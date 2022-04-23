第一波“刘畊宏女孩”已受伤？可以跟跳但别“跟风” 

来源：红星新闻

凡有井水处，必有人在跳刘畊宏。一位朋友调侃，一夜之间朋友圈十个年轻女性中有八个是“刘畊宏女孩”，剩下两个在监督自己老公跳刘畊宏。这位健身红人，粉丝量涨一千万，也只不过用了一天时间。

有人分享跟跳瘦下来的喜悦之时，另一些人却因此受了伤。一些平时没有运动习惯的女孩，跳完之后没有做好拉伸，第二天两腿酸胀，行走困难；还有一位女孩自称跳了五分钟，因为运动过激导致黄体破裂，直接住院；踢到茶几、踢伤手指甲、扭伤脚踝的，也大有人在。“刘畊宏燃脂操别乱练”“第一波‘刘畊宏女孩’已经受伤了”等话题今天占据了热搜榜。

任何运动都有风险，跳刘畊宏操也不例外。一般而言，进行一项运动之前，应先了解相关的防护知识，然后再循序渐进，掌握基本要领后再慢慢加量。但是健身直播有一个弊端，参与者是随机进入“课堂”的，很难保证每个人都获得了防护知识宣教和风险提示。刘畊宏在教学时也有意识地提醒大家量力而行，但从受伤的反馈来看，效果不尽如人意，尤其是风险提示做得不够多、不够好。

很多人也多是抱着“别人跳我也不能输”“人家能瘦我也能瘦”“动了总比不动好”的心态参与到这股刘畊宏热中的，忽视了运动也要讲究时、效、度。一味跟风，用蛮力，保不齐就会成为那个随机受伤的“幸运观众”。

首先是时机。每个人的身体状况不一样，未必都处在跳健身操的合适时机。一些有基础疾病，或者身体有特殊损伤的人，就不太适合这种综合性的全身性燃脂操。比如膝盖有旧伤的，就可能旧疾复发，跳一天、养十天。

其次是效率、效果。接受过健身指导的人有体会，教练一般会先了解你的诉求，是减脂还是增肌，是塑形还是康复训练？从诉求出发，有针对性地进行锻炼，才有效果。缘木求鱼，只会适得其反。即使只是一概而论地想要“瘦下来”，也必须了解动作标准性、运动前热身、运动后拉伸的重要性。

再次是度。这个很好理解，过犹不及。平时不练，突然猛练，乳酸堆积，接下来几天就会收获行走不便的“丧尸腿”。那些三天减掉小肚子、五天跳出“直角肩”、一个月甩掉20斤的案例当然很诱人，却不是普遍现象。适度很重要，勉力为之往往会受伤，极端情况还会造成黄体破裂、横纹肌溶解，相关新闻中不是没有这类案例。

在全民健身氛围越来越浓厚的今天，在健身运动直播行业日渐火热的环境下，这些运动方面的常识越需要得到更广泛的传播。直播平台须完善提示和监督，行业内的专业水平须进一步强调，参与者自身也要加强学习和了解。

运动很迷人。运动中产生的内啡肽、多巴胺、HGH，刺激着大脑，带来快乐。那一瞬间，烦恼退却了，负面情绪消失了，只有一种原始而清晰的快感，传递生命的美妙。

运动也很公平。三天打渔两天晒网，或者为了晒照、为了跟风而练，很难获得正向回馈。如果能在一项运动上长久坚持，保持热爱，甚至去钻研、去深耕，就一定会收获成果，让人的身体、生活工作乃至生命状态都发生积极的改变，这也是许多名人热衷运动的原因。所以，去运动吧，相信每个人都能用一种自然、舒展、安全的方式，与更好的自己相遇。