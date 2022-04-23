大下沉时代，城管学历秒杀985

来源：盐财经（ID：nfc-yancaijing）

大多数人觉得，博士毕业应该进高校或者研究机构做研究。

现实是，一批名校博士毕业生，却纷纷去一线城市、新一线城市做起了中学老师和基层公务员。

近日，北京市朝阳区分别公布了两批公务员拟录用人员，拟录用208人。

这些岗位大多是“乡镇街道基层”岗，岗位有城管、党群工作岗位等，多数岗位的要求是本科学历，但公示的名单中6成以上是硕士、博士。

最让人关注的是，酒仙桥街道的城管是北京大学的一位物理学博士。

这让人想起，之前一份深圳中学2021年新入职教师名单中，17人中仅一名为硕士，其余都是名校博士，更有哈佛大学博士后到深圳南山区某街道办任职。

“博士都开始来抢本科生的饭碗了”，“北大博士做城管，简直是浪费人才”，不理解的网友开始纷纷吐槽。不过有人认为，博士只是学历高点的普通人，也有选择自己工作机会的自由。

性价比较高

博士到基层当公务员，从某些层面来看，未尝不是一个理性选择。

细心的网友发现，这位北大博士的专业是“粒子物理与原子核物理”。这个学科在现实中，很难找到对口的工作。

这年头博士找工作的竞争压力，不亚于本科生。

高处不胜寒。博士作为高学历人群，符合大众对博士预期的工作岗位并不多，要么是进高校，要么是去研究机构做研究。

每年有数万名博士毕业，远远超过高校教职岗的需求，僧多粥少的现象越来越明显。

这种情况下，要想进双一流高校，不仅学历要够硬，世界知名学校博士毕业，重点是顶级刊物发表论文数量等软实力也要强。这并不是所有博士都具备的实力。

进了高校，还要继续“卷”，这几年大家“青椒”这个群体或多或少有些认知，他们不仅要面临“非升即走”、论文考核的压力，薪酬并不高。

去年11月，浙江省一名省属高校的年轻教师在人民网领导留言板留言称，浙江省属高校青年教师的待遇普遍偏低，博士讲师每月到手不足5000元。

能“卷”进高校的博士生依旧是少数，总有人会在这场竞争中失利，也没法及时转向。可以看到，过去5年，博士毕业生就业率下降了3个百分点。

博士们一毕业年龄基本都到30岁左右，如果不是很强的专业技能，在发达城市人力资源充沛的情况下，博士找工作，不排除会遭遇因没有工作经验、且年纪较大而被企业歧视的情况。

趁着35岁之前，想要在发达大城市找个有编制的稳定工作，考公或者考教编，或许就是理性且性价比较高的选择了。

当下博士考基层公务员、考中学教编算是一种向下兼容发展的新路径，无疑是有优势的。

博士还能吃到考公的红利，不少单位有用博士学历来提升人才队伍素质的需求。

一点不委屈

北大博士去北京乡镇街道当城管，真的是无奈之举吗？

并不见得。

北京公务员以公共福利好吸引人，而广深公务员则以砸钱多而出圈。

北京公务员的公共福利，主要是北京户口。北京户口有多值钱，早在14年前，《工人日报》就曾估算值54万元（人民币，下同），知乎上更有不少类似“北京户口价值100万”的讨论。

数据显示，清北博士留京的比例常年都超过半数，且2021年这一比例提升到了55.8%。

相比之下，2021年，只有16.1%的本科生毕业生选择留京工作，约4成的硕士会选择留在北京，可以说，意气风发的本科生们在用实际行动逃离北京。

留在北京的清北博士们，一半的人依旧是进的教育行业，这也是此次北大博士当城管会快速出圈的原因。

千万别小看了这乡镇街道的城管，除了有希望能解决北京户口，他们的整体薪酬并不低，这其中的奥秘就隐藏在津贴福利中。

据北京青年报的一篇报告，北京的工资福利多达7项，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

141个市级单位工资与福利支出预算总额达到213亿元。津贴补贴总支出（52亿元）比基本工资总支出（41亿元）还高出11亿元。

有3个单位的津贴补贴是基本工资的3倍以上，北京市城市管理综合行政执法局就是其中之一。

具体来说，当年北京市城管局的基本工资支出为810万元，津贴补贴支出达到2812万元，津贴补贴是基本工资的3.47倍，位列各市级单位之首。

可见，城管收入在北京公务员体系并不会差。不仅如此，大部分基层公务员单位，因为博士人员的稀缺性，会直接给予博士们副科长、科长级别的待遇，这是很多大龄基层公务员的职业天花板了。

人才资源错配

这几年，高校毕业生考公、考研的热度不减，今年达到了高潮。

今年高校毕业生暴增167万到1076万人，比过去5年增加的人数（153万人）还要多。在地产、教育培训机构、互联网大厂轮番裁员的情况下，高校毕业生不约而同地选择考公，希望获得铁饭碗，或者考研延迟就业。

如今，这两条路变得异常拥挤。去年有457万人考研，但只有约110万人能上岸，约3/4的人从报名那一刻起就注定会落榜。

考公之路的竞争更加残酷，今年国考的平均报录比又创新高，达到68：1，其中，西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职的报录比更是达到“两万选一”。

参与这场竞争的，还有名校毕业生。从清华去年的毕业生就业报告来看，有约7成的毕业生近了体制内，这里的体制内是指去国企（23.8%）的、高校、科研单位等事业单位的（30.3%）、以及党政机关（15.8%）的人。

就业竞争压力下，人才资源开始出现配置。

当前制造业的用人需求依旧很大，高精尖人才也很缺，但是，庞大的高校毕业生求职群体，却用脚投票，选择了进体制。

这也不难理解，互联网大厂等企业都无法提供一份安心稳定的工作。

大多数人冲到一线市场企业打工的风险成本在增加。理性的求职人会寻求一份确定性收益，素来有铁饭碗之称的体制内工作就更吃香了。

当进体制逐渐成为一种主流，或许会削弱社会生产、创新力量，形成一个不良循环。

如何才能打破这个循环，或许解铃还须系铃人。