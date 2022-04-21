青年婚恋观：担忧的是金钱 还是金钱观？

来源：“人民日报数字传播”微信公众号

作者：马忻仪

我的一位闺蜜，即将“英年早婚”。

在我们恭喜她早早找到真爱，即将“修成正果”时，她却坦露了自己对于经济未完全独立就要走进婚姻的一丝焦虑：毕竟双方年纪都轻，财富积累尚浅，婚姻的根基是否因此不牢靠？

她和男友很相爱，恋爱谈了三年多，双方家长也正式见了面，一切都在稳步推进，领证只差最后的临门一脚。

但一想到小两口即将面对的柴米油盐，想到手中只有月薪6000（人民币，1270新元）的进账，总觉得有些心虚。她的男友目前在读博，还有一段时间需要向父母寻求经济支援，如果成家了还要向父母伸手，总觉得有点羞愧。

经济尚未完全独立，要不要结婚？没有坚实的物质基础，能否保障婚姻的幸福？这是很多适婚年龄的年轻人正要面对的问题。但这不是这一代年轻人才碰到的问题。

众所周知，大导演李安在电影大获成功之前，曾多年靠妻子林惠嘉一人养家。因为经济条件拮据，住在郊外的他们很少进城，去肯德基吃上一餐便是奢侈的事情。

这期间李安也想过转行，但林惠嘉始终支持他：“我不在意表面东西，只要两人感情好，这比什么都重要。”

经济条件的拮据，更考验两人三观是否契合，尤其是金钱观是否一致？这才是婚姻行稳致远的重要基础。

如果逆境中当时的两个人对待金钱的观念不同，本就焦虑不堪的生活就又要多出一道难关，但她愿意陪他一起等待。因为契合，所以包容，因为懂他，所以等待。生活的苦，有人相互依偎也不显得苦。

这种始于微时，囿于困境也不离不弃的感情。这种即使一无所有也被爱着的心情，就像黑夜里蜡烛上幽微的光，温暖又明亮。

我有一位长辈总说：过日子需要看三张单子：菜单、账单、书单。长久的婚姻离不开吃喝的琐碎，但更重要的是心灵之间的默契。

三毛说：“婚姻如果不能落在穿衣、吃饭、数钱这样的小事上，是不能长久的。”两个人从你我成为我们，账单合二为一，消费观和金钱观落在了一蔬一饭的生活里，落到了纸面上。

遇到爱情的年龄，是自己无法计划的。经济未完全独立的恋人，如何控制生活中的各项支出？如何在金钱观上达成共识，则是可以判断选择的。这是每对情侣走进婚姻前必须完成的一堂必修课。

倘若两人都抱持着相同的态度，安定富足也好，布衣菜饭也罢，就算是拔钗沽酒也未尝不可。好的婚姻归根究底是找要找到契合的伴侣，除了爱，还要有肝胆相照的义气，不离不弃的默契。

祝愿每个即将或者期待走进婚姻的人，在走向婚姻这条道路上的时候，都像卡瓦菲斯在诗中写的那样，“充满奇迹，充满发现。”