围观法拍房多年 他们捡到“漏”了吗？

来源：中国新闻网

法拍房，这个大多数人曾经陌生的概念，在近两年突然流行了起来。此前有媒体报道，进入2022年，全国法拍房数量猛增，高性价比也让很多购房者把法拍房看成刚需“捡漏”的机会。法拍房经历了怎样的发展？民众对此如何看待？

法拍房成交不易 从不限购走向限购

法拍房，是指被法院强制执行拍卖的房子。“90后”陈思思在2017年就了解过法拍房，彼时她还没有杭州户口。在限购的政策下，迫切想要拥有自己住房的她，就把目光聚焦到了不限购的法拍房上。

“当时可供选择的法拍房没有如今这么多，留意了半年，也实地去看了一些法拍房，真正让人动心思去拍的也就那么几套。”陈思思说，新房、二手房还能反复比较，但法拍房竞拍成功就要买，价格未必是预想的价格，有点像一锤子买卖。“从看到公告到付完全款就一个月时间，总感觉太仓促。”

陈思思说，品质好一些的房产，很少折价出售，基本上都是溢价，而且溢价率还不低，又要一次性付款，后来就放弃了这个念头。

“复杂”“事多”“不便宜”，是杭州市民王杰眼中的法拍房。关注过法拍房一段时间后，他便放弃了这个念头。即使新房摇号始终未中，他依旧没把法拍房列入选择范围。

王杰说，不少负面新闻让他对法拍房多了一丝不放心。王杰认为，每次都要仔细看“竞拍公告”“评估报告”，从中了解房屋现状、有无租约、欠费情况等内容，即使这样还可能存在一些不可预知的“坑”，太提心吊胆，不如放弃。

“我对法拍房还是蛮感兴趣的，毕竟存在很大的价差。”在2016年杭州限购政策出台后，杭州市民张元就研究起了法拍房。在他眼中，与一般商品房相比，法拍房有明显的价格优势，而且大众对这类房产不熟悉，关注度不高，这又给了购房者很大的机会。

张元参与过几次竞拍，但都因为价格不理想而放弃。“好的房产，抢的人还是多，价格甚至超过了市场价。”

2021年3月，杭州发布新政，明确参与杭州限购范围内住房司法拍卖的竞买人，须符合杭州住房限购政策。新政出台后，外来购房者在杭州“置业”的机会被堵上，借法拍房来变相“炒房”的现象也受到打击，杭州法拍房市场明显降温。

2021年12月19日，《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》发布，其中第一条明确指出：人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。

这意味着，法拍房将与各地方的限购政策保持一致，“法拍房不限购”成为历史。

法拍房市场愈加规范 仍需拥抱透明化

从全款到可贷款，从“不负责腾退交付”到人民法院依法负责腾退，从不限购到限购，法拍房市场正进一步规范，拍卖者负担也进一步减轻。

有业内人士表示，拍卖者需要关注了解的事项依旧很多，比如法拍房产权是否清晰、是否存在租赁，除房价外还需要支付哪些费用，尤其需要关注是否要补缴土地出让金等。“对于一些把握不准的拍品，还是向专业机构购买‘尽调报告’比较稳妥，把专业的事交给专业的人去做。”

有10年“工龄”的房产销售梁玮，从去年9月起，明显感觉到市场买房需求下降了。“杭州楼市政策严格、疫情影响深远还是主要原因，总体来说，比之前难卖点，但有需求的人还是会买。”

谈及法拍房，梁玮认为，即使在当下，先天的价格优势依旧吸引了一大波购房者，只不过因为担心存在风险，观望的人会更多一些。如果有机构可以提供尽调服务，规避风险，对于刚需购房者来说未尝不是一个很好的选择。他认为：“为购房者介绍合适的法拍房并提供专业服务，在行情不好的当下，未必不是房产中介可以走的一条新路。”

法拍房如何被更多的购房者接受？浙报传媒地产研究院院长丁建刚认为，法拍房的各项信息需要更加透明，如流程更加透明、参与方式更加透明，购买法拍房需承担的法律风险、享受的法律保障更加透明，购买者需额外支出的成本等信息更加透明等。“这需要进一步向公众普及法拍房的知识，才能让更多的购房者‘踏实’地参与到拍卖中。”