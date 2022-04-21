“刘畊宏女孩们”在疫情中坚持什么？

来源：澎湃新闻

作者：栗中西

这几天，上网冲浪的人应该没有不知道刘畊宏是谁的。

这位年近50的男艺人，居住在上海，因为疫情期间带着他的妻子，在短视频平台上直播教人健身，一炮而红，成为现象级事件。

写稿时去看了一眼，当有媒体还在报道他两个月粉丝破1000万时，他的抖音主页粉丝已经停在了新的数字——1837.9w。几乎是转眼之间，人人都爱刘畊宏，人人在跳《本草纲目》。“李佳琦女孩”已经不足为奇了，“刘畊宏女孩”才是时下“最IN”，因为“李佳琦只会叫我美眉，而刘畊宏叫我坚持”。

抱着一切暴得大名必有定数的态度，研究一下刘畊宏之火，能找到很多合理因素。

首先是“时势造英雄”，居家实在太闷，大家急需一个精力出口和一个共同社交话题。刘畊宏本身就身处上海，对于众多居家的市民（不仅是上海一地的）来说，有着太多的带入感、在场感。

其次，身为明星这两口子毫无架子，“专业健身教练”＋“被迫营业选手”的搭配，既满足了专业需求，也创造了共情体验。比如二人对平台的直播规则适应性特别强，让遮腋毛遮腋毛、让遮胸部遮胸部。为了表明态度，干脆穿上羽绒服直播，没想到无心之举成“神来之笔”，一下子出圈了，社交话题热度蹭蹭上涨。各大社交平台上，衍生出“喊刘畊宏批作业”等一系列次生话题，也在助推着热度。

说到根子上的原因，还是疫情让大家对健康的需求普遍上升了。身体和灵魂总有一个路上，钱包和腰围最好只有一个瘪下去。病毒虎视眈眈之下，健康太重要了。更好的营养，更多的锻炼，更强壮的体魄，总是好的。我们非常需要这种确定的因果联系，来抵消疫情下的各种不确定性消极体验，重新找回对生活的掌控感。

运动，是最不容易出错的选择。

所以大概一年多前开始，线下转线上的健身品牌，专门健身APP和依托社交平台的健身小程序，开始多了起来。线下客流少了，对接了互联网思维的健身行业，很快找到了获取线上流量的方法。卧室跳操、HIIT、线上搏击、客厅跑酷等灯各式课程，总有一样满足你需求。周六野、帕梅拉、小马哥这些UP主和被“搬运”到国内的视频主，渐渐在小范围内走红。一些签约了MCN的健身KOL开始崭露头角，几百万粉丝就可以轻松带货。

这种氛围之下，一个现象级网红的诞生，不过是时间问题。

话说回来，跟着刘畊宏跳操到底有没有效果，结果可能见仁见智。最近在认真健身，也想摩拳擦掌成为“刘畊宏女孩”，跟着直播跳了60分钟，结果燃脂只有273卡，效果相当于跑步机快走30分钟，“性价比”不算高。但是，至少运动让你自我感觉很棒：一身大汗，一段“打卡”，KEEP的数据秀一秀，体脂秆上站一站，总能让自己感觉到积极向上，就真的相信回归正常的日子就快来了，这段宅家的日子没有虚度。

让“刘畊宏”火起来的不是别的，正是你想要变得更健康、更自律的正念。成为“刘畊宏女孩”，你得到了什么？