张庭夫妇“96套房产被查封”，是为传销付出的代价

来源：新京报

作者：冬越

近日，张庭夫妇公司名下96套房产被查封的消息上了热搜。

4月18日，澎湃新闻记者从权威渠道获取的材料显示：由于达尔威利用网络从事传销活动，该公司名下全资子公司“上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司”持有的，上海市浦东新区江耀路28号的96套房产被查封。

公开资料显示，品牌“TST庭秘密”的主体公司是上海达尔威贸易有限公司（下称“达尔威公司”），由明星张庭、林瑞阳夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类。

2021年12月28日，达尔威公司涉嫌传销被查处。2022年4月9日，达尔威公司被认定为传销，三年半营收近百亿，被罚没2097万元（人民币，下同，444万新元）。到如今，达尔威公司名下价值17亿元的、在组织策划传销期间购买的96套房产被查封，张庭、林瑞阳夫妇也在一步步为其名下公司从事的非法传销行为付出应有的代价。

在此之前，不少人对张庭的印象还停留在“古装女神”“不老女神”“创业女王”。其名下的达尔威公司也曾因纳税21亿元的消息上过热搜。作为“纳税大户”的张庭也一直以“奋斗者”的形象面对大众。她在直播中哭诉生活不易，喊出的那句“你们知道我有多努力吗”一度也引发过网友热议。现如今，再回看其示人的公众形象上热搜那句话，在现实的对比之下，简直是莫大的讽刺。

值得注意的是，张庭、林瑞阳夫妇名下的达尔威公司从事的传销活动与其他传销活动相比，有着一定特殊性。

首先就是品牌创立者名声大。创立者张庭和林瑞阳都是知名演员，在创立“TST庭秘密”品牌后，先后也有不少明星曾为该品牌背书。在公众眼中，对于品牌的信任度要比普通的传销商品大很多。

此外，与传统的传销行为相比，达尔威公司在商业模式上也具有非常强的迷惑性。合法的商业活动和非法的传销活动都在达尔威公司同时开展，只是被包装得“面目不同”。

由这里也可以看出，一个公司即使商业模式搭建得再巧妙，营销手段伪装得再隐蔽，当其符合传销的三个特征，即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构之时，再五花八门的营销方式也掩盖不了其公司从事传销活动的事实。

这也最终成为处罚达尔威公司的依据。说到底，无论公司商业模式伪装的手段多么高明，多么具有迷惑性，传销的本质仍没有改变。

如今，相关部门对于达尔威公司的处罚也在一步步落地，也期望其他明星更能够引以为戒，切莫触碰法律红线。

明星由于职业带来的声誉，无论是本人还是其行为都带有“光环”，公众对其行为的评价会被这个“声誉扩音筒”放大。当风光无两时，“叫好”的声量有多大，违法时嘲讽的声量也就有多大，明星也会被其当初的声誉“反噬”，张庭夫妇就是最好的例子。

这里也提醒，明星更应该爱惜声誉，不能沽名钓誉，更不能利用名声从事违法犯罪活动，否则等待的不只是公众的“唾弃”，还有法律的惩罚。