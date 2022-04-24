扫雷30岁了 世界前一百高手过半是中国人

来源：扬子晚报

1992年跟随Windows 3.1发布至今，扫雷游戏已经有30岁了，当年几乎所有人在打开电脑后都会忙里偷闲地玩几把。如今，各种制作精美的游戏令人眼花缭乱，玩这个小游戏的人已经不多。不过这并不妨碍扫雷有这么一批忠实的粉丝，甚至还有专门的比赛。

在4月18日的扫雷游戏世界排行榜中，前100名选手里有59人来自中国，排在第一名的是鞠泽恩，这位玩家今年才14岁。中国玩家在扫雷游戏中表现突出，与“扫雷网”聚集了一批游戏高手有关，创办这个网站的是张砷镓。

“天才少年”玩成了中国第一

张砷镓出生在1986年，父亲是陕西省气象局的高级工程师，母亲是小学教师。2岁的时候，张砷镓就开始学习认字，6岁跟着父亲学计算机。那个年代，个人电脑远未普及。

报名上小学一年级的时候，老师发现张砷镓已经把小学的内容学完了，于是直接安排进了毕业班。这个“天才少年”15岁大学毕业，后从事IT相关工作。

2003年左右，张砷镓正式开始玩扫雷游戏，并很快在扫雷高级模式突破60秒，跻身一流玩家的层次，不久又突破50秒和40秒大关。

发现身边已经找不到对手时，张砷镓就在网上找更厉害的玩家。“我就到网上搜，找到一个叫做‘神州扫雷网’的网站，当时是国内唯一一个做扫雷游戏排行的，我看到国内还有那么多高手，就继续好好玩。”

2008年，张砷镓的成绩突破40秒大关，成绩排名全球第二、中国第一。但是此后再也无法取得更好的成绩，他感觉有些气馁，基本上退出了扫雷界——他的纪录一直保持了6年，直到2014年。

2006年张砷镓创建并一直维护着“扫雷网”，现在绝大多数的工作都是郭锦洋负责。郭锦洋从1994年开始玩扫雷游戏，当时他才7岁，直到现在对这个游戏的热情没有消退，去年创造出个人最好成绩，目前在“神界”中排名第11。

“雷帝”鞠泽恩是在2020年7月拿到中国第一，短短两个月过后，他打破了波兰玩家卡米尔·穆兰斯基保持了10年之久的31.13秒的纪录，成为世界第一，并且进入30秒以内。

从那时到现在，鞠泽恩一直保持着世界第一的地位，在最近刚结束的“金羊杯扫雷公开赛”上，他以28.33秒的成绩夺冠，并且超出第二名郭蔚嘉9秒多。

“金羊杯”比赛主要由郭锦洋组织，每年举办两次。最近举办的第十届“金羊杯”有77名高手参赛，包括数名外国人。

这是孤独的思考者的游戏

1992年4月6日，扫雷和纸牌、空当接龙等小游戏搭载在Windows 3.1系统中与用户见面，主要目的是让用户训练使用鼠标。这个游戏的玩法很简单，有初级、中级、高级和自定义等模式，雷区中随机布置一定数量的地雷，玩家需要尽快找出所有不是地雷的方块，但不许踩到地雷。

从编程的角度说，扫雷也不复杂，事实上很多编程老师就会挑选它作为教程，让学生设计一个这样的游戏。虽然这个游戏很简单，却要运用逻辑学、运筹学、概率统计、算法理论等的知识。

张砷镓告诉紫牛新闻记者，扫雷游戏非常富有哲理，与人们的现实生活有一定的联系。在现实生活中，人们起初是一无所知的，要一步一步去探索，在探索的过程中会慢慢得知关于这个世界的真相。玩扫雷游戏也是先随机进行探索，在这个过程中可能会得到一些信息，以此通过逻辑判断计算出什么地方是雷，什么地方不是雷。“但在大多数情况下，你是不能推断出来的，需要去猜，什么时候该猜，什么时候该冒险，这是一个风格问题，不同的人会有不同的选择。”

