论是豪家名族之家还是文人雅士的庭院，不论是寺院道观还是会馆义局，“植之无间，即小小书斋，亦必栽种一二墩，以为玩赏”。牡丹花还传播至日本、韩国、意大利、法国等国家，香飘天下。

雨前茶是品茶人的珍爱。明代茶学研究者许次纾在《茶疏》中说：“清明谷雨，摘茶之候也。清明太早，立夏太迟，谷雨前后，其时适中。”如《桐庐竹枝词》所唱：“谷雨村村摘嫩芽，纷纷香气出篱笆。”谷雨茶较之清明茶，质量更优，香味更浓，而且易于收藏。碧螺春是清代苏州的贡茶，据说产于吴县洞庭东山碧螺峰。康熙年间的一个谷雨时节，人们采茶于此，但采茶人茶筐已满，有人就将茶叶置于胸前衣襟之内，“茶得热气，异香忽发，采茶人争呼吓煞人香”。康熙南巡时，地方官以此茶进用，皇帝为其题名“碧螺春”。谷雨茶是养生茶，不仅有清心明目之功效，而且可用于化痰祛湿的茶疗。

谷雨之后，气温逐渐升高，害虫开始活跃。在北方地区，人们以谷雨日作为除蝎的重要时机。在山东、山西、陕西等地，人们于谷雨日在墙上贴禁蝎帖，帖子上有图有文，咒语曰：“谷雨日，谷雨晨，茶三盏酒三巡，逆蝎千里化为尘。”虽然只是一种巫术，但表达了人们趋利避害的意愿。

中国很早就发明了文字。有一种传说认为谷雨的起源与仓颉造字有关。上古时代，仓颉奉黄帝之命，创设了象形文字。人类的这一举动引发了巨大反应：“天雨粟，鬼夜哭。”也就是出现了天降粟谷、谷如雨下的奇观。后来人们就将这一天定为谷雨节，作为纪念仓颉的日子。至今陕西白水仓颉庙在谷雨节气仍要举行传统庙会，祭祀仓颉，感念他发明文字的伟大功绩。

谷雨是节气，也是体现农业文明的节日。谷雨时节，让我们在享受传统节气文明的欢愉中，迎候绚烂的夏天到来。

作者系北京师范大学教授