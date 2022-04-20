中国基层球员被欠薪近一年 靠借钱度日

来源：中新体坛微信公众号

这是他职业生涯里第四次遭遇这种窘境。

对于已经10个月没有收到工资的王子豪来说，这次面临的状况更严峻一些。

王子豪说，球队欠自己的20多万没有任何着落。如今一趟试训都要交大几千元的行情，让他想找个合适的下家都不容易。

长期入不敷出，王子豪不得不借钱过日子。他每个月的支出，控制在1000多元。

因为喜欢足球，王子豪从小经过重重筛选，才走上了职业球员这条路。

他赶上了中国足球的“金元时代”，但作为普通球员，不但没有吃到红利，反而要为生存发愁。

王子豪有时在想：从事职业足球，到底是幸运还是不幸？

以下为王子豪自述——

不幸，还是幸运？

我叫王子豪，是一名再普通不过的中国足球运动员。

最近待在家的时候我总在想，从事足球到底是幸运还是不幸？有时候，真对足球有些心灰意冷。

但我觉得自己是幸运的，起码实现了儿时的梦想，从事着自己喜欢的职业。包括我身边的队友，无非是从小喜欢足球，才会选择走这条路。

我是1993年龄段的球员，出生在“足球城”大连，这座城市有很多人喜欢足球。我的父母和爷爷都是球迷。我能走上职业足球这条路，离不开家人和城市的影响。

在通往职业足球这条路上，我觉得自己算是挺幸运的。

小学四年级之前，我每周末踢球，一天踢两个小时。机缘巧合，是以前大连队球员王鹏的爸爸带着我练球。和我一起大概有十几个小孩，都是免费的。

说起这个话题，好多人都不信。但是我练球这一路，还真没花什么钱。不光是我，好多和我同年龄段的球员都是这样。而且我们家就是普通家庭，但凡花钱的话，也支撑不了我走这条路。

五年级的时候，当时大连实德队正好想招一批我这个年龄段的球员，可能看我有培养价值，就把我招进队中。进入大连队后，不但不需要自己花钱，还会发大部分训练装备。

记得当时和我一起练球的那十几个人里，加上我只招走了2人。没被招走的人里，有些可能实力确实不够踢职业足球。

但还有几个挺有天赋的球员，因为那时候足球前景不算太好，加上父母也不太支持，最后选择放弃。

我们家倒还好。因为都特别喜欢足球，也尊重我的爱好和选择，而且当时也没指望我能通过踢足球挣大钱。

钱

有很多人说，中国球员工资高。每个行业都有“金字塔尖”，对于大多数球员而言，那是一个可望不可及的高度。

坦白说，我们这些普通球员里，吃到中国足球“金元时代”红利的真不多。

之前有U23政策(比赛中每队必须有23岁以下球员出场)，可能除了“金字塔尖”的球员外，这部分年轻球员也吃到了一些红利，但我们这批球员没赶上。

从我刚进入预备队开始说起吧。

在大连实德队，我们这批1993年龄段的梯队球员有30多人。经过不断淘汰后，到预备队只剩下十几个人。

2010年，我签下了第一份职业合同，一个月1000元。一年后，我为了有更多出场机会，以租借的形式加盟中乙球队抚顺罕王踢了一年，一个月3000元。

回到大连队之后，我的运气有些差，冬训时腿部前十字韧带受了重伤。球员最怕这个，尤其当时正是整个赛季的赛前备战阶段，我又是年轻球员，正处于往上走的节点。因为这个伤，我整个赛季都“废了”，对于后续生涯多多少少也有影响。

我的腿伤完全恢复之后，大连实德队面临解散，我跟着队里大部分球员合并到另一支中超球队大连阿尔滨。之后工资倒是上涨了一些，每个月5000元。

但两个队的球员合在一起也加大了竞争。考虑到在预备队待着也没太多机会，我在2014年转会到中乙球队安徽力天(黑龙江冰城前身)，开始了“漂泊之旅”。

在安徽力天踢了半年，我又受伤了，之后大半年没踢球。加上家里人生病，我在外踢球不能照顾，于是我转年回到大连上班，离开了职业足球。

当时一个月工资也就4000元左右，跟我之前踢球差不太多。虽然很稳定，但这真不是我想要的生活。

一年之后，我又回到职业足球，进入中甲球队北京北控的预备队。那时正值中国足球金元时代顶峰，我在预备队一个月税前1万5。

后来算是进入到我职业生涯里相对稳定的一个阶段。2018赛季加盟中乙球队银川踢了两年，差点冲击中甲成功。

2018年是中国足球金元时代开始往下走的阶段。当时我一年工资加赢球奖金，能达到税前60多万。但是进入2019年就开始欠薪了。那一年只拿到了一个月零10天的工资。

球队后来解散，我就又转会了，加盟拉萨城投。但是2020年因为疫情，联赛推迟，还没等到开赛，这个队也解散了。

我又去了当时在中冠的厦门鹭岛，一年是税前30万元。这种相对好的日子，还是很短暂，到了2021年中，球队就开始欠薪，现在已经有10个月没发工资。

后来球队说，如果想自由身离队，只给两个月工资，剩下半年的欠薪不给。当时我没接受，毕竟是白纸黑字的合同，比本来应该拿到的钱少了十几万元。

但是更后来，如果你想要自由身离队，球队一分钱也不给了。

情怀

目前的行情下，下家不是很好找。现在球队都会问你，是不是自由身？自由身才可以去试训或有可谈的空间，反之连谈都不会谈。

去试训还要交试训费。中乙球队一般是一天350到400元，试训起码得一周，加上往返机票，这一趟下来得5000多块钱。只有试训通过了，这笔钱才能返回来。

但说实话，我们中乙球员才能挣多少钱？

20岁出头的年轻球员里，一个月三、四千块钱算高的。中乙大部分球员里，一个月税前能拿到一万元就算是高薪，而且这还不一定能发出来。

我们也没有五险一金，就只是按照最低标准交三险，这都算中乙球队里不错的。

我从去年6月到今年4月，快一年了，没有任何收入。我不是那种“金字塔尖”的球员，一年能挣几百万。我就这点钱，还要还房贷。

职业球员生涯就这几年。我28岁了，正是职业球员的黄金期，往后能吃这碗饭的时间再没有几年了。

现在我基本两点一线，在家，或者去跟朋友踢踢球，去健身房锻炼一下，维持状态。我已经很少购物或者出去吃饭了。

我算了算，现在一个月也就花1000多元。从信用卡已经借了3万多元，房贷也是父母退休金帮着还的，吃饭也在父母家吃。我这一年愁的，白头发都长出来好几根。

我在考虑，要不不踢球了吧？

但是退役之后，又能做什么？从小到大，都是在踢足球，之后也无非是学个教练证，教小孩踢球。

但就这个现状而言，如果退役了，我想还是远离足球圈吧。不光是我，身边很多球员，都是这个想法。

因为对于我们大部分普通球员来说，中国足球“金元时代”结束后，不是由奢入俭，而是生存都成了问题，甚至不如“金元时代”之前。

即使有情怀，也真剩不了多少来支撑了。

未来的路到底该怎么走？我现在还没想好。

还是先把钱要回来吧。