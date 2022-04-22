疫情之下，人们为何仍愿围观“鲸”险大救援？

来源：新京报

作者：宋金波

4月19日上午8时许，宁波市象山县石浦镇铜瓦门大桥外半边山海域附近，渔民发现有一头目测超过10米的鲸鱼搁浅。根据19日晚上11点的最新消息，这头搁浅的抹香鲸，经过工作人员长达10个小时的救助，已经复苏，而且成功被送归大海。

在鲸类中，抹香鲸具有重要的经济价值，而且在中国，目前的记录中还没有成功救活成年抹香鲸的案例，此次有可能是中国首次成功救助成年抹香鲸。

但救助的是否是抹香鲸似乎并不重要。近几年来，中国沿海特别是杭州湾一带，鲸类搁浅多次发生。这些搁浅事件有一个共同点是，搁浅及后续的救援新闻频频登上热搜，其中包括深圳大鹏湾海域搁浅的“布氏鲸”，浙江温岭一头最终死亡的搁浅鲸鱼，以及搁浅在大连海滩的9米长鲸鱼。

当下，中国正处于抗击疫情的关键时期，人们不得不与病毒“作战”。在这样的情境下，救援部门大力救助，很多人将宝贵的注意力投向遭遇困难的鲸鱼，不得不说，这体现的是中国社会对生态环境的珍视，以及对生命的巨大共情。

鲸类搁浅的原因，一直以来都充满着争议和神秘感。可能导致鲸鱼搁浅的因素非常多，特别是在一些特殊地形的海湾，更容易发生这种情况。同样，人类活动的一些影响，比如全球变暖造成海洋环境酸化，海洋航运造成水下噪声污染，海洋垃圾造成的污染等等，都可能在鲸类搁浅中起到一定影响。

整体来说，人类对鲸的搁浅，很难说需要担负绝对的责任。即使有，在个案中也不见得那么确定，人们围观鲸鱼搁浅，完全是出于自然、本能的关注。

可以作为佐证的是，最近几十年，在全球发生鲸鱼搁浅，几乎没有出现搁浅地附近居民为了获得一块鲸鱼肉而“落井下石”的行为。在大部分文化中，人类对鲸鱼的“高看一眼”，在社会心理和价值观上是共通的。

在疫情防控的特殊时期，人们仍然愿意关注鲸鱼搁浅及其救援，这是人类对大自然发自内心的尊重，是一个高级物种面对另一种高级物种陷入困境时的惺惺相惜。

这就好像在疫情中，依然有人会关注那些在防控中面临危险境地的宠物的命运。人类与其他动物的命运孰轻孰重，从来不是一个简单的优先级别排序题——对于生命本身的关注，即使在最为困难的时候也不应该黯淡，哪怕是发生在不相及的远方。

这不是一种可有可无的配饰，不是情感的奢侈品，更不是矫情，它是正常人的精神必需品。某种意义上，正是因为有这样的一种共情能力，人类与人类个体之间的理解和团结才变得更有可能，人类才有充足的底气去应对病毒的威胁和挑战。

甚至可以说，对于一些处于隔离状态的民众，这种网上的“参与救援”，无疑还有宝贵的心理疗愈作用。人同此心，心同此理，人类在疫情时期对鲸鱼的关注，尤显可贵。