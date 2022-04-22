个人养老金，用市场方式应对老龄化

澎湃新闻社论

个人养老金来了！

4月21日，中国《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》正式公布。意见规定，个人养老金的制度模式实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累。从缴费水平看，参加人每年可缴纳个人养老金的上限为1万2000元（人民币，2533新元）。此外，意见还明确了个人养老金制度的税收优惠。

个人养老金制度近年来一直呼声不断。在2021年12月中央全面深化改革委员会第23次会议上就曾强调，发展多层次、多支柱养老保险体系，是积极应对人口老龄化、实现养老保险制度可持续发展的重要举措。

目前，中国已初步建立起包括基本养老、企业年金和个人自愿购买的各类养老金融产品在内的养老保障三大支柱。而个人养老金制度的设立，正是完善第三支柱的重要举措。不过，对于第三支柱的养老金融产品，此前还是主要集中在各个金融机构发行的具有养老功能设计的金融产品上，并未形成系统性全面覆盖的个人养老金制度。

而从全球来看，一些发达国家的成熟实践表明，个人养老金账户是养老体系中直面投资者的重要环节，是个人投资符合条件的养老产品、享受税收优惠政策的重要载体，在个人退休储蓄中发挥了非常重要的作用。此前有报告显示，美国持有IRA（个人养老金账户）的家庭超过三分之一。

作为人口大国，且人口结构老龄化不断加深，中国社会保险的扩面征缴空间在日益缩小，这些年已经出现了社会保险基金，特别是养老保险基金和医疗保险基金支出的增幅高于收入增幅的现象。在收支压力之下，如何科学布局社会保障体系，使其能够成为自我造血的良性循环，是摆在社会保障建设面前的重要课题。

可以看到，近年来，社保基金的市场化运作已经获得了正向反馈。如今个人养老金制度的设立，也是在此前市场化的积极成果和经验基础上，寻求尽可能地降低养老风险敞口。

从本次《意见》的规定来看，无论是否参加基本社保的居民，都能够设立个人养老金养护缴费，这也就意味着个人养老金制度将能够实现最大范围的覆盖。个人养老金不仅能为劳动者建立补充养老机制，也将改变家庭的理财观念。从过去的短炒、赚快钱的理财模式，逐渐地转变为长期投资、长期积累，以养老为最高目标的家庭理财观念。

而对于资本市场来说，个人养老金账户的设立和金融运作，也就意味着我们将迎来一批更为专业、稳健、长期的机构投资者力量。这也将有利于真正优质的中国上市公司的持续成长和价值发现。