张砷镓说，要想玩好扫雷游戏，首先要有实力，其次还要有运气，但是运气的背后是大量的尝试。“一个玩家打破纪录的背后，其实是玩了成千上万盘，其中可能80%都是踩雷死掉的。”

扫雷游戏是一个孤独的思考者的游戏。如今流行的电脑游戏越来越有社交性质。扫雷玩的过程中没有对手，虽然现在也有一些对战，但不过是玩家自己组织的比赛，并非实时进行。

在张砷镓看来，简单的扫雷游戏也能让人进入忘我状态。“玩到一定程度，完全是条件反射，来不及思考，脑子里一片空白，其实有一点像冥想状态，我称之为动态冥想。如果说你有工作压力、学习压力，那么当你进入这种状态的时候，其实也是一种享受。”

创建这个网站来炫耀成绩

随着计算机、互联网等技术的发展，扫雷游戏的竞争者越来越多，很多玩家渐渐被新的游戏所吸引。

另外，扫雷游戏还意外受到反地雷组织的批评。2001年，意大利“国际禁扫雷运动”表示对这个游戏强烈关注，认为其“冒犯了地雷受难者”。在反地雷组织的压力下，微软的Windows Vista和Windows 7操作系统都用花替代了扫雷游戏中的地雷。

Windows 8之后的新系统甚至不再捆绑扫雷游戏了。

2006年，扫雷游戏唯一的官方组织——国际扫雷协会解散。而在此之前，中国的“神州扫雷网”已经关闭。

当时扫雷游戏的爱好者有一个网络群，大家在群里问网站没有了怎么办，张砷镓会做网站，于是他就参考国际扫雷网，做出了一个网站，一直运行到现在，就是扫雷网。张砷镓很坦率：“毫不避讳地说，我建立‘扫雷网’的初衷就是为了炫耀自己的成绩。至于给广大雷友提供交流平台、构建社群什么的，那都是后来才产生的想法。”

为了加强互动性，张砷镓还把网站做成了一个玩家社区。

“扫雷网”的排名系统分为神界、人界两大类，以60秒为界。排名第一的号称雷帝，其余高手被称为雷圣、雷神、雷仙。人界借用古代科举的等级，从童生一直到状元。

张砷镓说，设立头衔的目的，是希望让高手显得更尊贵，以刺激大家提升成绩。

目前“扫雷网”的注册用户有2.5万人，在有成绩排行的用户中，“神界”高手有376位，“人界”高手有5300多位。

中国玩家为什么世界排名高

在扫雷游戏世界排行榜上，中国玩家一枝独秀，在前100名玩家中，59人来自中国。

中国玩家的数量相比其他国家并不是很多。“扫雷世界”是全球最大的扫雷游戏网站，目前注册玩家总数约有500万，其中来自中国内地的玩家大约2.6万，不过中国玩家的成绩远远超过其他国家。

国外甚至有人写出多篇论文，研究为什么在扫雷的世界里被中国人碾压，鞠泽恩占据世界第一之后，他们还创造出一个新名词“The JZE Thing”，来形容石破天惊的成绩，JZE是鞠泽恩的英文姓名缩写。研究来研究去，他们还是没有弄明白，最后把一切归为中国人的数学天赋。

而郭锦洋认为没有那么神秘。主要原因可能在于玩这个游戏的重心不一样，“扫雷网”聚集了大批中国玩家，而该网站是偏向竞速的。外国玩家以“扫雷世界”为中心，这个网站是偏向于策略和效率。

张砷镓也认为，中国选手在全球玩家中排名高，与“扫雷网”汇聚了一批高水平爱好者有一定的关系。他还觉得这和中国的人口基数大有关，“凡是比拼个人能力的项目，中国都弱不到哪里去。”