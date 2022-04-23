开除“羡慕按时发工资”员工，眼里还有法律吗？

来源：新京报

近日，据极目新闻报道，河南商丘张女士因发布一条朋友圈：“我真羡慕人家按时发工资。”后被公司开除，同事因评论了这条朋友圈也被开除。

涉事的康宁医养中心开除通报内容显示，当事两名医务工作人员私自在朋友圈乱发，对公司造成极其恶劣的影响，工资结清，予以开除。据该医养中心自称负责人回应称，确实存在这样的事，领导刷到朋友圈内容，觉得员工没有集体性和凝聚力，拖欠工资属于公司正常现象。

4月22日，睢县人社局表示，目前已对此事立案调查，并下发劳动保障监察询问通知书。

发朋友圈羡慕工资按时发放就被开除，已令人惊诧不已。更令人瞠目结舌的是，同事评论有同感也被开除，涉事公司如此置员工权益于不顾，政府职能部门是该好好调查一番了。

需要明确的是，朋友圈是员工的私人空间，其所发内容只要不违背公序良俗，不违反法律法规，就无可厚非。

再者，朋友圈发“羡慕人家工资按时发放”内容也是真实的思想表达，虽然传递出所在单位没有按时发放工资的信息，给了外界不好的“观感”，但由于没有“点名道姓”，外界不一定都知道其所在公司，对涉事公司影响不大，更不至于给公司造成“极其恶劣”的影响。

因此，开除发朋友圈的员工，以至于开除评论有同感的员工，毫无道理可言，更无法律依据，纯粹是“恶意开除”。

此事最让人大跌眼镜的是，涉事公司对此非但没有认识到随随便便开除员工的错误所在，反而视拖欠工资属于正常现象，真该好好补补“法律课”。

法律就是秩序。对于这样不讲情理、法理的企业，合法权益受到侵犯的员工需敢于、勇于、善于依法维权，更期待有关部门重拳出击，狠狠打击其嚣张气焰。对此，以儆效尤是必须也是必要的。